Rashford đón "song hỷ": "Giải hạn" tại ĐT Anh và cơ hội đá chính tại Barcelona

Rashford ghi bàn trở lại tại ĐT Anh

Marcus Rashford vừa có lần đầu tiên ghi bàn cho ĐT Anh sau gần 2 năm. Tiền đạo sinh năm 1997 lãnh trọng trách sút phạt đền ở cuối trận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực ra, ĐT Anh đã dẫn 4-0 từ trước đó nên pha lập công này chỉ tô điểm thêm cho chiến thắng của "Tam sư".

Marcus Rashford

Tuy nhiên, bàn thắng này lại mang ý nghĩa rất quan trọng với Rashford. Tiền đạo này đang ở trong giai đoạn mông lung và cần một bàn thắng để tìm lại sự tự tin. Các tuyển thủ Anh cũng nhận ra điều đó nên tất cả đều nhường cho Rashford đá phạt đền.

Trước khi trận đấu này bắt đầu, một số nguồn tin cho rằng Barcelona đang muốn trả luôn Rashford về MU chỉ sau vài tuần. Câu chuyện này thực tế rất khó xảy ra bởi Barcelona không dư dả về mặt tài chính đến độ có thể chịu phạt để phá vỡ hợp đồng cho mượn kèm mua đứt trước đó.

Họ cũng phải bán 50% quyền sở hữu Trincao cho Sporting Lisbon để đăng ký được Rashford thi đấu tại La Liga. Nếu trả tiền đạo này về Anh, Barcelona sẽ tốn rất nhiều tiền và đó là điều chủ tịch Laporta không mong muốn.

Cơ hội đá chính tại Barcelona

Theo tin mới nhất từ tờ Sport của Tây Ban Nha, tình cảnh của Rashford tại Barcelona không hề bi đát như nhiều người tưởng tượng. Nguồn tin cho biết HLV Hansi Flick đang có ý định để tiền đạo người Anh đá chính trong trận đấu gặp Valencia ở vòng 4 La Liga 2025/26 (2h, 15/9).

Nỗi lo lớn nhất của ông thầy người Đức sau đợt tập trung ĐTQG mang tên "virus FIFA". Barcelona đã mất De Jong với chấn thương cơ vì lý do như vậy nên Hansi Flick muốn những cầu thủ mất sức nhiều trong 2 tuần qua được nghỉ ngơi.

Tiêu biểu nhất là trường hợp của Raphinha. Cầu thủ này vừa phải thi đấu ở nơi có độ cao hơn 4.000m so với mặt nước biển cùng ĐT Brazil. Tiếp theo đó, Raphinha phải bay xuyên qua Đại Tây Dương để trở lại Barcelona. Bởi vậy, khả năng cao Hansi Flick sẽ cho cầu thủ này được nghỉ ngơi và Rashford là nhân sự phù hợp nhất để thay thế.

Trước đó, tiền đạo người Anh được thi đấu cả 3 vòng đầu tiên của La Liga và có 1 lần đá chính. Tuy nhiên, Rashford chưa có được bàn thắng hay kiến tạo nào. Bởi vậy, tiền đạo này cần tận dụng tốt cơ hội được đá chính lần này để ghi điểm trong mắt HLV Hansi Flick.