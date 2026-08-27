4 lần lên ngôi Đông Nam Á, tuyển Việt Nam còn cách kỷ lục mấy chức vô địch?

Trận chung kết ASEAN Cup 2026 khép lại trên sân Mỹ Đình tối 26-8 với những diễn biến đầy cảm xúc. Hai pha phản lưới nhà của Thái Lan góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành kết quả hòa 2-2 tại Mỹ Đình, qua đó thắng chung cuộc 4-2 và lần thứ hai liên tiếp bước lên ngôi vô địch.

ĐT Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

Đây cũng là lần thứ 4 đội tuyển Việt Nam đăng quang ở giải vô địch Đông Nam Á, sau lần lên ngôi vào các năm 2008, 2018 và 2024.

Với 4 chức vô địch, Việt Nam đã san bằng thành tích của Singapore. Đội bóng Đảo quốc sư tử từng 4 lần bước lên đỉnh khu vực vào các năm 1998, 2004, 2006 và 2012.

Việt Nam cũng trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, sau Thái Lan và Singapore.

Con số 4 lần lên ngôi trong 18 năm phản ánh chất lượng và sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cần thêm 3 lần đăng quang nữa mới san bằng được kỷ lục của bóng đá Thái Lan.

4 lần vô địch AFF Cup (ASEAN Cup) là thành tích đáng tự hào của bóng đá Việt Nam

Đội bóng xứ Chùa vàng hiện sở hữu 7 chức vô địch AFF Cup (sau này là ASEAN Cup). Dù vậy, thành tích ở các trận chung kết những năm gần đây không còn hoàn hảo với người Thái. Đội bóng xứ Chùa vàng đã 5 lần thất bại trong trận đấu cuối cùng và kết quả thua tổng tỉ số 2-4 trước Việt Nam chính là thất bại mới nhất.