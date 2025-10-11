Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Inter Miami mời Neymar tái lập bộ ba “MSN” với Messi & Suarez

Sự kiện: Neymar Chuyển nhượng mùa Đông Luis Suarez
Inter Miami đã mời Neymar sang thi đấu tại Mỹ để tái lập bộ ba tấn công thuở nào với Messi và Suarez.

Báo chí tại Brazil cho biết CLB Inter Miami đã cử đại diện tới Brazil gặp gỡ Neymar nhằm mời anh gia nhập đội bóng bang Florida này. Đây sẽ là cơ hội để Neymar tái ngộ với Lionel Messi và Luis Suarez.

Neymar trong màu áo Santos

Neymar trong màu áo Santos

Theo tin từ tờ Globo, Neymar sắp hết hợp đồng với CLB Santos (đáo hạn sau tháng 12/2025) và lúc này Inter Miami đã có thể đàm phán với anh theo luật Bosman. Mặc dù trở lại Santos với hy vọng giúp CLB này thi đấu tốt kết hợp với cải thiện cơ sở hạ tầng đội bóng, Neymar cho đến nay chỉ gây thất vọng khi vẫn chưa thoát khỏi cảnh chấn thương, khi thi đấu cũng không chơi tốt và Santos quanh quẩn ở nửa dưới BXH giải vô địch Brazil.

Từ trước khi bị chấn thương, Neymar đã hứng chịu làn sóng phản đối từ các CĐV khi họ la ó, huýt sáo anh, lẫn quay lưng về phía trận đấu khi Santos thua đậm. Môi trường ở Santos lúc này là không còn thoải mái cho Neymar nữa, và trong bối cảnh anh vẫn muốn thi đấu để được HLV Carlo Ancelotti gọi đi dự World Cup 2026, Inter Miami đang mang tới cơ hội mới.

Messi - Suarez - Neymar tại Barcelona

Messi - Suarez - Neymar tại Barcelona

Sau khi Sergio Busquets và Jordi Alba lần lượt công bố sắp giải nghệ, Inter Miami hiện còn Lionel Messi và Luis Suarez nắm 2 suất cầu thủ đặc biệt (họ không chịu quy chế tiền lương trần của giải MLS) trên tổng số 3 suất. Inter Miami đang dự tính dành suất này cho Neymar, ngoài ra họ cũng bổ sung hậu vệ trái Sergio Reguilon với tiền lương ở mức vừa phải.

Thi đấu với nhau ở Barcelona giai đoạn 2014 – 2017, Messi, Suarez và Neymar đã ghi được 364 bàn thắng. Sự xuất sắc của bộ ba “MSN” đã mang về cho Barcelona cú ăn ba mùa 2014/15 và sau đó là cú đúp quốc nội mùa 2015/16. Đây được xem là giai đoạn mà sự nghiệp của Suarez và Neymar đạt tới đỉnh cao nhất.

Theo Q.D (Tổng hợp Globo) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

11/10/2025 12:35 PM (GMT+7)
