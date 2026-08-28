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HLV Kim Sang Sik và bộ sưu tập danh hiệu cùng bóng đá Việt Nam

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik tiếp tục viết nên những cột mốc đặc biệt cùng bóng đá Việt Nam khi giành 4 danh hiệu trong giai đoạn 2024-2026, đồng thời trở thành nhà cầm quân đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam hai lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á.

HLV Kim Sang Sik và bộ sưu tập danh hiệu cùng bóng đá Việt Nam - 1

ĐT Việt Nam viết thêm trang sử vàng, báo chí thế giới ngợi ca nhà vua Đông Nam Á
ĐT Việt Nam viết thêm trang sử vàng, báo chí thế giới ngợi ca nhà vua Đông Nam Á

Trong bài viết có tiêu đề “ĐT Việt Nam một lần nữa lên ngôi vô địch ASEAN Championship, Thái Lan lỡ cơ hội ngược dòng” trên ESPN, tác giả Gabriel Tan...

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Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 12:00 PM (GMT+7)
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