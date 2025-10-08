Yamal hồi phục thần tốc, quyết tâm phá lưới Real tại "Siêu kinh điển"

Yamal hồi phục thần tốc

Lamine Yamal bị tái phát chấn thương háng sau trận đấu với PSG. Theo chẩn đoán ban đầu, cầu thủ người Tây Ban Nha phải nghỉ 2-3 tuần và lỡ đợt tập trung ĐTQG trong tháng 10. Bản thân HLV Hansi Flick cũng không dám chắc về khả năng tham dự trận “Siêu kinh điển” với Real Madrid vào ngày 26/10 của Yamal.

Lamine Yamal

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ Marca, tài năng trẻ người Tây Ban Nha đang trong quá trình hồi phục chuyên sâu. Nếu như mọi việc tiến triển theo đúng dự kiến, Lamine Yamal sẽ trở lại tập luyện cùng các đồng đội vào ngày 18/10. Thậm chí, Hansi Flick có thể sử dụng cầu thủ này trong cuộc đối đầu với Girona (21h15, 18/10) trong trường hợp Yamal bình phục nhanh hơn.

Vài ngày sau, Barcelona sẽ đón tiếp Olympiacos trên sân nhà (23h45, 21/10). Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu Yamal trở lại đội hình chính thức của Barcelona. Bởi vậy, đội chủ sân Nou Camp sẽ không phải lo về sức khoẻ của Yamal khi bước vào trận “Siêu kinh điển” (22h15, 26/10).

Đây có thể nói là tin không thể vui hơn cho Hansi Flick. Sau chuỗi trận “thắng mà không cần Lamine Yamal”, Barcelona vừa hứng chịu trận thua 1-4 trước Sevilla ở vòng 8 La Liga. Do chấn thương, tài năng trẻ người Tây Ban Nha mới chỉ thi đấu 5 trận cho Barcelona trong mùa giải này.

Lamine Yamal – Hung thần của Real Madrid

Lamine Yamal đang chơi cực tốt khi đối mặt với Real Madrid. Sau 3 lần thua trước “Kền kền trắng” ở mùa giải 2023/24, tài năng trẻ người Tây Ban Nha toàn thắng 4 lần gần nhất đối đầu với đội bóng thành Madrid. Quan trọng hơn, Yamal luôn có ít nhất 1 bàn hoặc 1 kiến tạo trong chuỗi trận này.

Trong hai lần đối đầu tại La Liga 2024/25, Lamine Yamal đều ghi bàn vào lưới Real Madrid giúp Barcelona thắng 4-0 ở lượt đi và thắng 4-3 trong trận lượt về. Trong trận chung kết Cúp Nhà Vua 2024/25, Lamine Yamal kiến tạo cả 2 bàn thắng giúp Barcelona kéo trận đấu vào hiệp phụ và Kounde ấn định tỉ số 3-2 sau đó

.Trong khi đó, trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2025, Yamal cũng ghi bàn giúp Barcelona đè bẹp “đại kình địch” với tỉ số 5-2. Nếu như tài năng trẻ người Tây Ban Nha kịp bình phục, liệu cầu thủ này có thể tiếp tục toả sáng hay không?