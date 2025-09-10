Rashford đón "song hỷ": "Giải hạn" tại ĐT Anh và cơ hội đá chính tại Barcelona

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Rashford đón "song hỷ": "Giải hạn" tại ĐT Anh và cơ hội đá chính tại Barcelona

Sự kiện: La liga 2025-26 Barcelona Marcus Rashford
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau khi "giải hạn" tại ĐT Anh, Rashford đang có cơ hội đá chính trong trận đấu tiếp theo của Barcelona.

  

Rashford ghi bàn trở lại tại ĐT Anh

Marcus Rashford vừa có lần đầu tiên ghi bàn cho ĐT Anh sau gần 2 năm. Tiền đạo sinh năm 1997 lãnh trọng trách sút phạt đền ở cuối trận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực ra, ĐT Anh đã dẫn 4-0 từ trước đó nên pha lập công này chỉ tô điểm thêm cho chiến thắng của "Tam sư".

Marcus Rashford

Marcus Rashford

Tuy nhiên, bàn thắng này lại mang ý nghĩa rất quan trọng với Rashford. Tiền đạo này đang ở trong giai đoạn mông lung và cần một bàn thắng để tìm lại sự tự tin. Các tuyển thủ Anh cũng nhận ra điều đó nên tất cả đều nhường cho Rashford đá phạt đền.

Trước khi trận đấu này bắt đầu, một số nguồn tin cho rằng Barcelona đang muốn trả luôn Rashford về MU chỉ sau vài tuần. Câu chuyện này thực tế rất khó xảy ra bởi Barcelona không dư dả về mặt tài chính đến độ có thể chịu phạt để phá vỡ hợp đồng cho mượn kèm mua đứt trước đó.

Họ cũng phải bán 50% quyền sở hữu Trincao cho Sporting Lisbon để đăng ký được Rashford thi đấu tại La Liga. Nếu trả tiền đạo này về Anh, Barcelona sẽ tốn rất nhiều tiền và đó là điều chủ tịch Laporta không mong muốn.

Cơ hội đá chính tại Barcelona

Theo tin mới nhất từ tờ Sport của Tây Ban Nha, tình cảnh của Rashford tại Barcelona không hề bi đát như nhiều người tưởng tượng. Nguồn tin cho biết HLV Hansi Flick đang có ý định để tiền đạo người Anh đá chính trong trận đấu gặp Valencia ở vòng 4 La Liga 2025/26 (2h, 15/9).

Nỗi lo lớn nhất của ông thầy người Đức sau đợt tập trung ĐTQG mang tên "virus FIFA". Barcelona đã mất De Jong với chấn thương cơ vì lý do như vậy nên Hansi Flick muốn những cầu thủ mất sức nhiều trong 2 tuần qua được nghỉ ngơi.

Tiêu biểu nhất là trường hợp của Raphinha. Cầu thủ này vừa phải thi đấu ở nơi có độ cao hơn 4.000m so với mặt nước biển cùng ĐT Brazil. Tiếp theo đó, Raphinha phải bay xuyên qua Đại Tây Dương để trở lại Barcelona. Bởi vậy, khả năng cao Hansi Flick sẽ cho cầu thủ này được nghỉ ngơi và Rashford là nhân sự phù hợp nhất để thay thế.

Trước đó, tiền đạo người Anh được thi đấu cả 3 vòng đầu tiên của La Liga và có 1 lần đá chính. Tuy nhiên, Rashford chưa có được bàn thắng hay kiến tạo nào. Bởi vậy, tiền đạo này cần tận dụng tốt cơ hội được đá chính lần này để ghi điểm trong mắt HLV Hansi Flick.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Barcelona tính trả đũa Bilbao, "nẫng tay trên" đồng đội Ronaldo (Clip tin nóng)
Barcelona tính trả đũa Bilbao, "nẫng tay trên" đồng đội Ronaldo (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng bóng đá 24h) Barcelona đang tính "trả đũa" Bilbao bằng cách xen ngang vào thương vụ mua Laporte từ Al Nassr.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2025 18:14 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN