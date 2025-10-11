Barcelona xếp Rashford vào "tam tấu" với Yamal & Raphinha, chờ đấu Real Madrid

⚽Rashford sắp được đảm nhận vai trò mới

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), HLV Flick tức giận với sự thiếu quyết liệt khi thi đấu của Barcelona trong thời gian qua. Chính vì vậy, ông đã dành cả kỳ nghỉ khi ĐTQG tập trung để phân tích từng chi tiết.

Trước PSG, Barcelona bị áp đảo bởi sức mạnh và sự chính xác của nhà vô địch nước Pháp. Trong khi đó, ở trận gặp Sevilla, đội chủ sân Camp Nou đơn giản là bị đối thủ vượt qua về mặt tinh thần thi đấu. Giải pháp của HLV Flick đầy táo bạo khi nhà cầm quân người Đức quyết định để Rashford trở thành trung phong mới của Barcelona.

Rashford đang chiếm được niềm tin nơi HLV Flick

Kế hoạch của HLV Flick là để Rashford đá chính thường xuyên ở vị trí số 9 thay vì dùng Lewandowski hay Ferran Torres. Trong khi đó, Raphinha chơi ở cánh trái, Lamine Yamal đảm nhận cánh phải và Fermin Lopez hỗ trợ ngay phía sau. Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ này đều đang gặp vấn đề về chấn thương và hiện chạy đua để kịp trở lại thi đấu.

HLV Flick đã nhắm đến các trận đấu sắp tới của Barcelona để thử nghiệm. Trận đầu tiên có thể là cuộc đối đầu với Girona thuộc vòng 9 La Liga (21h15, ngày 18/10). Nếu tình hình suôn sẻ, Rashford có thể sát cánh với Raphinha và Yamal trên hàng công Barcelona ở cuộc đối đầu đầy cam go gặp Real Madrid (22h15, 26/10).

👉Rashford có thể chơi vị trí số 9?

Rashford luôn khẳng định anh chơi tốt nhất khi xuất phát từ cánh trái, cắt vào trong và dứt điểm bằng chân phải. Đó là cách cầu thủ người Anh ghi phần lớn bàn thắng trong sự nghiệp. Nhưng HLV Flick nhìn thấy điều khác biệt: Rashford cầu thủ chạy chỗ rất tốt, có khả năng gây áp lực lên hàng thủ, kéo giãn đội hình đối phương và dứt điểm bình tĩnh nên có thể chơi vị trí số 9.

Sự thay đổi chiến thuật này cũng phù hợp với tầm nhìn tổng thể của Barcelona. Giám đốc thể thao Deco đã tuyên bố rõ ràng rằng Barcelona sẽ không chạy theo một tiền đạo tên tuổi để thay thế Robert Lewandowski, người đã 37 tuổi và còn hợp đồng đến năm 2026.

Việc sử dụng Rashford lâu dài có thể là phương án hợp lý, bởi vốn dĩ anh không còn tương lai ở MU. Khi cầu thủ này hết thời hạn cho mượn, Barcelona có thể ưu tiên mua đứt anh.

Rashford dường như "tái sinh" ở Barcelona. Anh ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo sau 10 trận ra sân cho gã khổng lồ xứ Catalunya.