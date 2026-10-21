Sony ra mắt bộ ba loa karaoke ULT Tower công suất tới 2.150W

Sony vừa giới thiệu ba mẫu loa ULT Tower Max, ULT Tower 7, ULT Tower 5 cùng hai mẫu tai nghe WH-CH730N và WH-CH530. Các sản phẩm có giá niêm yết từ 1,29 triệu đồng đến 39,99 triệu đồng.

ULT Tower là dòng loa karaoke nổi tiếng của Sony.

ULT Tower Max là mẫu loa có công suất đầu ra lên đến 2.150W, sử dụng cấu hình 9 củ loa gồm ba woofer 280mm, bốn tweeter và hai loa mid-range. Trong đó, hai woofer hướng về phía trước và một woofer hướng ra phía sau. Sản phẩm hỗ trợ công nghệ 360° Party Sound, đồng thời trang bị tay cầm và bánh xe để di chuyển.

ULT Tower 7 có công suất tối đa 420W, thời lượng pin lên đến 30 giờ. Loa hỗ trợ sạc nhanh 10 phút để phát nhạc trong 180 phút, cùng nút STAMINA giúp kéo dài thời lượng pin lên gấp đôi khi mở tối đa công suất. Khi đặt theo chiều dọc, sản phẩm đạt chuẩn kháng nước IPX4. Các tính năng khác gồm tay cầm 4 chiều, bánh xe, hỗ trợ DJ, karaoke và micro không dây tùy chọn.

ULT Tower 5 có công suất tối đa 300W, thời lượng pin lên đến 20 giờ. Thời gian sạc nhanh 10 phút cung cấp khoảng 100 phút phát nhạc. Mẫu loa này cũng có nút STAMINA, hỗ trợ DJ, karaoke và micro không dây tùy chọn, đạt chuẩn IPX4 khi đặt theo chiều dọc.

Cả ba mẫu loa đều trang bị nút ULT với bốn chế độ âm thanh gồm ULT1, ULT2, FLAT và LIVE. Người dùng có thể tùy chỉnh âm thanh qua EQ 10 dải trên ứng dụng Sony Sound Connect. Các sản phẩm hỗ trợ đặt theo chiều ngang hoặc chiều dọc, cùng hệ thống đèn có ba chế độ Beat, Wave và Mellow.

Hệ thống Party Chain sử dụng công nghệ Auracast, cho phép kết nối các loa Sony tương thích với số lượng lên đến 100 loa, tùy model. Các tùy chọn kết nối XLR, RCA và USB-C được cung cấp theo từng thiết lập sử dụng. Tính năng karaoke hỗ trợ 6 cấp độ nâng hạ tông và 3 cấp độ echo.

Sony công bố giá niêm yết của ULT Tower Max là 39,99 triệu đồng, ULT Tower 7 là 17,99 triệu đồng và ULT Tower 5 là 12,99 triệu đồng.