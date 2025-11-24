Liverpool tìm người thay HLV Slot: Klopp là ứng viên số 1, Zidane trong danh sách

⚡ Liverpool sụp đổ, áp lực gia tăng với Slot

Liverpool vừa thua thảm 0-3 trên sân nhà trước đối thủ đang trong nhóm cuối bảng xếp hạng, đó là Nottingham Forest. Nhà đương kim vô địch Premier League đang chịu sức ép nặng nề, chỉ giành được một chiến thắng trong bảy trận gần nhất.

HLV Slot nguy cơ mất việc tăng cao

Sau 11 vòng, Liverpool đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, dù đã chi tới 450 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Đoàn quân của HLV Arne Slot thi đấu tuyệt hay ở mùa giải trước, lại có sự tăng cường rầm rộ hè này. Thế nhưng, hiện tại đội chủ sân Anfield đã sụp đổ một cách bất ngờ.

Dù Liverpool được cho là sẽ kiên nhẫn với HLV người Hà Lan, người từng vô địch ngay mùa đầu tiên dẫn dắt CLB, có một sự thật là áp lực đang ngày càng lớn.

🔥 Jurgen Klopp có thể trở lại Liverpool gây sốc

Hiện tại, Jurgen Klopp đang là ứng viên hàng đầu theo tỷ lệ cược của nhà cái để thay Arne Slot. HLV người Đức dẫn dắt Liverpool gần chín mùa giải, giành mọi danh hiệu lớn trước khi từ chức năm 2024, với lý do “hết năng lượng”.

Có khả năng HLV Klopp trở lại Liverpool

Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Toàn cầu bóng đá cho hệ thống CLB Red Bull nhưng gần đây không loại trừ khả năng trở lại Anfield. Klopp chia sẻ trên The Diary of a CEO: "Tôi nói tôi sẽ không dẫn dắt đội bóng khác ở Anh, nếu trở lại, đó chỉ có thể là Liverpool. Về lý thuyết, điều đó là khả thi".

🏆 Các ứng viên thay thế Arne Slot

- Klopp hiện là ứng viên số một với tỷ lệ 4/1 (đặt 1 được 4).

- Oliver Glasner, HLV của CLB Crystal Palace, xếp sát nút với tỷ lệ 5/1. Ông từng vô địch UEFA Europa League cùng Eintracht Frankfurt và giành FA Cup cùng Crystal Palace. Glasner cũng có thành tích đối đầu ấn tượng với Liverpool, thắng cả ba lần gặp gần nhất.

Hàng loạt HLV có khả năng thay thế Slot ở Liverpool

- Ứng viên thứ ba là Andoni Iraola, HLV của Bournemouth, người đã giúp CLB xếp thứ 9 mùa trước với lối chơi tấn công ấn tượng. Mùa này, dù mất thủ môn và ba hậu vệ trong kỳ chuyển nhượng, Bournemouth vẫn khởi đầu mạnh mẽ.

Các HLV khác có thể được cân nhắc gồm Unai Emery, Julian Nagelsmann, Diego Simeone và đặc biệt là Zinedine Zidane. Nhà cầm quân người Pháp hiện vẫn thất nghiệp, suốt từ năm 2021 đến nay. Tuy nhiên, khả năng Zidane chờ tuyển Pháp đến sau World Cup 2026 là rất lớn.