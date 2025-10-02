Thông tin người Việt sở hữu Bitcoin, Ethereum… cần biết để tránh bị xử phạt

Theo Nghị quyết số 05 ngày 9-9 của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Ông Tô Trần Hoà, Phó Trưởng Ban Phát triển thị trường (UBCKNN), nêu các quy định nổi bật tại Nghị quyết 05 của chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hoá

Tại diễn đàn Thị trường tài sản số từ xu hướng đến bứt phá do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp tổ chức ngày 2-10, ông Tô Trần Hoà, Phó Trưởng Ban Phát triển thị trường (UBCKNN), đã thông tin rõ hơn về quy định nêu trên.

Theo ông Hoà, Nghị quyết 05 đã thiết lập khung pháp lý quan trọng cho thị trường tài sản mã hoá, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng. "Nghị quyết được triển khai trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hoá"- ông Hòa cho hay.

Nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép để lưu ký, mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Phó Trưởng Ban phát triển thị trường của UBCKNN nhấn mạnh lại, sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép, sẽ bị xử lý vi phạm tùy theo tính chất.

Ông Tô Trần Hòa cho biết đây là vấn đề được nhiều người quan tâm khi họ đang sở hữu tài sản mã hoá. Ở Việt Nam hiện nay, một số loại tiền số phổ biến như Bitcoin, Ethereum… đang được nhiều người sở hữu, giao dịch thông qua các sàn tiền số lớn trên thế giới.

Theo ông Hoà, câu hỏi đặt ra là sau 6 tháng kể từ khi có sàn giao dịch trong nước được cấp phép thí điểm, người đang sở hữu tài sản mã hóa hóa nếu không mở tài khoản ở các sàn này, thì có bị xử lý hay không?

Làm rõ nội dung này, ông Tô Trần Hòa khẳng định: Nếu nhà đầu tư lưu giữ tài sản đó trong "ví" trên các sàn (không phải do Bộ Tài chính cấp phép - PV), không thực hiện giao dịch (mua -bán), thì không bị xử lý. "Chỉ khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch trên các sàn không được cấp phép thí điểm tại Việt Nam, sẽ bị xử lý theo quy định"- ông Hòa nói.

Chủ tịch VBA Phan Đức Trung khái quát về thị trường tài sản mã hóa thế giới

Đại diện UBCKNN cho hay, các giao dịch về tài sản mã hóa bắt buộc phải thực hiện trên các sàn do cơ quan quản lý nhà nước cấp phép thí điểm. Cơ quan quản lý sẽ có cơ chế để kiểm tra, xử lý các vi phạm. Hiện Bộ Tài chính đang được Chính phủ giao xây dựng dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hoá.

Tại diễn đàn, Thượng tá Nguyễn Thành Chung (Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) cho biết qua rà soát, nắm tình hình, Việt Nam hiện có trên 20 triệu người dùng sở hữu tài sản mã hoá, đứng thứ 5 trên giới. Hoạt động giao dịch mua bán tài sản mã hóa diễn ra phổ biến trên các sàn lớn như Binance, Bybit, OKX… Bên cạnh đó, các loại tài sản mã hóa cũng được giao dịch qua các hội nhóm trên mạng xã hội.

Chia sẻ về bức tranh tài sản mã hóa toàn cầu, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix, cho biết token hóa tài sản thực (RWA - Real World Assets) đang trở thành xu hướng không thể đảo ngược với quy mô lên tới 19.000 tỉ USD vào năm 2033, tương đương hơn 10% GDP toàn cầu, theo báo cáo của BCG.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, nhấn mạnh bối cảnh kinh tế số toàn cầu đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ, tài sản mã hóa nổi lên với tốc độ tăng trưởng nhanh chưa từng có, Việt Nam cũng không đúng ngoài xu thế đó.

Tuy nhiên theo ông Huy, phần lớn hoạt động giao dịch tài sản mã hóa của người Việt vẫn diễn ra trên các sàn quốc tế, gây tổn hại về thuế và ảnh hưởng đến công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, phòng chống tội phạm công nghệ cao, đặt ra yêu cầu xây dựng thị trường trong nước minh bạch, có kiểm soát và bảo vệ quyền lợi các bên liên quan.