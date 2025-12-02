Với U17 Việt Nam, chúng ta tin về một tương lai sáng

Ảnh: Anh Thắng

Toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn thắng (bình quân 6 bàn mỗi trận) và không nhận bất kỳ bàn thua nào, U17 Việt Nam đã hoàn thành chiến dịch vòng loại U17 châu Á 2026 một cách xuất sắc. Trong 12 lần tham dự vòng loại trước đó, chưa bao giờ chúng ta đạt đến con số bàn thắng tương tự, và cũng chỉ 3 lần giữ sạch lưới (ở bảng 2, 3 hoặc 4 đội).

Một số cho rằng thành tích này đến từ việc thay đổi cơ cấu vòng loại với bảng 6 đội, và gần một nửa số bàn thắng của U17 Việt Nam được ghi vào lưới Northern Mariana Islands. Điều đó đúng, nhưng các chiến thắng 6-0 trước U17 Singapore và đặc biệt là kết quả 4-0 ở trận "chung kết" bảng C với Malaysia đã cho thấy sức mạnh thực sự của Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi.

Tối Chủ nhật (30/11), các học trò của HLV Cristiano Roland đã có màn trình diễn đầy ấn tượng khi kiểm soát hoàn toàn thế trận, tổ chức tốt và tấn công sắc bén. Họ cũng rất tự tin khi thoải mái phối hợp và phô diễn kỹ thuật. Đấy là nền tảng để các cầu thủ phát huy tính sáng tạo và ngẫu hứng, trong khi vẫn đảm bảo kỷ luật chiến thuật.

Mạnh Cường, Anh Hào, Văn Dương và Sỹ Bách, những cầu thủ điền tên trên bảng tỷ số trận thắng U17 Malaysia 4-0. Ảnh: Anh Thắng

Điển hình là tình huống đi bóng kỹ thuật sát đường biên ngang phút 43 của Văn Dương, sau đó căng ngang để Anh Hào nâng tỷ số lên 2-0. Trước đó không lâu, Văn Dương cũng có một pha thi triển kỹ năng flip flap trứ danh của Ronaldinho ở vị trí tương tự, mang tới cơ hội dứt điểm cho Minh Thủy.

Bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 phút 78 của Sỹ Bách là một ví dụ khác, khi anh nhận bóng bên phải vòng cấm, cắt sang trái rồi lại đảo người quay về bên phải khiến hậu vệ U17 Malaysia choáng váng, cuối cùng tung ra cú sút chìm vào góc xa.

Nhìn lại các pha lập công cũng thấy U17 Việt Nam rất đa dạng các miếng đánh. Đó có thể là xuất phát từ tình huống cố định (bàn 1 và 3), dốc bóng xuống đáy biên và căng ngang (bàn 2) hoặc một pha chuyển đối trạng thái cũng như hướng tấn công nhanh với một đường chuyền chéo sân (bàn 4). Ngoài ra còn rất nhiều tình huống khác, mà nếu tận dụng triệt để, tại sân PVF sẽ lại là cơn mưa bàn thắng khác.

4 pha lập công vào lưới U17 Malaysia của U17 Việt Nam.

Không chỉ phong phú các giải pháp, HLV Cristiano Roland cũng có trong tay rất nhiều điểm hỏa. Tại vòng loại, có tới 13 học trò của ông điền tên mình lên bảng tỷ số, từ các hậu vệ như Mạnh Cường, Anh Hào, Hoàng Việt đến các tiền vệ Quý Vương, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Duy Khang, Đình Vỹ và tiền đạo Đại Nhân, Văn Dương, Mạnh Quân, Ngọc Sơn, Sỹ Bách.

Sau khi trận đấu khép lại, HLV Cristiano Roland ca ngợi "U17 Việt Nam là một tập thể mạnh", đồng thời "tạo nên lịch sử và kỷ niệm đẹp" trong hành trình bóng đá mới chỉ bắt đầu. Dĩ nhiên, họ cũng hé mở tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam.

Còn nhớ khi VCK U17 châu Á 2025 khép lại với nhiều màn trình diễn đáng khen ngợi của U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland đã nói rằng bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng khi “xác định đào tạo trẻ là cái nôi, gốc rễ để phát triển bóng đá chuyên nghiệp”, đồng thời nhắc đến bầu Hiển và CLB Hà Nội như một hình mẫu với sự quan tâm. đầu tư nghiêm túc và bền bỉ.

U17 Việt Nam hoàn thành xuất sắc chiến dịch vòng loại U17 châu Á 2026. Ảnh: Anh Thắng

Cũng không chỉ CLB Hà Nội với 5 cầu thủ đang khoác áo U17 Việt Nam, dàn tài năng của HLV Cristiano Roland còn đến từ các lò của Thể Công Viettel (4), SLNA (3), PVF (6), CAHN (2), Nam Định, Thanh Hóa và Huế (cùng 1). Điều này một lần nữa nhấn mạnh sự kiên định của các CLB trong việc đầu tư cho đào tạo trẻ. Qua lâu rồi cái thời tìm kiếm thành công ngắn hạn, một chiến lược sâu rộng về làm bóng đá bài bản, bền vững và cam kết đầu tư cho tương lai dài hạn đã được thực thi.

Nhờ đó, sau thế hệ vàng 2018, bóng đá Việt Nam có thể tự tin hướng đến tương lai với lứa U22 và U17 hiện tại. Những sao mai như Nguyễn Lực, Mạnh Quân, Quý Vương (Hà Nội FC), Duy Khang, Văn Dương, Sỹ Bách, Anh Hào (PVF), Mạnh Cường, Đại Nhân (Thể Công Viettel), Ngọc Sơn (SLNA), Long Nhật (CAHN) có đủ phẩm chất để tiến xa. Họ được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức từ các lò đào tạo, đồng thời tiếp nhận tư duy, chiến thuật bóng đá hiện đại trên tuyển.

"Trong đào tạo, tôi luôn chuẩn bị cho các cầu thủ trẻ những con đường để đi", HLV Cristiano Roland chia sẻ, "Tôi rất hạnh phúc khi con đường mình vạch ra được đội bóng tin tưởng. Nhưng tôi và các cầu thủ sẽ tiếp tục học hỏi, rút ra kinh nghiệm, rèn luyện để tiến tới tương lai".

Hành trình còn rất dài, với các cầu thủ U17 cũng như bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta có cơ sở để vững tin về những điều tuyệt vời sẽ đến phía trước.