Robot hình người cử động uyển chuyển, làm lễ tân tại hội nghị Bitcoin

Nếu bị lạc tại Venetian Resort trong khuôn khổ Hội nghị Bitcoin 2026 vào tháng 4 này, đừng tìm kiếm một quầy thông tin màn hình cảm ứng. Thay vào đó, hãy tìm Melody.

Đây là robot hình người thuộc dòng M-Series, một sản phẩm "lấy con người làm trung tâm" từ Realbotix, nhà sản xuất robot hình người có trụ sở tại Canada.

Công ty dự kiến trình diễn mẫu robot này tại hội nghị ở Las Vegas, diễn ra từ ngày 27 đến 29/4. CEO Realbotix, Andrew Kiguel cho rằng AI dù có mặt ở mọi nơi luôn sống sau màn hình. Do đó, họ muốn mang đến “giao diện con người” cho công nghệ này.

Robot Melody của Realbotix. Ảnh: Realbotix

Dòng M-Series cho thấy sự chuyển dịch từ màn hình kỹ thuật số sang các giao diện AI vật lý, sống động. Đây là mẫu robot mô-đun toàn thân được thiết kế hướng đến tính đa dụng, cung cấp khả năng di chuyển linh hoạt ở phần thân trên với 39 bậc tự do (DoF) trong khi phần dưới thắt lưng cố định.

Đáng chú ý, nền tảng này có khả năng tùy chỉnh cao - với các phiên bản nam, nữ hoặc cấu hình theo yêu cầu - và có thể được thiết lập ở các tư thế ngồi, đứng hoặc đặt trên bàn. Bất chấp các khả năng tinh vi, robot được chế tạo để dễ dàng di chuyển.

Trong vai trò người chào hỏi tương tác, Melody cho thấy cách AI thông minh có thể biến các quầy dịch vụ nhàm chán thành những cuộc trò chuyện thân thiện, chân thực.

Được thiết kế cho các vị trí dịch vụ có lưu lượng khách hàng cao, robot mô-đun này có khuôn mặt và các tấm thân có thể cấu hình lại để hoán đổi nhân vật nhanh chóng.

Hơn nữa, dòng M-Series trang bị kết nối cho phép hoạt động cả ngày thông qua ổ cắm điện tiêu chuẩn mà không bị giới hạn bởi pin.

Hệ thống sử dụng AI tùy chỉnh của Realbotix để đưa ra các phản hồi cá nhân hóa cho khách trong môi trường bận rộn.

"Melody sẽ đón tiếp những người tham dự, giúp họ tìm gian hàng và trả lời các câu hỏi chung. Sự hiện diện của robot báo hiệu sự dịch chuyển từ các quầy thông tin tĩnh và bot được lập trình sẵn sang các giao diện AI đàm thoại giúp thúc đẩy sự kết nối thực sự", công ty cho biết.

Sự đổi mới luôn đi kèm với mức giá không rẻ. Dòng M-Series có giá khởi điểm từ 95.000 USD, định vị đây là giải pháp cao cấp cho các doanh nghiệp muốn thay thế các quầy thông tin vô hồn bằng những trải nghiệm đáng nhớ hơn.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp robot đã trải qua một sự chuyển dịch mạnh mẽ. Nếu thập kỷ trước tập trung vào hiệu quả công nghiệp như cánh tay cơ khí trong các nhà máy sản xuất ô tô thì kỷ nguyên hiện tại đang hướng tới sự hiện diện cảm xúc.

Các chuyên gia robot nhận ra để robot thành công trong lĩnh vực dịch vụ, chúng phải có khả năng tạo sự đồng cảm và đáp ứng công năng.

Điều này dẫn đến sự bùng nổ của các robot hình người "siêu thực" sử dụng silicone mô mềm, các bộ truyền động vi mô cho biểu cảm khuôn mặt và AI có khả năng duy trì giao tiếp bằng mắt.

Một công ty khởi nghiệp robot của Trung Quốc, AheadForm, cũng đang đẩy xa các giới hạn với dòng sản phẩm siêu thực Origin F1 và Elf, kết hợp AI tự giám sát với chuyển động mô phỏng sinh học.

Với khả năng khớp khẩu hình chính xác và cử chỉ mượt mà, công ty đặt mục tiêu làm cho các robot của mình mang lại cảm giác giống như các nhân vật kỹ thuật số chân thực thay vì những cỗ máy.

Các chuyển động tự nhiên giúp những robot này tránh được cảm giác "đáng sợ" mà con người thường gặp phải, khiến chúng trở nên thân thiện và thoải mái hơn khi tương tác.