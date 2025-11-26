Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Wirtz nghỉ tập, Salah mất động lực: Liverpool đối diện cảnh báo nghiêm trọng

Trước cuộc tiếp đón PSV tại Champions League (3h, 27/11), đoàn quân của HLV Arne Slot tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn với hàng loạt vấn đề từ nhân sự đến phong độ.

  

🔴 Ba trụ cột vắng mặt – Liverpool lao đao trước giờ G

Liverpool tiếp tục nhận tin dữ khi Florian Wirtz không góp mặt trong buổi tập hôm thứ ba tại Trung tâm Huấn luyện AXA. Tuyển thủ Đức vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 11 và trước đó cũng vắng mặt trong trận thua 0-3 đầy thất vọng trước Nottingham Forest. Sự vắng mặt của anh càng khiến Arne Slot đau đầu trong bối cảnh đội bóng cần ổn định trở lại.

Florian Wirtz không góp mặt trong buổi tập hôm thứ ba

Florian Wirtz không góp mặt trong buổi tập hôm thứ ba

Không chỉ Wirtz, Jeremie Frimpong và Conor Bradley cũng tiếp tục đứng ngoài vì chấn thương. Cả ba đều là những mắt xích quan trọng trong vận hành chiến thuật của Slot, đặc biệt khi Liverpool cần tốc độ và khả năng xuyên phá biên để đối phó với lối chơi trực diện của PSV. Thiếu nhân sự ở các vị trí then chốt khiến hàng công lẫn hệ thống phòng ngự của “The Reds” bị ảnh hưởng rõ rệt.

Tại Champions League, họ từng thắng Atletico, Frankfurt và Real Madrid nhưng cũng trải qua cú sảy chân trước Galatasaray. Hiện họ chỉ đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, và một chiến thắng trước PSV mới giúp Slot kéo đội bóng của mình trở lại cuộc đua.

⚠️ Chuỗi sa sút tệ hại – Slot thừa nhận đội bóng đánh mất chính mình

Phong độ của Liverpool tại Ngoại hạng Anh rơi tự do. Sáu thất bại trong bảy trận gần nhất đã khiến nhà đương kim vô địch tụt xuống vị trí thứ 12, con số khó tin nếu nhìn vào những gì họ thể hiện mùa trước. Trận thua 0-3 trước Forest ngay tại Anfield là giọt nước tràn ly, phơi bày những vấn đề lớn tồn tại xuyên suốt từ đầu mùa.

Arne Slot thừa nhận Liverpool khởi đầu tốt trước Forest nhưng sự phung phí cơ hội trong nửa giờ đầu trở thành “ly cocktail khó nuốt”. Ông chỉ ra rằng đội bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn bất kỳ trận đấu nào trong mùa, nhưng lại thủng lưới ngay ở pha dứt điểm đầu tiên của đối thủ. Sự mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự khiến mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.

Dù vậy, Slot vẫn thể hiện quyết tâm sửa chữa. Ông khẳng định bản thân chịu trách nhiệm hoàn toàn và dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ cũng như sự ủng hộ của người hâm mộ. Dẫu thế, điều mà CĐV Liverpool cần lúc này không chỉ là quyết tâm, mà là kết quả  thứ đang trở nên xa xỉ với “The Reds”.

⚡ Salah bị chỉ trích dữ dội – biểu tượng đã đánh mất khát khao?

Trong lúc đội bóng lao đao, Mohamed Salah niềm tự hào suốt bảy mùa qua  lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Từ chuyện bỏ lỡ cơ hội, ít đóng góp phòng ngự cho đến dấu hiệu xuống sức, tất cả được phơi bày sau chuỗi phong độ nghèo nàn với chỉ bốn bàn sau 12 trận. 

Salah đang có phong độ không tốt tại mùa giải năm nay

Salah đang có phong độ không tốt tại mùa giải năm nay

Cựu danh thủ Souness cho rằng đã nhìn thấy dấu hiệu cảnh báo đầu tiên ngay từ trận gặp Crystal Palace tại cúp FA. Một tình huống Salah có thể áp sát hậu vệ trái nhưng lại không cố gắng, thể hiện sự thiếu quyết liệt hiếm thấy. Theo ông, Salah vẫn là thiên tài nhưng đang thiếu đi sự dũng cảm và khao khát từng làm nên tên tuổi anh tại Anfield.

Không chỉ Souness, Jamie Carragher cũng gây sốc khi kêu gọi Salah “lên tiếng thay đội bóng”, thay vì chỉ xuất hiện khi ghi dấu ấn cá nhân. Thậm chí đối thủ Chelsea từng công khai nhắm vào điểm yếu ở cánh phải của Liverpool, nơi Salah thường đứng cao và ít hỗ trợ phòng ngự, khiến hệ thống của Slot nhiều lần bị xuyên phá.

Trong bối cảnh Liverpool mất người, mất điểm và giờ có nguy cơ mất cả phiên bản tốt nhất của Salah, trận đấu với PSV vì thế không chỉ là cơ hội giành điểm mà còn là bài kiểm tra về tinh thần, bản lĩnh và khả năng sống sót của “The Reds” ở giai đoạn khó khăn nhất.

Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/11/2025 11:50 AM (GMT+7)
