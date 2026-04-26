SIM đứng tên người thân có bị khóa? Những điều cần biết

Trong thực tế, việc một người đứng tên đăng ký SIM nhưng để người thân sử dụng không phải là trường hợp hiếm, đặc biệt với người cao tuổi không quen thao tác công nghệ. Tuy nhiên, theo quy định về quản lý thuê bao di động, thông tin đăng ký phải trùng khớp với người sử dụng thực tế nhằm bảo đảm xác thực danh tính và phòng chống gian lận.

Các nhà mạng thời gian qua liên tục yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao, bao gồm đối soát với dữ liệu căn cước công dân. Nếu phát hiện thông tin không đầy đủ, sai lệch hoặc không được xác nhận, SIM có thể bị hạn chế một chiều, sau đó là hai chiều và cuối cùng là thu hồi theo quy trình.

Đứng tên SIM cho người thân: Tiện nhưng có thể vướng VNeID.

Trong trường hợp SIM đứng tên con nhưng bố mẹ là người sử dụng, nếu thông tin thuê bao đã được xác thực đầy đủ bằng CCCD của người đứng tên, SIM vẫn có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, rủi ro phát sinh khi cần thực hiện các dịch vụ yêu cầu trùng khớp danh tính người dùng.

Điển hình, việc tích hợp số điện thoại vào tài khoản VNeID, đăng ký ngân hàng số, ví điện tử hoặc các dịch vụ công trực tuyến thường yêu cầu số thuê bao phải đứng tên chính chủ của người sử dụng. Khi đó, nếu SIM vẫn đứng tên người khác, việc xác thực có thể bị từ chối hoặc phải thực hiện thêm thủ tục chứng minh.

Ngoài ra, trong các tình huống như mất SIM, cần cấp lại, chuyển đổi eSIM hoặc xử lý tranh chấp, người đứng tên trên hệ thống mới là người có quyền thực hiện. Điều này có thể gây bất tiện nếu người sử dụng thực tế không phải là chủ thuê bao.

Các chuyên gia viễn thông khuyến nghị, với những thuê bao sử dụng lâu dài, đặc biệt phục vụ các giao dịch cá nhân như ngân hàng, dịch vụ công, nên thực hiện chuyển đổi sang đúng tên người dùng. Việc sang tên hiện nay khá đơn giản, có thể thực hiện tại điểm giao dịch của nhà mạng với giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc thù như người cao tuổi không có nhu cầu sử dụng dịch vụ số, chỉ dùng nghe gọi cơ bản, việc giữ nguyên thông tin đăng ký vẫn có thể chấp nhận, miễn là thuê bao đã được chuẩn hóa và không vi phạm quy định.

Nhìn chung, việc đứng tên SIM cho người thân không đồng nghĩa với việc bị khóa ngay lập tức. Nhưng để tránh rủi ro về lâu dài, đặc biệt khi các dịch vụ số ngày càng yêu cầu xác thực chặt chẽ, người dùng nên cân nhắc chuyển đổi chính chủ, bảo đảm thuận tiện và an toàn trong quá trình sử dụng.