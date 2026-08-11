Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc thể hiện ra sao, ĐT Việt Nam có thực sự mạnh hơn?

Xuân Son chưa bùng nổ vẫn có dấu ấn

Xuân Son là cái tên được chờ đợi nhất trong bộ ba ngôi sao nhập tịch tại AFF Cup 2026, nhất là sau màn trình diễn ấn tượng giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2024. Sau 4 trận vòng bảng, tiền đạo này thi đấu 252 phút, có 2 lần đá chính và 2 lần vào sân từ ghế dự bị. Theo trang chủ giải đấu, Xuân Son ghi 2 bàn, có 5 cú sút trúng đích, 3 đường chuyền tạo cơ hội và 4 lần rê bóng thành công. Trung bình, anh cần 126 phút cho một pha lập công.

Những con số này chưa tương xứng với kỳ vọng, nhưng cũng cần nhìn vào hoàn cảnh của Xuân Son. Tiền đạo này mới trở lại sau quãng thời gian dài ảnh hưởng bởi chấn thương và vẫn cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác tốt nhất. Chỉ cần Xuân Son xuất hiện, hàng thủ đối phương vẫn phải dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo có thể hình, sức mạnh và khả năng càn lướt này.

Hoàng Hên hiệu quả, Tài Lộc thiếu may mắn

Hoàng Hên thi đấu 185 phút qua 3 trận và cũng có 2 bàn thắng, đạt hiệu suất 93 phút/bàn. Đáng chú ý, anh có tới 6 đường chuyền tạo cơ hội, cùng 2 cú sút trúng đích và 3 lần rê bóng thành công. Những con số cho thấy Hoàng Hên không chỉ tạo dấu ấn bằng khả năng ghi bàn mà còn tham gia khá tích cực vào việc tạo cơ hội cho đồng đội.

Trong khi đó, Tài Lộc mới thi đấu 136 phút qua 3 trận, chưa ghi bàn, chưa có kiến tạo và chưa có cú sút trúng đích. Anh có 1 đường chuyền tạo cơ hội và 2 lần rê bóng thành công. Tài Lộc cũng từng đưa bóng trúng xà ngang Singapore, cho thấy bàn thắng chỉ còn thiếu một chút may mắn. Quan trọng hơn, khả năng cầm bóng, hoạt động rộng và gây sức ép giúp Tài Lộc mang đến một phương án khác cho hàng công ĐT Việt Nam.

Cũng cần nhìn nhận rằng bộ ba nhập tịch chưa có nhiều cơ hội để cùng đạt trạng thái tốt nhất. Tài Lộc gặp vấn đề về thể trạng và không thể đá trận ra quân gặp Timor Leste. Đến trận cuối vòng bảng gặp Campuchia, cả 3 cầu thủ đều gặp vấn đề về sức khỏe.

Xuân Son và Tài Lộc chỉ vào sân trong hiệp 2, còn Hoàng Hên không thi đấu. Như vậy, người hâm mộ vẫn chưa được chứng kiến Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc cùng đạt trạng thái tốt nhất, cùng xuất hiện trong một đội hình và có đủ thời gian để tạo ra sự kết nối.

HLV Kim Sang Sik có thêm cách dụng binh

Giá trị lớn của bộ ba nhập tịch không chỉ nằm ở những con số cá nhân, mà còn ở việc HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều phương án nhân sự và cách dụng binh trên hàng công. Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc cùng Đình Bắc tạo ra một bài toán không dễ cho đối thủ. Họ khó biết ai sẽ đá chính, ai được tung vào sân trong hiệp 2 và hàng công ĐT Việt Nam sẽ được vận hành theo cách nào.

Trận thắng Indonesia 3-0 là ví dụ. ĐT Việt Nam không sử dụng Xuân Son và Hoàng Hên ngay từ đầu nhưng vẫn tạo được thế trận thuận lợi. Tài Lộc đá chính, trong khi Xuân Son và Hoàng Hên vào sân sau giờ nghỉ. Cách dụng binh ấy cho thấy HLV Kim Sang Sik không nhất thiết phải sử dụng những quân bài được kỳ vọng nhất ngay từ đầu. Khi có nhiều lựa chọn, đối thủ cũng khó chuẩn bị một phương án duy nhất để hóa giải ĐT Việt Nam.

Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch đồng thời tạo ra cuộc cạnh tranh tích cực với những tiền đạo nội. Đình Bắc là minh chứng rõ nhất. Trong hàng công có thêm Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc, tiền đạo trẻ này vẫn biết cách tận dụng cơ hội và hiện có 5 bàn thắng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2026 sau vòng bảng.

Điều đó cho thấy sự xuất hiện của các ngôi sao nhập tịch không nhất thiết khiến tiền đạo nội mất đất. Ngược lại, họ phải nỗ lực hơn để cạnh tranh vị trí và duy trì phong độ ở mức cao.

Bán kết mới là câu trả lời

Sau vòng bảng, Xuân Son và Hoàng Hên đã có 2 bàn, Tài Lộc để lại những dấu ấn nhất định, còn HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều phương án nhân sự trên hàng công. Nhưng bán kết mới là phép thử thực sự. Đối thủ mạnh hơn, hàng phòng ngự tổ chức tốt hơn và khoảng trống dành cho các ngôi sao tấn công cũng ít hơn.

Khi đó, khả năng tạo ra đột biến trong những thời khắc quyết định mới cho thấy bộ ba nhập tịch thực sự nâng tầm ĐT Việt Nam đến đâu. Sau vòng bảng, có thể chưa cần vội kết luận. Nhưng rõ ràng Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đang giúp HLV Kim Sang Sik có thêm quân bài để dụng binh, còn ĐT Việt Nam có một hàng công khó đoán hơn. Câu trả lời thuyết phục nhất sẽ nằm ở những trận đấu từ bán kết, bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Malaysia vào 20h ngày 16/8 tới.