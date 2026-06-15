CHÍNH THỨC: Viettel và VinaPhone khóa 8 triệu SIM chưa xác thực sử dụng trên VNeID

Đúng 0h ngày 15/6, nhà mạng Viettel Telecom đã khóa một chiều với hơn 5 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin theo quy định. Với VNPT - VinaPhone, con số này là gần 3 triệu thuê bao, đã chính thức bị khóa một chiều từ 9h sáng 15/6. Như vậy, tổng cộng ít nhất 8 triệu SIM số đã bị khóa, chưa tính các nhà mạng khác như MobiFone, Vietnamobile,...

Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông. Khi bị khóa một chiều, thuê bao không thể thực hiện cuộc gọi đi và cũng không thể gửi tin nhắn đi; song vẫn nhận được cuộc gọi và tin nhắn tới.

Hàng triệu thuê bao đang bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin.

Đối với các khách hàng bị khóa SIM một chiều từ ngày 15/6, Viettel Telecom trấn an khách hàng không cần lo lắng vì hệ thống của Viettel sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành việc xác thực thông tin.

Hiện, thuê bao Viettel Telecom có hai cách khôi phục dịch vụ là:

- Thực hiện tại nhà bằng cách đăng nhập vào ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi và VNeID để tự thực hiện các bước xác thực thông tin;

- Thực hiện tại 50.000 điểm xác thực thông tin do Viettel bố trí trên toàn quốc: Khách hàng mang theo Căn cước công dân gắn chip đến trực tiếp các cửa hàng Viettel, Viettel Store hoặc điểm ủy quyền để được nhân viên hỗ trợ miễn phí.

"Các điểm giao dịch trên toàn quốc và các tổ hỗ trợ lưu động vẫn đảm bảo 100% quân số để hỗ trợ khách hàng trong những ngày tới. Đặc biệt, đường dây nóng phục vụ tận nhà cho khách hàng cao tuổi, người khuyết tật vẫn hoạt động bình thường để không ai bị gián đoạn liên lạc. Khách hàng chỉ cần gọi 18008098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin cho tổng đài viên, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà hỗ trợ khách hàng xác thực", đại diện Viettel Telecom thông tin.

Trong khi đó, VNPT - VinaPhone khuyến nghị khách hàng sớm hoàn tất thủ tục để tránh ảnh hưởng đến quá trình liên lạc và sử dụng dịch vụ. Mọi thắc mắc liên quan đến việc xác thực thông tin thuê bao, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18001091 hoặc các điểm giao dịch VinaPhone gần nhất để được hỗ trợ.

"VinaPhone duy trì hàng ngày gửi tin nhắn thông báo tới các thuê bao thuộc diện cần xác thực, đồng thời bố trí hơn 1.000 điểm giao dịch và khoảng 4.000 điểm xác thực lưu động trên toàn quốc. Mạng lưới hỗ trợ được tăng cường đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn hoặc nơi có đông người dân cần được hướng dẫn thực hiện xác thực thông tin thuê bao", VNPT - VinaPhone thông tin.

* Lưu ý: Việc xác thực thông tin thuê bao nói trên là xác thực số điện thoại "đang còn sử dụng" thông qua ứng dụng VNeID, ngoại trừ trường hợp số điện thoại đã liên kết với tài khoản VNeID định danh mức 2 và thông tin trùng khớp (tự động tích hợp). Điều đó có nghĩa một SIM số (không phải tài khoản định danh mức 2 trên VNeID) chính chủ dù đầy đủ thông tin mà không xác nhận "đang còn sử dụng" trên VNeID cũng sẽ bị khóa.