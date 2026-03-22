Đua suất dự Cúp C1 nghẹt thở: MU dễ về đích sớm, top 10 vẫn có cơ hội

Cuộc cạnh tranh giành vé dự Champions League mùa tới ở Ngoại hạng Anh đang trở thành khó lường hơn bao giờ, trong bối cảnh giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù" nhiều khả năng sẽ có 5 suất tham dự. Đáng nói hơn, phong độ thất thường của các đội bóng lớn đã mở ra cơ hội cho các đội xếp dưới vươn lên.

MU có ưu thế về điểm số lẫn phong độ so với các đối thủ cạnh tranh

MU nắm lợi thế

Hiện tại, Arsenal tiến gần đến chức vô địch (70 điểm/31 trận), trong khi Man City (61 điểm) là đội hiếm hoi còn bám đuổi. Do cách biệt với phần còn lại cùng phong độ ổn định (đều bất bại 6 trận gần nhất), 2 đội gần như cầm chắc 2 tấm vé đầu tiên tới Champions League/ Điều này khiến 3 suất Champions League còn lại trở thành mục tiêu cạnh tranh quyết liệt.

MU (55 điểm), Aston Villa (51 điểm) và Liverpool (49 điểm) đang tạm chiếm các vị trí này. MU là đội có phong độ tốt nhất 10 vòng gần đây khi giành 23/30 điểm tối đa. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford hồi sinh mạnh mẽ.

Trận hòa 2-2 với Bournemouth ở vòng 31 khiến họ bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Man City, đồng thời gia tăng áp lực lên Liverpool và Chelsea (hạng 6, 48 điểm). Dù vậy, thầy trò Carrick chắc chắn giữ được vị trí thứ 3 trước kỳ nghỉ quốc tế bất kể đội hạng 4 Aston Villa thi đấu ra sao vào đêm nay.

"Ông lớn" đồng loạt hụt hơi

Nguyên nhân vì Liverpool (thua Brighton 1-2), Chelsea (thua Everton 0-3) đều trắng tay, từ đó khiến khoảng cách giữa MU với vị trí thứ 6 nới rộng lên 7 điểm.

Liệu MU có thể hoàn thành mục tiêu lấy vé dự Champions League sớm?

Mặt khác, phong độ thiếu ổn định của các đối thủ cũng giúp MU hưởng lợi: Aston Villa từng có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp từ tháng 11 đến tháng 12, nhưng gần đây lại sa sút với 3 trận thua liên tiếp. Chelsea chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất, còn Liverpool vừa chạm cột mốc 10 trận thua mùa này – lần đầu kể từ mùa 2015/16.

Lịch thi đấu còn lại cũng mang lại lợi thế cho MU do Chelsea phải đối đầu Man City, Tottenham. Điều này khiến cơ hội bứt phá của Chelsea trở nên khó khăn hơn. Với lợi thế hiện tại, MU đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Everton, Brentford và tham vọng lịch sử

Không chỉ vậy, tất cả các đội còn lại trong top 10 gồm Brentford (46 điểm), Everton (46 điểm), Fulham (44 điểm), Brighton (hạng 10, 43 điểm) vẫn còn cơ hội mơ về tấm vé Champions League lịch sử.

Everton từng có vài lần tham dự cúp châu Âu trong thế kỷ 21, gần nhất là mùa 2017/18 tại Europa League. Tuy nhiên, họ đã vắng mặt ở Champions League từ mùa 1970/71. Hiện tại, đội bóng vùng Merseyside đứng thứ 8 và kém top 5 vỏn vẹn 3 điểm khi mùa giải còn 7 vòng. Điều này giúp Everton trở thành ứng viên thực sự cho suất dự cúp châu Âu, thậm chí là Champions League.

Trong bối cảnh những mùa gần đây họ chủ yếu phải vật lộn trụ hạng, sự hồi sinh dưới thời HLV David Moyes đã đưa đội bóng tiến gần hơn đến mục tiêu tưởng như xa vời.

Trước trận hòa Wolves 0-0, Brentford đã chiếu lại video về dự đoán đầu mùa từ giới chuyên môn trên Twitter chính thức, trong đó có nhận định họ sẽ phải đua trụ hạng sau khi mất HLV Thomas Frank. Video kết thúc bằng dòng chữ “Shut Up” (Hãy im lặng), như lời đáp trả mạnh mẽ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Keith Andrews, Brentford đã chứng minh họ toàn có thể tạo nên kỳ tích với cách làm bóng đá đặc trưng. Thay vì lo trụ hạng, họ đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu – điều chưa từng có trong lịch sử CLB.

MU Aston Villa Liverpool Chelsea Leeds (14/4, sân nhà - SN) West Ham (22/3, SN) Fulham (11/4, SN) Man City (12/4, SN) Chelsea (19/4, sân khách - SK) Nottingham Forest (12/4, SK) Everton (19/4, SK) MU (19/4, SN) Brentford (28/4, SN) Sunderland (19/4, SN) Crystal Palace (25/4, SN) Brighton (26/4, SK) Liverpool (2/5, SN) Fulham (25/4, SK) MU (2/5, SK) Nottingham Forest (2/5, SN) Sunderland (9/5, SK) Tottenham (2/5, SN) Chelsea (9/5, SN) Liverpool (9/5, SK) Nottingham Forest (17/5, SN) Burnley (9/5, SK) Aston Villa (17/5, SK) Tottenham (17/5, SN) Brighton (24/5, SK) Liverpool (17/5, SN) Brentford (24/5, SN) Sunderland (24/5, SK) Man City (24/5, SK)

Lịch thi đấu những trận còn lại của 4 đội thuộc top 6

Top 10 Ngoại hạng Anh hiện tại