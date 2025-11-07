Xoá nợ thuế cho Khu Liên Hợp Mỹ Đình 1.000 tỷ đồng?

Khoản nợ thuế cả ngàn tỷ đồng của Mỹ Đình hiện chưa có phương án xử lý

Khó thu hồi nợ

Cụ thể thông tin gần đây cho biết, Chính phủ đang xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai.

Một khoản mới quy định: "Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp chuyển hình thức thuê đất sang hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất theo luật Đất đai thì không phải nộp tiền thuế đất và tiền chậm nộp tiền thuế đất (nếu có) đối với thời gian đã sử dụng đất trước ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành. Trường hợp đã nộp thuế đất và tiền chậm nộp tiền thuế đất (nếu có) trước ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành, Nhà nước không hoàn trả số tiền đã nộp".

Do những vi phạm trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính giai đoạn từ 2009-2018, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình vi phạm số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, số tiền trên gồm cả tiền phạt đã cả ngàn tỷ.

Liệu chiểu theo điều khoản như nghị quyết trong thông tin trên, Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình có được xoá nợ?

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Cục TDTT cho biết khoản nợ thuế của Mỹ Đình là nợ xấu, rất khó thu hồi. Thực tế thời gian qua, ngành thể thao và các đơn vị liên quan đã có nhiều cuộc làm việc nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Đối với vấn đề xoá nợ cho Mỹ Đình, vị này cho rằng cần xem xét đánh giá kỹ trước khi có kết luận. Đây cũng là vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ VHTTDL, do đó cần các cấp cao hơn vào cuộc.

Đầu năm 2024 Bộ Tài chính đã có văn bản số 386/BTC-TCT gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến về báo cáo và kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến việc nợ tiền thuê đất của Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Bộ Tài chính cho biết tổng số tiền nợ thuế của Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đến hết tháng 11/2023 là 941,7 tỷ đồng. Trong số đó, tiền thuê đất là 475,2 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là 7,2 tỷ đồng; tiền chậm nộp là 458,2 tỷ đồng; tiền phạt vi phạm hành chính là 974 triệu đồng.

Lãnh đạo ngành thể thao cho rằng, đây là vấn đề do nhiệm kỳ trước để lại và việc "dọn dẹp" rất vất vả. Khoản nợ lớn khiến cho việc thu hồi rất khó khăn.

Dấu hỏi khai thác hiệu quả

Không chỉ đứng trước bài toán nan giải về xử lý nợ, Mỹ Đình hiện đang đối diện nhiều vấn đề khác, nổi cộm là khai thác kinh doanh, tự chủ tài chính. Mới đây, dự án xây dựng sân vận động mới hiện đại với sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên đã được công bố.

Theo đề án, đây sẽ là sân vận động lớn nhất Việt Nam, đạt chuẩn FIFA, đủ sức tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Như vậy, Mỹ Đình có thể gặp "cạnh tranh" đáng kể nếu không đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất.

Hưng Yên sẽ có sân vận động mới chuẩn FIFA lớn nhất Việt Nam?

Thực tế thời gian qua, Mỹ Đình nhiều lần bị "chê" vì để sân xuống cấp, thiếu vệ sinh, không đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong những trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Các vi phạm của Mỹ Đình trước đây xảy ra liên quan việc triển khai hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp. Bài học cũ cũng đặt ra vấn đề cần giám sát, kiểm tra quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước tại Mỹ Đình, tránh lặp lại tình trạng như trước.