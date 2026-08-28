Bê bối ở lò võ nổi tiếng Trung Quốc: Sư phụ 'trấn lột', bắt nạt học trò

Theo báo Hồng Tinh Tân Văn, gần đây, một người đàn ông họ Vương ở Thẩm Dương, Liêu Ninh đã tố cáo các huấn luyện viên họ Lý, họ Trương và một số người khác thuộc Trường Võ thuật Tháp Câu Đăng Phong (Hà Nam) nhận hối lộ tài sản từ phụ huynh, thậm chí tự ý lái xe của học sinh gây hư hỏng, thu hút sự chú ý của dư luận.

Sư phụ bắt nạt học trò

Ông Vương cho biết để cậu em trai 13 tuổi có sức khỏe tốt, gia đình quyết định gửi em vào trường võ và em trai đã tự chọn Trường Võ thuật Tháp Câu Đăng Phong (tên đầy đủ là Trường Võ thuật Tung Sơn Thiếu Lâm Tháp Câu Đăng Phong).

Tháng 12/2025, thông qua một người bạn thân ở Hà Nam, ông quen biết người đồng hương của bạn tên là Lý - hiện làm huấn luyện viên tại Trường Võ thuật Tháp Câu. Trước khi em trai đến trường nhập học, ông đã chuyển cho huấn luyện viên họ Lý 10.000 NDT. “Anh ta nói sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ, huấn luyện bình thường và tăng cường rèn luyện. Tôi đã chuyển tiền cho anh ta tổng cộng 3 lần. Lần đầu vào tháng 12/2025 là 10.000 NDT”, ông Vương nhớ lại

Trường Võ thuật Tháp Câu Đăng Phong (Hà Nam) là ngôi trường nổi tiếng ở Trung Quốc

Ông Vương chia sẻ với phóng viên báo Hồng Tinh Tân Văn rằng lần thứ hai ông chuyển 5.000 NDT, lần thứ ba chuyển 30.000 NDT, tổng cộng là 45.000 NDT để nhờ vả và chăm sóc em trai. Từ ngày 10/3 đến cuối tháng 7 năm nay, người bạn của ông ở Hà Nam cũng nhiều lần mời huấn luyện viên họ Lý và một huấn luyện viên khác là ông Trương đi ăn uống, tắm hơi.

Đến ngày 27/7, ông Vương đã hơn 140 ngày không gặp em trai. Khi gặp lại vào hôm đó, em trai cho biết “ở trường bị các học sinh khóa trên bắt nạt, một bao thuốc lá trị giá 100 NDT bị người của bộ phận bảo vệ trường lấy đi không trả”. Ông Vương cho biết ông đã mang 100 cây thuốc lá và 50.000 NDT tiền mặt đến để “cảm ơn” các huấn luyện viên. Tuy nhiên trong bữa ăn hôm đó, người em trai lại nói “ở trường không hề được huấn luyện viên chăm sóc tốt, lại còn bị bắt nạt”. Ông Vương cho hay khi ông hỏi để xác minh sự việc thì huấn luyện viên họ Trương đã “bỏ chạy khỏi bàn ăn”.

Ông Vương còn cho biết thêm, trước đó ông có mua cho em trai một chiếc xe, sau khi gửi chìa khóa qua bưu điện đến trường, huấn luyện viên họ Trương đã tự ý chặn lấy bưu phẩm, lái xe đi rồi va quẹt làm hư hỏng xe.

“Sau khi xảy ra chuyện này, tôi đã đăng toàn bộ những gì em trai tôi trải qua ở trường lên mạng. Những người tự xưng là huấn luyện viên, lãnh đạo, hiệu trưởng Trường Võ thuật Tháp Câu đã tìm đến tôi, hứa hẹn dành cho em tôi đãi ngộ tốt, chăm lo ăn uống chu đáo. Nhưng điều đó không còn cần thiết nữa, tôi không còn tin tưởng nữa”, ông Vương nói.

Trường Võ thuật Tháp Câu Đăng Phong có tên đầy đủ là Trường Võ thuật Tung Sơn Thiếu Lâm Tháp Câu Đăng Phong

Ông Vương cho biết, sau khi sự việc bị phanh phui, có một người tự xưng “có thể đại diện cho nhà trường” đã tìm gặp em trai ông. Sau đó em trai gọi điện cho ông Vương nói nhà trường muốn trả lại số tiền mà ông Vương đã chuyển cho huấn luyện viên Lý. Ông Vương yêu cầu em trai không được nhận số tiền này.

“Hai tiếng sau, người này lại tìm em trai tôi và đưa một tờ giấy. Trên tờ giấy thể hiện rằng 6,3 vạn NDT đã được nạp vào thẻ tiêu dùng của em trai tôi tại Trường Võ thuật Tháp Câu. Tôi muốn hỏi đây là tiền gì? Số tiền này từ đâu ra? Tại sao lại đưa tiền cho một đứa trẻ 13 tuổi?”, ông Vương chất vấn.

Phóng viên báo Hồng Tinh Tân Văn ghi nhận, tối ngày 2/8, tài khoản WeChat chính thức của Trường Võ thuật Tháp Câu đã đăng tải quyết định xử lý hành vi vi phạm quy định, kỷ luật đối với 4 cá nhân.

Quyết định xử lý nêu rõ: Qua kiểm tra toàn diện, nhà trường đã xác minh 4 người gồm huấn luyện viên họ Lý và các đồng nghiệp có hành vi vi phạm. Trong đó, huấn luyện viên họ Lý và huấn luyện viên họ Trương đã sử dụng, tiêu dùng thẻ tắm hơi và các vật dụng cá nhân của học sinh, nhận lời mời ăn uống, ý thức kỷ luật bị suy thoái nghiêm trọng; ông Tào thuộc Phòng Võ giáo nhận quà cáp, quản lý sai chuẩn mực; ông Trương thuộc Phòng Bảo vệ tịch thu một bao thuốc lá của học sinh rồi chiếm làm của riêng.

Theo quyết định xử lý, nhà trường sa thải 4 người gồm Lý, Trương, Tào và Trương; buộc 4 người này lập tức hoàn trả toàn bộ các khoản thu bất chính có được từ việc lợi dụng chức vụ để ăn hối lộ, sách nhiễu, chiếm đoạt tài sản học sinh. Số tiền này sẽ do nhà trường thu hồi lại rồi hoàn trả cho học sinh; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ chứng cứ liên quan đến hành vi nghi ngờ vi phạm pháp luật của 4 người sang cơ quan tư pháp để xem xét xử lý theo quy định.

Ngày 6/8, nhân viên Phòng Giáo dục và Thể thao thành phố Đăng Phong chia sẻ với phóng viên rằng đối với những phản ánh của ông Vương về Trường Võ thuật Tháp Câu, các phòng ban của Phòng Giáo dục và Thể thao Đăng Phong đều đang can thiệp thương lượng xử lý, một số tình tiết vẫn đang tiếp tục được xác minh. Kết quả điều tra sẽ được phản hồi tới phụ huynh và báo chí.

Trường võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc

Theo Baidu, trường Võ thuật Tung Sơn Thiếu Lâm Tháp Câu Đăng Phong (trường võ thuật Tháp Câu Đăng Phong) là một trường võ thuật tư thục tại thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nằm gần khu danh thắng Thiếu Lâm và cách chùa Thiếu Lâm khoảng 500 m. Trường do Lưu Bảo Sơn thành lập năm 1978.

Mặc dù có từ Thiếu Lâm trong tên trường nhưng ngôi trường này là tư thục, không phải do Thiếu Lâm Tự quản lý. “Đây là một trường tư thục thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm, lấy giáo dục văn hóa làm nền tảng và đào tạo võ thuật làm đặc trưng”, trang web của trường võ thuật Tháp Câu Đăng Phong cho biết.

Lưu Bảo Sơn là người sáng lập trường Võ thuật Tung Sơn Thiếu Lâm Tháp Câu Đăng Phong

Theo trang 163, ban đầu, ông Lưu Bảo Sơn dạy hoàn toàn miễn phí, thậm chí tự lo chi phí ăn ở. Khi số người tìm đến học ngày càng tăng, ông buộc phải thu học phí, ban đầu chỉ 5 nhân dân tệ mỗi tháng. Từ vài chục học viên, trường nhanh chóng phát triển lên hàng trăm người.

Lưu Bảo Sơn xuất thân từ gia đình có truyền thống võ thuật và từng giành giải nhất tại một cuộc thi biểu diễn võ thuật toàn quốc. Ông đặc biệt coi trọng thực lực, kỷ luật và chất lượng giảng dạy, đồng thời xây dựng các quy định rõ ràng về đào tạo, học phí và sinh hoạt.

Trường võ thuật Tháp Câu Đăng Phong đào tạo cả văn hóa và võ thuật

Bước ngoặt lớn xảy ra năm 1985, khi Lưu Hải Khoa, con trai thứ ba của Lưu Bảo Sơn, dẫn học viên tham gia một giải đấu tại Trịnh Châu nhưng thất bại nặng nề. Gần một nửa học viên bỏ học, khiến trường rơi vào khủng hoảng. Sau hơn hai tháng suy nghĩ, Lưu Hải Khoa bắt đầu nghiên cứu các giải đấu, xây dựng phương pháp huấn luyện mới. Một năm sau, ông đưa 6 học viên trở lại thi đấu và giành 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Trường võ thuật Tháp Câu Đăng Phong được xem là trường dạy kungfu lớn nhất ở Trung Quốc

Thành tích thi đấu giúp trường võ thuật Tháp Câu Đăng Phong nâng cao danh tiếng và thu hút thêm học viên. Trường liên tục tham gia các giải đấu nhằm vừa kiểm chứng chất lượng đào tạo vừa quảng bá hình ảnh. Đến năm 2010, số học viên mỗi năm được cho là đã vượt 30.000 người, trong đó có nhiều vận động viên giành chức vô địch quốc gia, thế giới và Olympic.

Năm 2015, trang Business Insider gọi Tháp Câu là trường võ thuật lớn nhất Trung Quốc, với khuôn viên rộng 550.000 m². Trong khi đó, trang Mixed Martial Art cho biết: “Trường Võ thuật Tháp Câu được thành lập vào năm 1978, trong bối cảnh kung fu tại Trung Quốc trở nên phổ biến trở lại nhờ bộ phim “Thiếu Lâm Tự” năm 1982 của Lý Liên Kiệt. Đây là một trong những trường võ thuật lớn nhất thế giới và từng xuất hiện trong bộ phim “The Real Shaolin”.

Theo trang 163, với mức học phí hơn 2.500 NDT mỗi học viên, doanh thu học phí hằng năm của trường vượt 75 triệu NDT (292 tỷ đồng). Lưu Bảo Sơn qua đời năm 2021 ở tuổi 90. Cũng trong năm đó, Tập đoàn Giáo dục Thiếu Lâm Tháp Câu Trịnh Châu được thành lập, đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình phát triển mô hình giáo dục và kinh doanh võ thuật của gia đình ông.