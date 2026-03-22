SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Newcastle United vs Sunderland
Barcelona vs Rayo Vallecano
Olympique Lyonnais vs Monaco
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Olympique Marseille vs Lille
Athletic Club vs Real Betis
Augsburg vs Stuttgart
Fiorentina vs Inter Milan
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Đua suất dự Cúp C1 nghẹt thở: MU dễ về đích sớm, top 10 vẫn có cơ hội

Premier League 2025-26

Dù chỉ giành kết quả hoà, MU vẫn có thể thảnh thơi do các đối thủ cạnh tranh với họ là Chelsea, Liverpool đều thua.

   

Cuộc cạnh tranh giành vé dự Champions League mùa tới ở Ngoại hạng Anh đang trở thành khó lường hơn bao giờ, trong bối cảnh giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù" nhiều khả năng sẽ có 5 suất tham dự. Đáng nói hơn, phong độ thất thường của các đội bóng lớn đã mở ra cơ hội cho các đội xếp dưới vươn lên.

MU có ưu thế về điểm số lẫn phong độ so với các đối thủ cạnh tranh

MU nắm lợi thế

Hiện tại, Arsenal tiến gần đến chức vô địch (70 điểm/31 trận), trong khi Man City (61 điểm) là đội hiếm hoi còn bám đuổi. Do cách biệt với phần còn lại cùng phong độ ổn định (đều bất bại 6 trận gần nhất), 2 đội gần như cầm chắc 2 tấm vé đầu tiên tới Champions League/ Điều này khiến 3 suất Champions League còn lại trở thành mục tiêu cạnh tranh quyết liệt.

MU (55 điểm), Aston Villa (51 điểm) và Liverpool (49 điểm) đang tạm chiếm các vị trí này. MU là đội có phong độ tốt nhất 10 vòng gần đây khi giành 23/30 điểm tối đa. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford hồi sinh mạnh mẽ.

Trận hòa 2-2 với Bournemouth ở vòng 31 khiến họ bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Man City, đồng thời gia tăng áp lực lên Liverpool và Chelsea (hạng 6, 48 điểm). Dù vậy, thầy trò Carrick chắc chắn giữ được vị trí thứ 3 trước kỳ nghỉ quốc tế bất kể đội hạng 4 Aston Villa thi đấu ra sao vào đêm nay.

"Ông lớn" đồng loạt hụt hơi

Nguyên nhân vì Liverpool (thua Brighton 1-2), Chelsea (thua Everton 0-3) đều trắng tay, từ đó khiến khoảng cách giữa MU với vị trí thứ 6 nới rộng lên 7 điểm.

Liệu MU có thể hoàn thành mục tiêu lấy vé dự Champions League sớm?

Mặt khác, phong độ thiếu ổn định của các đối thủ cũng giúp MU hưởng lợi: Aston Villa từng có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp từ tháng 11 đến tháng 12, nhưng gần đây lại sa sút với 3 trận thua liên tiếp. Chelsea chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất, còn Liverpool vừa chạm cột mốc 10 trận thua mùa này – lần đầu kể từ mùa 2015/16.

Lịch thi đấu còn lại cũng mang lại lợi thế cho MU do  Chelsea phải đối đầu Man City, Tottenham. Điều này khiến cơ hội bứt phá của Chelsea trở nên khó khăn hơn. Với lợi thế hiện tại, MU đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Everton, Brentford và tham vọng lịch sử

Không chỉ vậy, tất cả các đội còn lại trong top 10 gồm Brentford (46 điểm), Everton (46 điểm), Fulham (44 điểm), Brighton (hạng 10, 43 điểm) vẫn còn cơ hội mơ về tấm vé Champions League lịch sử.

Everton từng có vài lần tham dự cúp châu Âu trong thế kỷ 21, gần nhất là mùa 2017/18 tại Europa League. Tuy nhiên, họ đã vắng mặt ở Champions League từ mùa 1970/71. Hiện tại, đội bóng vùng Merseyside đứng thứ 8 và kém top 5 vỏn vẹn 3 điểm khi mùa giải còn 7 vòng. Điều này giúp Everton trở thành ứng viên thực sự cho suất dự cúp châu Âu, thậm chí là Champions League.

Trong bối cảnh những mùa gần đây họ chủ yếu phải vật lộn trụ hạng, sự hồi sinh dưới thời HLV David Moyes đã đưa đội bóng tiến gần hơn đến mục tiêu tưởng như xa vời.

Trước trận hòa Wolves 0-0, Brentford đã chiếu lại video về dự đoán đầu mùa từ giới chuyên môn trên Twitter chính thức, trong đó có nhận định họ sẽ phải đua trụ hạng sau khi mất HLV Thomas Frank. Video kết thúc bằng dòng chữ “Shut Up” (Hãy im lặng), như lời đáp trả mạnh mẽ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Keith Andrews, Brentford đã chứng minh họ toàn có thể tạo nên kỳ tích với cách làm bóng đá đặc trưng. Thay vì lo trụ hạng, họ đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu – điều chưa từng có trong lịch sử CLB.

MU Aston Villa Liverpool Chelsea
Leeds (14/4, sân nhà - SN) West Ham (22/3, SN) Fulham (11/4, SN)  Man City (12/4, SN)
Chelsea (19/4, sân khách - SK) Nottingham Forest (12/4, SK) Everton (19/4, SK) MU (19/4, SN)
Brentford (28/4, SN) Sunderland (19/4, SN) Crystal Palace (25/4, SN) Brighton (26/4, SK)
Liverpool (2/5, SN) Fulham (25/4, SK) MU (2/5, SK) Nottingham Forest (2/5, SN)
Sunderland (9/5, SK) Tottenham (2/5, SN) Chelsea (9/5, SN) Liverpool (9/5, SK)
Nottingham Forest (17/5, SN) Burnley (9/5, SK) Aston Villa (17/5, SK) Tottenham (17/5, SN)
Brighton (24/5, SK) Liverpool (17/5, SN) Brentford (24/5, SN) Sunderland (24/5, SK)
Man City (24/5, SK)

Top 10 Ngoại hạng Anh hiện tại

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Liverpool - Chelsea "giương cờ trắng", MU hưởng lợi

Liverpool và Chelsea đều không tận dụng được cơ hội ở vòng 31 Ngoại hạng Anh qua đó giúp MU thở phào nhẹ nhõm.

