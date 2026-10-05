Phân biệt Dolby Digital và Dolby Atmos khi chọn loa soundbar giải trí tại gia

Khi chọn soundbar, Dolby Atmos và Dolby Digital là hai thuật ngữ thường xuất hiện trong phần thông số âm thanh. Cả hai đều liên quan đến khả năng tái tạo âm thanh vòm, nhưng chúng có những khác biệt. Dolby Digital là định dạng âm thanh đa kênh với từng kênh riêng biệt; trong khi Dolby Atmos xử lý âm thanh theo không gian, tạo cảm giác âm thanh đến từ nhiều hướng hơn, bao gồm cả phía trên người nghe.

Mô phỏng cách Dolby Atmos và Dolby Digital đưa âm thanh tới tai người nghe. (Ảnh: A.I)

Dolby Digital: Tập trung vào âm thanh đa kênh

Dolby Digital là một định dạng âm thanh kỹ thuật số được sử dụng phổ biến trên phim ảnh, chương trình truyền hình và nhiều nội dung giải trí. Chẳng hạn với một hệ thống 5.1, âm thanh được phân bổ thành các kênh riêng cho loa trước, loa trung tâm, loa phía sau và một kênh dành cho âm trầm thông qua loa subwoofer. Nhờ đó, soundbar có thể tái tạo tiếng thoại, nhạc nền và hiệu ứng từ nhiều vị trí thay vì dồn toàn bộ âm thanh về phía trước.

Điểm cần lưu ý là Dolby Digital không đồng nghĩa với việc soundbar phải có nhiều loa vật lý. Một số mẫu soundbar có thể sử dụng thuật toán xử lý để tạo hiệu ứng âm thanh rộng hơn từ số lượng loa hạn chế. Tuy nhiên, với một hệ thống 5.1 thực tế có thêm loa rear và subwoofer, hiệu ứng bao quanh người nghe sẽ rõ ràng hơn, đặc biệt khi nội dung phát có sẵn âm thanh đa kênh.

LG S65TR là một ví dụ thuộc nhóm soundbar Dolby Digital. Hệ thống gồm soundbar, loa siêu trầm và hai loa vệ tinh phía sau, tạo cấu hình 5.1 với tổng công suất 600W. Sản phẩm hỗ trợ Dolby Digital và DTS Digital Surround, có nhiều chế độ âm thanh AI Sound Pro, Standard, Cinema, Music, Sports, Game, Bass Blast+ và Clear Voice Pro.

Trong đó, đặc biệt là AI Sound Pro, công nghệ có khả năng tự lựa chọn chế độ âm thanh dựa trên nội dung đang phát. Loa có thể tự chuyển đổi cách phát giữa chương trình truyền hình, phim, nhạc hoặc game mà không nhất thiết phải thay đổi thủ công từng chế độ.

Hệ thống cũng cho phép điều chỉnh riêng âm lượng của soundbar, subwoofer và loa rear, phù hợp khi người dùng muốn tăng hiệu ứng âm thanh phía sau hoặc điều chỉnh tiếng trầm theo không gian phòng. Nổi bật còn có chế độ Night Mode để giảm mức độ chênh lệch giữa các âm thanh lớn và nhỏ, qua đó hạn chế tiếng nổ hoặc hiệu ứng đột ngột khi xem phim vào ban đêm.

Hệ thống âm thanh 5.1 với soundbar, loa subwoofer và hai loa rear với công nghệ Dolby Digital.

Dolby Atmos: Công nghệ cho âm thanh không gian

Dolby Atmos phát triển từ nền tảng âm thanh vòm truyền thống nhưng sử dụng cách xử lý dựa trên đối tượng âm thanh. Thay vì chỉ xác định âm thanh thuộc kênh cố định nào, hệ thống có thuật toán xác định vị trí của từng hiệu ứng trong không gian và phân bổ chúng tới các loa phù hợp.

Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở chiều cao. Với nội dung được sản xuất cho Dolby Atmos và hệ thống loa tương thích, người nghe có thể cảm nhận âm thanh không chỉ từ phía trước, hai bên hoặc phía sau mà còn có hiệu ứng đến từ phía trên. Chẳng hạn, tiếng máy bay bay qua, mưa rơi hoặc một vật thể chuyển động trên màn hình có thể được tái tạo theo quỹ đạo không gian rõ hơn so với hệ thống âm thanh vòm truyền thống.

Để khai thác Dolby Atmos hiệu quả, soundbar thường sử dụng các loa hướng lên trên để phản xạ âm thanh từ trần nhà xuống vị trí người nghe. Một số mẫu khác dùng nhiều loa và thuật toán xử lý để tạo hiệu ứng âm thanh theo chiều cao. Vì vậy, các soundbar Dolby Atmos không hẳn sẽ tạo ra hiệu ứng chiều cao giống nhau, mà còn phụ thuộc vào thiết kế loa, vị trí đặt, kích thước phòng và nội dung nguồn,...

Nên chọn Dolby Digital hay Dolby Atmos?

Nếu chủ yếu xem truyền hình, phim trực tuyến hoặc các nội dung có âm thanh 5.1 gốc, một soundbar Dolby Digital vẫn có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể so với loa TV. Cấu hình có thêm subwoofer và loa phía sau như LG S65TR đặc biệt phù hợp với người muốn có âm thanh bao quanh nhưng không cần hệ thống hỗ trợ hiệu ứng âm thanh theo trên cao.

Trong khi đó, Dolby Atmos phù hợp hơn với người muốn tăng mức độ nhập vai khi xem phim và có nguồn nội dung hỗ trợ định dạng này. Sự khác biệt không chỉ nằm ở số lượng kênh mà còn ở cách hệ thống tái tạo vị trí của âm thanh trong không gian. Do đó, khi lựa chọn soundbar, người dùng cần xem có loa rear hay không, có subwoofer hay không và các định dạng âm thanh mà thiết bị thực sự hỗ trợ.

Tóm lại, Dolby Digital có thể xem là nền tảng âm thanh đa kênh riêng biệt, trong khi Dolby Atmos mở rộng trải nghiệm này theo không gian ba chiều với cả phần cứng và thuật toán. Một soundbar Dolby Digital 5.1 với loa vệ tinh thực tế có thể mang lại hiệu ứng vòm rõ rệt bao quanh, còn Dolby Atmos hướng tới việc tái tạo âm thanh chú ý phía trên.