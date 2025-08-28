Vụ Mudryk dính doping lại bất ngờ "cứu" Chelsea ở Cúp C1

🤯 Bài toán "đau đầu" sau kỳ chuyển nhượng ồ ạt

Chelsea đã có một mùa hè mua sắm rầm rộ, mang về tới 5 tân binh đắt giá bao gồm Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Liam Delap và "thần đồng" Estevao Willian. Tuy nhiên, việc "vung tiền" ồ ạt đã đẩy HLV Enzo Maresca vào một bài toán nan giải: làm thế nào để đăng ký tất cả các ngôi sao mới cho Champions League mà không vi phạm các quy định tài chính ngặt nghèo của UEFA.

Chelsea có mùa hè mua sắm rầm rộ ấn tượng

💡 "Pha cứu thua" từ Mykhailo Mudryk

Giữa lúc tình hình đang căng thẳng, một "lối thoát" bất ngờ đã xuất hiện từ chính vận rủi của CLB. Án treo giò dài hạn của Mykhailo Mudryk (do không vượt qua kiểm tra doping vào tháng 12 năm ngoái) đã vô tình trở thành một phương án cứu nguy cho Chelsea.

Theo luật kế toán của UEFA, bằng cách gạch tên Mudryk khỏi "danh sách A" đăng ký dự Champions League, Chelsea có thể loại bỏ toàn bộ chi phí hàng năm của anh ra khỏi ngân sách đội hình. Con số này không hề nhỏ, lên tới 17 triệu bảng (bao gồm lương và phí chuyển nhượng khấu hao). Khoản tiết kiệm khổng lồ này là quá đủ để "The Blues" đăng ký tất cả 5 tân binh của mình mà không vi phạm luật.

Mykhailo Mudryk bỗng nhiên trở thành cứu cánh cho Chelsea

"Chiêu" lách luật thông minh với "danh sách B"

Bên cạnh đó, Chelsea còn tận dụng một "chiêu" lách luật thông minh khác. Họ không cần đăng ký đủ 25 cầu thủ ở "danh sách A". Thay vào đó, họ có thể thay thế bằng một "đội quân trẻ" từ học viện thông qua "danh sách B", bao gồm những cái tên như Romeo Lavia, Tyrique George hay Josh Acheampong. Các cầu thủ ở danh sách B không bị tính vào ngân sách chính thức, giúp HLV Maresca có một đội hình có chiều sâu mà không tốn thêm chi phí.

HLV Maresca có một đội hình có chiều sâu nhờ chiêu lách luật thông minh của Chelsea

Với những nước đi thông minh này, Chelsea được cho là vẫn chưa dừng lại. Nếu có thể bán thêm những người hưởng lương cao như Christopher Nkunku và Nicolas Jackson, họ có thể giải phóng thêm 30 triệu bảng ngân sách, mở đường cho việc theo đuổi các "siêu bom tấn" tiếp theo như Xavi Simons hay Alejandro Garnacho.