Hàng loạt "ông lớn" ngân hàng cảnh báo người dùng iPhone

Ngày 25/10, các ngân hàng Agribank, BIDV và VietinBank ra thông báo trên fanpage khuyến cáo khách hàng sử dụng iPhone sớm cập nhật hệ điều hành iOS để phòng ngừa mã độc gây mất an toàn đến tài khoản ngân hàng.

Agribank cảnh báo mã độc và các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Chụp màn hình.

Cụ thể, trước nguy cơ mã độc và các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, Agribank đề nghị khách hàng dùng điện thoại Iphone chủ động cập nhật hệ điều hành iOS lên phiên bản có bản vá bảo mật mới nhất tương thích với thiết bị.

Đồng thời lưu ý, tuyệt đối không truy cập các đường link đáng ngờ, link lạ gửi qua tin nhắn, email và mạng xã hội.

Ngân hàng này cũng cảnh báo khách hàng không được tải hoặc không cài đặt tệp, ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Cùng với đó, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không nhập thông tin xác thực ngân hàng qua đường link hoặc ứng dụng không đáng tin cậy.

Đối với BIDV, ngân hàng cho biết, mã độc DarkSword có thể khai thác lỗ hổng bảo mật trên iOS để xâm nhập iPhone khi người dùng truy cập website hoặc quảng cáo chứa mã độc, từ đó đánh cắp mật khẩu, thông tin xác thực và dữ liệu cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tài khoản ngân hàng.

BIDV cũng khuyến cáo khách hàng nếu nghi ngờ nhiễm mã độc nên khôi phục cài đặt gốc để loại bỏ nguy cơ, đồng thời thay đổi mật khẩu SmartBanking và các tài khoản quan trọng trên thiết bị an toàn.

Các ngân hàng lớn cảnh báo "nóng" về mã độc nguy cơ mất an toàn tài khoản khách hàng. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước nguy cơ mã độc và các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, VietinBank cũng khuyến cáo khách hàng chủ động cập nhật iOS để tăng cường bảo mật cho thiết bị iPhone.

VietinBank gọi tên cụ thể P7 DarkSword, mô tả đây là bộ công cụ khai thác lỗ hổng trên iPhone và khuyến nghị khách hàng cập nhật iOS ngay trong ngày. Đặc biệt, P7 để lại ít dấu vết hơn trên thiết bị, khiến các dấu hiệu nhận diện từng dùng cho những biến thể trước không còn đáng tin cậy.

Đầu năm nay, Google và iVerify từng công bố 2 công cụ tấn công iPhone tinh vi mang tên Coruna và DarkSword. Cả hai đều kết hợp nhiều lỗ hổng trong hệ điều hành iOS để xâm nhập những thiết bị đang sử dụng phiên bản phần mềm lỗi thời. Đặc biệt, P7 để lại ít dấu vết hơn trên thiết bị, khiến các dấu hiệu nhận diện từng dùng cho những biến thể trước không còn đáng tin cậy.