Brazil & Ma-rốc đôi công hấp dẫn, dân mạng: "Trận đấu hay nhất từ đầu mùa World Cup 2026"

Trận đấu được chờ đợi nhất bảng C - World Cup 2026 giữa Brazil và Ma-rốc đã khép lại với tỷ số hòa 1 - 1 sau 90 phút đầy cảm xúc. Dù chỉ có hai bàn thắng được ghi, màn trình diễn của hai đội vẫn khiến người hâm mộ thích thú nhờ thế trận đôi công tốc độ cao, liên tục xuất hiện những pha bóng đáng chú ý. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, có cổ động viên trên mạng xã hội nhận xét đây là: "Trận đấu hay nhất từ đầu mùa World Cup 2026".

"Sau 28 năm, Brazil mới gặp lại Ma-rốc ở World Cup, sau lần đụng độ ở vòng bảng World Cup năm 1998 trên đất Pháp. Giờ đây cả 2 đã rất khác: Brazil không còn ở thế thống trị thế giới, còn Ma-rốc đã đủ trải nghiệm và đúng thời điểm để trở thành kẻ thách thức đáng sợ đối với bất kỳ ông lớn nào tại sân chơi lớn nhất hành tinh", một Facebooker bình luận.

"Trận đấu quá hay lúc 5h sáng".

Dân mạng hết lời khen ngợi cho trận cầu hay giữa Brazil và Ma-rốc.

Thật vậy, Brazil bước vào trận đấu với vị thế của một trong những ứng viên vô địch, nhưng Ma-rốc cho thấy họ không hề e ngại đối thủ đến từ Nam Mỹ. Đại diện châu Phi chủ động tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và sẵn sàng tổ chức phản công mỗi khi có cơ hội.

Sự tự tin của Ma-rốc được đền đáp ở phút 21. Từ một tình huống lên bóng nhanh, hàng phòng ngự Brazil bị kéo giãn, tạo điều kiện để Ismael Saibari thoát xuống nhận bóng. Cầu thủ này tâng bóng dứt điểm chính xác đánh bại thủ thành Alisson, đưa Ma-rốc vươn lên dẫn trước 1 - 0 trong sự phấn khích của các cổ động viên trên khán đài.

Người hâm mộ cập nhật bàn thắng mở tỉ số của Ma-rốc.

Bàn thua khiến Brazil buộc phải gia tăng sức ép. Đội bóng áo vàng kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục triển khai các pha tấn công ở hai biên. Trong khi đó, Ma-rốc vẫn duy trì được sự tập trung và không ít lần khiến hàng thủ Brazil gặp khó khăn bằng những pha phản công tốc độ.

Bước ngoặt đến ở phút 32 khi Vinícius Júnior tỏa sáng bằng một khoảnh khắc đẳng cấp. Nhận bóng bên cánh trái, ngôi sao của Brazil tự tin đi bóng vượt qua sự truy cản của hậu vệ Ma-rốc trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc xa khung thành. Thủ môn Bono không có cơ hội cản phá và Brazil gỡ hòa 1 - 1 bằng một trong những bàn thắng đẹp nhất từ đầu giải đấu.

Bàn thắng gỡ hòa của Brazil khiến fan vỡ òa.

Những phút còn lại của hiệp một và xuyên suốt hiệp hai tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều sẵn sàng chơi tấn công. Brazil tạo ra thêm một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công, trong khi Ma-rốc cũng khiến khung thành Alisson nhiều lần chao đảo.

Chính sự xuất sắc của hai thủ môn cùng những pha dứt điểm thiếu chính xác trong thời điểm quyết định khiến tỷ số 1 - 1 được giữ nguyên đến hết trận. Kết quả này giúp cả Brazil lẫn Maroc cùng có một điểm sau lượt trận đầu tiên tại bảng C.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên dành lời khen cho chất lượng chuyên môn của trận đấu. Một số ý kiến cho rằng, màn so tài giữa Brazil và Ma-rốc hấp dẫn hơn nhiều trận đấu trước đó tại World Cup 2026 nhờ nhịp độ nhanh, ít toan tính và có nhiều pha bóng kỹ thuật đẹp mắt. Không ít người đặc biệt ấn tượng với bàn mở tỷ số của Ismael Saibari cũng như pha solo ghi bàn đầy tự tin của Vinícius Júnior.

Với những gì đã thể hiện, cả Brazil và Ma-rốc đều cho thấy họ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng C. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như trận đấu vừa qua, hai đội hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều màn trình diễn hấp dẫn trong phần còn lại của World Cup 2026.