Sinner đang ở đẳng cấp cao hơn Alcaraz, Djokovic mới là đối trọng lớn nhất?

Sau trận chung kết Madrid Open 2026, nơi Jannik Sinner đánh bại Alexander Zverev 6-1, 6-2 bằng một màn trình diễn gần như áp đảo hoàn toàn, làng quần vợt lại một lần nữa tranh luận về cán cân quyền lực mới của ATP Tour. Và lần này, chính Zverev, người vừa trực tiếp trải nghiệm thất bại ấy đã đưa ra một nhận định gây bất ngờ rằng Sinner không chỉ vượt trội phần còn lại, mà còn đang ở một tầng khác so với Carlos Alcaraz.

Sinner (bên phải) được đánh giá giỏi hơn Alcaraz (bên trái)

Sinner và khoảng cách ngày càng rõ với phần còn lại

Trong buổi họp báo sau trận, Zverev không né tránh sự thật phũ phàng về thất bại của mình. Anh thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch đang tồn tại giữa Sinner và phần còn lại của tour đấu.

“Tôi nghĩ có một khoảng cách lớn giữa Sinner và tất cả những người khác lúc này. Rất đơn giản thôi. Và cũng có một khoảng cách lớn giữa Alcaraz, tôi, có thể là Novak, với phần còn lại. Hiện tại đang có hai tầng khác nhau trong quần vợt nam”, Zverev nói.

Đó không phải lời than thở của một tay vợt thất bại đơn thuần, mà là sự thừa nhận mang tính hệ thống từ một người từng đối đầu trực tiếp với cả hai gương mặt lớn nhất thế hệ mới.

Zverev cũng nhấn mạnh yếu tố ổn định phi thường của Sinner: “Nếu bạn nhìn vào việc cậu ấy không thua trận nào trong các giải Masters suốt nhiều tháng, thì bạn buộc phải thừa nhận có một khoảng cách”.

Alcaraz: Đối trọng lớn nhất nhưng đang bị chững lại

Nếu Sinner đang tạo ra cảm giác “không thể ngăn cản”, thì Carlos Alcaraz lại là người duy nhất từng thực sự phá vỡ chuỗi đó trong các trận đấu lớn.

Thực tế mùa giải gần nhất cho thấy Alcaraz chính là tay vợt đã đánh bại Sinner ở những thời khắc mang tính biểu tượng nhất là chung kết Rome, chung kết US Open và trận chung kết Roland Garros giàu cảm xúc.

Chính vì vậy, dù Zverev đánh giá Sinner vượt trội hơn mặt bằng chung, nhưng cuộc đối đầu Sinner - Alcaraz vẫn được xem là trục chính của quần vợt nam hiện đại.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở thời điểm. Khi Sinner đạt đỉnh phong độ, Alcaraz lại phải rút lui vì chấn thương cổ tay và bỏ lỡ loạt giải quan trọng trên sân đất nện. Điều này khiến cán cân tạm thời nghiêng hẳn về phía tay vợt người Ý.

Greg Rusedski (ảnh nhỏ) nhận định Djokovic mới là đối thủ lớn nhất của Sinner

Djokovic vẫn là biến số không thể bỏ qua

Ở góc nhìn của nhiều chuyên gia, Novak Djokovic không còn là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua điểm số dài hạn. Nhưng về mặt tâm lý và kinh nghiệm, anh vẫn là cái tên khiến mọi dự đoán trở nên bất định.

Cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh Greg Rusedski cũng đưa ra quan điểm đáng chú ý: “Có một người mà chúng ta chưa nhắc đến đủ nhiều… đó là Novak Djokovic. Anh ấy là kiểu tay vợt không bao giờ tự loại mình khỏi bất kỳ giải đấu nào”.

Djokovic từng đánh bại Sinner tại Australian Open, và điều đó vẫn là lời nhắc rằng ngay cả khi Sinner đang thống trị, vẫn tồn tại một người đủ khả năng phá vỡ chuỗi chiến thắng ấy nếu đạt trạng thái tốt nhất.

Một ATP Tour đang chia tầng rõ rệt

Phát biểu của Zverev, dù gây tranh cãi, lại phản ánh một thực tế đang dần hình thành trong làng quần vợt nam.

Sinner đang đứng ở tầng cao nhất, nơi sự ổn định gần như tuyệt đối. Alcaraz là đối trọng duy nhất có thể kéo anh trở lại mặt đất. Còn phần còn lại, bao gồm Zverev hay Djokovic trong bối cảnh hiện tại, đang ở những trạng thái rất khác nhau, một người bị kéo giãn về khoảng cách, một người vẫn tiềm ẩn khả năng tạo cú sốc.

Quần vợt nam hiện tại không còn là cuộc đua đồng đều giữa các tay vợt hàng đầu. Nó đang tách thành nhiều lớp rõ rệt, trong đó Sinner là trung tâm của trật tự mới.