Quốc Khánh 02/09/2025

Chuyển nhượng 6 ngày cuối: Chelsea tống khứ 7 "hàng thải", dọn chỗ đón Garnacho

Chỉ còn 6 ngày nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, Chelsea nhiều khả năng sẽ tiếp tục mua sắm rầm rộ.

   

🎯Chelsea nhắm Garnacho, Simons và Lopez

Theo Sky Sports, Chelsea sẵn sàng thực hiện thêm các thương vụ, nhưng chỉ trong trường hợp có cầu thủ rời đi. Tiền vệ chạy cánh Alejandro Garnacho (MU) và ngôi sao tấn công Xavi Simons (Leipzig) là hai mục tiêu ưu tiên, trong khi tiền vệ tấn công Fermín Lopez (Barcelona) được coi là phương án dài hạn.

Garnacho,&nbsp;Lopez và&nbsp;Simons đều đang là mục tiêu của Chelsea mùa hè này

Garnacho, Lopez và Simons đều đang là mục tiêu của Chelsea mùa hè này

Chelsea sẽ xúc tiến các thương vụ trên nếu như Nicolas Jackson, Christopher Nkunku và Tyrique George ra đi. Hiện tại, Bayern Munich cùng ít nhất năm CLB khác đang quan tâm đến Jackson. Chelsea chỉ chấp nhận để Jackson rời Stamford Bridge dưới dạng cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt, với mức định giá 70 triệu bảng. Đội bóng thành London kỳ vọng sẽ nhận được những lời đề nghị chính thức sau khi tương lai của Alexander Isak (Newcastle) được định đoạt.

Trong khi đó, Nkunku cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB với mức giá khoảng 43 triệu bảng, trong bối cảnh cả Chelsea lẫn tiền đạo người Pháp đều muốn thương vụ chuyển nhượng vĩnh viễn.

Ở diễn biến khác, nhà báo uy tín Gianluca Di Marzio xác nhận giám đốc thể thao Ricky Massara của Roma đã tiến hành đàm phán với Chelsea cũng như đại diện của Tyrique George về khả năng chiêu mộ cầu thủ chạy cánh này trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Được biết, đôi bên đang hướng tới một thỏa thuận chuyển nhượng vĩnh viễn cho George.

💰Chelsea thu về 270 triệu bảng

Dortmund đã hoàn tất bản hợp đồng với tiền vệ Carney Chukwuemeka từ Chelsea, với mức phí chuyển nhượng khoảng 24 triệu bảng. Cầu thủ 21 tuổi từng khoác áo Dortmund nửa sau mùa giải 2024/25 theo dạng cho mượn, ra sân 17 lần tại Bundesliga.

Gia nhập Chelsea từ Aston Villa năm 2022 với giá khoảng 20 triệu bảng, Chukwuemeka đã thi đấu 32 trận và ghi 2 bàn cho “The Blues”. Thương vụ này nâng tổng số tiền thu về từ bán cầu thủ của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè lên hơn 270 triệu bảng.

Đội bóng thành London vẫn đang tìm cách đẩy đi 4 người thừa khác gồm Ben Chilwell, Axel Disasi, Raheem Sterling và David Datro Fofana trong những ngày còn lại.

Chelsea đang xúc tiến việc bán bớt cầu thủ để nâng số tiền thu về cao hơn số tiền đã bỏ ra mua.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

27/08/2025 02:47 AM (GMT+7)
