Xavi muốn tranh "ghế nóng" MU với Carrick, tiết lộ phản ứng của giới chủ

Xavi được “tiến cử” cho MU

Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU vào tháng 1/2026, sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ ĐT Anh, đội bóng nửa đỏ thành Manchester đã có sự tiến bộ rõ rệt, phong độ ngày càng khởi sắc. Chiến thắng trước Liverpool tại Old Trafford cuối tuần qua giúp “Quỷ đỏ” chính thức cán đích trong top 5 Ngoại hạng Anh mùa này.

Carrick đang có cơ hội được MU bổ nhiệm lâu dài

Với tấm vé dự Champions League mùa tới đã nằm trong tay, các đồng sở hữu của MU là INEOS của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe hiện đang cân nhắc giữa việc trao cơ hội dài hạn cho Carrick hay tìm kiếm một gương mặt mới.

Theo nhà báo Romano, phương án bổ nhiệm Xavi vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ. Nhà báo người Italia cũng tiết lộ thêm rằng chiến lược gia Tây Ban Nha từng được “tiến cử tới MU” vào tháng 1/2026, thời điểm “Quỷ đỏ” quyết định chia tay Amorim. Dẫu vậy, MU đã từ chối đề xuất này và lựa chọn Carrick cho vai trò HLV tạm quyền, và hiện tại, chiến lược gia người Anh đang có cơ hội lớn để tiếp tục gắn bó lâu dài với “Quỷ đỏ”.

Xavi muốn thử sức ở Ngoại hạng Anh

Romano tiết lộ trên kênh YouTube cá nhân rằng Xavi đang cân nhắc nghiêm túc khả năng làm việc tại Premier League trong tương lai.

Nhà báo người Italia cho biết: “Xavi muốn xem Premier League như một điểm đến tiềm năng, dù không phải là lựa chọn duy nhất. Ông ấy rất cởi mở với tương lai của mình, nhưng Premier League chắc chắn là một bến đỗ hấp dẫn với Xavi”.

Hiện Xavi vẫn chưa nhận công việc huấn luyện nào kể từ khi rời Barcelona sau mùa giải 2023/24.

Trong sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng, Xavi giành 8 chức vô địch La Liga, 3 Cúp Nhà vua và 4 danh hiệu Champions League cùng Barcelona. Ở cấp độ ĐTQG, huyền thoại 46 tuổi đã vô địch World Cup 2010 và EURO 2008, 2012 cùng tuyển Tây Ban Nha.

Trên cương vị HLV Barcelona, Xavi cũng để lại dấu ấn với chức vô địch La Liga mùa 2022/23 và Siêu cúp Tây Ban Nha 2023.

Casemiro ủng hộ Carrick

Dù Xavi có thể hứng thú với chiếc “ghế nóng” tại MU, Casemiro lại muốn ban lãnh đạo INEOS bổ nhiệm Carrick chính thức.

Cựu sao Real Madrid, người sẽ rời MU vào cuối mùa, tỏ ra đặc biệt ấn tượng với những gì Carrick đã làm được. Chia sẻ với ESPN Brazil, Casemiro cho biết: “Theo quan điểm của tôi, ông ấy hoàn toàn xứng đáng. Carrick đã cho thấy những phẩm chất rất tốt để trở thành HLV của MU. Quyết định không thuộc về tôi mà là của CLB. Nhưng nếu được đưa ra ý kiến, tôi tin ông ấy xứng đáng và xứng đáng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối”.

Casemiro nhấn mạnh thêm: “Mùa giải kéo dài cả năm, nhưng kể từ khi Carrick đến, ông ấy đã làm công việc tuyệt vời. Nếu có thêm thời gian, ông ấy có mọi yếu tố để trở thành một HLV lớn của MU”.

Tiền vệ người Brazil cũng đánh giá cao sự am hiểu CLB của Carrick: “Ông ấy hiểu đội bóng, từng là biểu tượng, đã thi đấu và giành danh hiệu tại đây, nên hiểu rõ Manchester United là gì

Điều khiến tôi bất ngờ là ông ấy tiếp quản đội bóng giữa một mùa giải đầy biến động, với nhiều trận đấu khó khăn. Nhưng Carrick vẫn xoay chuyển tình hình, thay đổi đội bóng, và cả tôi nữa, đặc biệt khi ông ấy cũng từng là một tiền vệ. Tôi rất vui cho con người của ông ấy. Carrick là người tuyệt vời, và xứng đáng với tất cả những gì đang đến trong sự nghiệp”.