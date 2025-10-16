Ngoại hạng Anh trở lại cuối tuần này, trận của Chelsea có thể khiến 1 HLV bị sa thải

Kỷ nguyên thảm hại

Nottingham Forest sẽ có trận đấu quan trọng gặp Chelsea vào cuối tuần này (18h30, 18/10). Một trận thua có thể sẽ đẩy đội bóng mùa trước đoạt vé dự cúp châu Âu này xuống nhóm “đèn đỏ”, khi Nottingham chỉ hơn Burnley và West Ham ở vị trí thứ 18 & 19 có 1 điểm.

HLV Postecoglou chưa thắng nổi 1 trận tại Nottingham Forest từ khi lên dẫn dắt

Do mâu thuẫn giữa HLV trưởng với ông chủ CLB, HLV Nuno Santo đã bị sa thải để Ange Postecoglou lên thay. Hệ quả là Nottingham Forest không thắng nổi 1 trận từ khi thay HLV, và quyết định đổi HLV của tỷ phú Evangelos Marinakis đã khiến ông tỷ phú Hy Lạp trông như một thằng hề (chưa kể vẫn đang bị điều tra nghi án buôn ma túy).

Mới đây Sky Sports cho biết Nottingham Forest không còn có thể kiên nhẫn hơn với Postecoglou, dù ông này được thuê là nhờ có quan hệ thân thiết với ông chủ tịch. Nhà cầm quân người Australia sẽ chỉ còn 1 trận cuối tuần này để tự cứu mình, và thậm chí có thể Postecoglou vẫn sẽ bị sa thải nếu cầm hòa được “The Blues”.

Người thay thế đã sẵn sàng

Nguồn tin cho biết Nottingham Forest đã liên hệ với HLV Sean Dyche để chuẩn bị cho khả năng thay tướng. Dyche đã thất nghiệp từ khi bị Everton cách chức hồi tháng 1 năm nay, và Nottingham sẽ không phải đền bù cho ai khi bổ nhiệm Dyche. Đáng chú ý là Dyche đã có sẵn một ban huấn luyện để đưa đến sân City Ground, trong đó có Ian Woan và Steve Stone là 2 cựu cầu thủ Nottingham Forest.

Chelsea có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên Postecoglou tại Nottingham

Bên cạnh thay HLV trưởng, Nottingham Forest cũng đang định đuổi việc với trưởng bộ phận tuyển mộ cầu thủ Pedro Ferreira, mặc dù Ferreira mới chỉ sang đây hồi tháng 6 sau 17 năm làm việc ở Benfica. Tuần trước, Nottingham đã mất người khi Giám đốc điều hành bộ phận bóng đá Ross Wilson rời CLB để sang Newcastle.

Tương lai của Nottingham Forest đang trở nên bất định và đã xuất hiện những lời chỉ trích từ các fan nhắm vào Marinakis. Nhưng cũng bị liên quan là giám đốc thể thao Edu, người từ khi rời Arsenal để sang Nottingham đã đưa ra những quyết định có vẻ góp phần tạo nên sự hỗn độn hiện tại.