Các siêu máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026

Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh với quy mô mở rộng lên đến 48 đội tranh tài. Sức nóng của giải đấu không chỉ lan tỏa trên sân cỏ mà còn bùng nổ trong phòng thí nghiệm của các trung tâm công nghệ, nơi hàng loạt siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI) đang rầm rộ "trổ tài" dự đoán nhà vô địch.

Điểm chung đáng chú ý của mùa giải năm nay là không một mô hình dữ liệu nào đưa ra tỷ lệ vô địch vượt quá 20% cho bất kỳ đội bóng nào. Điều này phản ánh World Cup 2026 là một trong những kỳ đại hội cân bằng, khó đoán nhất trong nhiều thập kỷ qua. Dù vậy, phần lớn các hệ thống mô phỏng danh tiếng đều đang gọi tên một ứng viên nặng ký là đội tuyển Tây Ban Nha.

Cúp vô địch của World Cup 2026.

Siêu máy tính Opta: Thuật toán 10.000 lần gọi tên Tây Ban Nha

Được đánh giá là siêu máy tính có tỷ lệ chính xác cao nhất trong giới thể thao, hệ thống của Opta dự báo Tây Ban Nha có cơ hội nâng cúp cao nhất với 16,1%. Xếp sau lần lượt là Pháp (13%), Anh (11,2%) và Argentina (10,4%).

Để đưa ra kết quả này, Opta đã chạy tới 10.000 lần mô phỏng toàn bộ giải đấu. Hệ thống tự động tính toán xác suất thắng, hòa, thua của từng cặp đấu dựa trên dữ liệu từ thị trường cá cược và bảng xếp hạng sức mạnh Opta Power Rankings (được hình thành từ thành tích lịch sử và phong độ thực tế).

Siêu máy tính ULMS: Chung kết trong mơ giữa Anh và Tây Ban Nha

Đến từ Trường Kinh doanh thuộc Đại học Liverpool (Anh), siêu máy tính ULMS dự đoán trận chung kết năm nay sẽ là cuộc đối đầu duyên nợ giữa Anh và Tây Ban Nha. Trong đó, đại diện xứ sở bò tót có xác suất thắng lên tới 26,1%, vượt trội so với mức 17% của tuyển Anh.

TS Benjamin Holmes từ ULMS tiết lộ hệ thống đã áp dụng các công nghệ máy học mới nhất. So với kỳ Euro 2024, thuật toán năm nay đã được bổ sung thêm các biến số cực kỳ quan trọng đối với một giải đấu diễn ra trên ba quốc gia chủ nhà như: mô phỏng chấn thương, án treo giò, danh tính cầu thủ ghi bàn, điều kiện thời tiết và cả độ cao sân vận động.

Mô hình PELE: 100.000 kịch bản tính đến các yếu tố bất ngờ

PELE – mô hình bóng đá mới của blog phân tích dữ liệu nổi tiếng FiveThirtyEight (Mỹ) – đã thực hiện tới 100.000 lần mô phỏng. Hệ thống này tính toán chi tiết đến cả độ khó của từng nhánh đấu, tiêu chí phụ khi bằng điểm, và khả năng bứt phá phong độ đột xuất của các đội. Dữ liệu cập nhật mới nhất ngày 13/6 của PELE xếp Tây Ban Nha và Pháp đồng hạng nhất với 16% cơ hội vô địch, đồng thời lưu ý khoảng cách giữa nhóm 6 đội dẫn đầu là rất nhỏ.

Hệ mô phỏng Monte Carlo của SMH: Sức mạnh của dữ liệu lớn

Trang Sydney Morning Herald (Australia) sử dụng thuật toán AI riêng mang tên "mô phỏng Monte Carlo" để chạy 100.000 trận đấu khác nhau của 48 đội bóng trong suốt 104 trận của giải đấu. Kết quả, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu danh sách với tỷ lệ chiến thắng cơ bản đạt 16,1%.

Mô hình AI Consensus của The Sun: Kịch bản cũ lặp lại cho Argentina

Trái ngược với các hệ thống trên, tờ The Sun (Anh) lại sử dụng mô hình đồng thuận AI Consensus Model kết hợp dữ liệu từ 10 mô hình lớn gồm ChatGPT, Claude, Le Chat, Grok, Nova... Sau khi tổng hợp hơn 100 mô phỏng về giá trị đội hình và lịch sử đối đầu, AI này dự đoán trận chung kết năm 2022 sẽ lặp lại: Pháp đụng độ Argentina, và Lionel Messi cùng các đồng đội sẽ bảo vệ thành công ngôi vương.

Siêu máy tính JeffBet: Niềm tin tuyệt đối vào "Tam Sư"

Đi ngược lại số đông, siêu máy tính JeffBet đặt niềm tin vào việc đội tuyển Anh sẽ vượt qua Pháp ở tứ kết, hạ Argentina ở bán kết và đánh bại Bồ Đào Nha trong trận chung kết để lần đầu tiên lên ngôi vô địch kể từ năm 1966. Tuy nhiên, do phương pháp luận và thông số chi tiết của mô hình này không được công bố đầy đủ nên kết quả chủ yếu mang tính tham khảo.

Dự đoán từ các mô hình AI phổ biến

- Google Gemini, xAI Grok, Mistral AI: Đồng loạt chọn Tây Ban Nha nhờ sự đồng đều, tính kế thừa của đội hình trẻ tài năng đang ở độ chín sau chức vô địch Euro.

- OpenAI ChatGPT: Nghiêng về đội tuyển Pháp nhờ chiều sâu đội hình xuất sắc và bản lĩnh chinh chiến dày dặn tại các trận chung kết.

- Anthropic Claude: Lựa chọn Brazil vì khát khao danh hiệu sau hơn 20 năm và lợi thế múi giờ khi giải đấu tổ chức tại châu Mỹ.

Hình minh họa.

Sự chênh lệch giữa các dự báo cho thấy bản chất cốt lõi của AI thể thao đó là kết quả phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu đầu vào, trọng số thuật toán và các giả định phong độ. Dù các siêu máy tính đang nghiêng hẳn về phía Tây Ban Nha, nhưng sự cách biệt mong manh giữa nhóm hạt giống đồng nghĩa với việc bất kỳ cú sẩy chân hay tỏa sáng nào tại vòng knock-out cũng có thể làm đảo lộn mọi thuật toán của các bộ não nhân tạo.