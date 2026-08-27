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CĐV Thái Lan “khủng bố” 2 cầu thủ đá phản lưới nhà trước ĐT Việt Nam

Sự kiện: AFF Cup 2026 Bóng đá Thái Lan

ĐT Thái Lan đã trải qua một đêm đầy cay đắng tại sân Mỹ Đình khi hai lần vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng chỉ có thể hòa Việt Nam 2-2 ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công chức vô địch với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

CĐV Thái Lan “khủng bố” 2 cầu thủ đá phản lưới nhà trước ĐT Việt Nam

Bước vào trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với nhiệm vụ phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn sau thất bại 0-2 ở lượt đi, ĐT Thái Lan nhập cuộc đầy quyết tâm. Yotsakorn đưa “Voi chiến” vượt lên dẫn trước trong hiệp một. Tuy nhiên, cơ hội gia tăng cách biệt bị bỏ lỡ khi Kakana sút hỏng phạt đền ngay đầu hiệp hai.

Chỉ ít phút sau, vận may quay lưng với đội khách. Cú sút của Đỗ Hoàng Hên đưa bóng chạm cột rồi bật vào người Chatchai Bootprom, khiến thủ môn ĐT Thái Lan trở thành người đưa bóng vào lưới nhà.

Wanchai thất vọng khi đá phản lưới nhà ở phút 90+4. Ảnh: Tiền Phong.

Wanchai thất vọng khi đá phản lưới nhà ở phút 90+4. Ảnh: Tiền Phong.

ĐT Thái Lan vẫn không bỏ cuộc và một lần nữa vượt lên 2-1. Nhưng kịch bản nghiệt ngã tái diễn ở những giây cuối cùng. Wanchai Jarunongkran, người trước đó ghi bàn giúp ĐT Thái Lan dẫn trước, lại vô tình phản lưới nhà, ấn định tỷ số 2-2 và chính thức khép lại hy vọng ngược dòng của “Voi chiến”.

Hai pha phản lưới nhà lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Thái Lan trên mạng xã hội.

“Trời ơi, tôi đang xem cái gì thế này. Chúng ta ghi 2 bàn vào lưới Việt Nam nhưng cũng tự dâng cho đối thủ 2 bàn và nhìn Việt Nam vô địch trên sân Mỹ Đình”, CĐV Khongkha Paojeen viết.

CĐV Niwat Kehara thậm chí không thể lý giải nổi khoảnh khắc Wanchai đưa bóng vào lưới nhà: “Bằng cách nào để Wanchai có thể sút tung mành lưới đội nhà ở bàn thắng thứ tư như vậy? Tại sao lại là phản lưới ở các trận chung kết ASEAN Cup 2026?”.

Sự thất vọng còn được đẩy lên cao khi một CĐV mỉa mai: “Wanchai cô đơn. Ghi hai bàn vào cuối trận”.

Một người hâm mộ khác chua chát: “Ghi bốn bàn trong một đêm mà vẫn không thể trở thành nhà vô địch. Làm sao chuyện này có thể xảy ra?”.

Trong khi đó, CĐV Natthaphat Kps cho rằng ĐT Thái Lan thực tế đã chơi tốt nhưng tự đánh mất cơ hội: “Các cầu thủ đã chơi quá hay trên sân Mỹ Đình rồi. Chúng ta 2 lần dẫn trước ở trận này, chưa kể một tình huống sút hỏng phạt đền. ĐT Việt Nam thật sự không có nhiều cơ hội ở trận này. Thất bại của ĐT Thái Lan chỉ đơn giản vì chúng ta tự thua thôi. Vẫn là nỗi ám ảnh đó khi gặp ĐT Việt Nam”.

Thất bại này cũng khiến một bộ phận CĐV Thái Lan lo ngại về vị thế của đội tuyển. “Kỷ nguyên thống trị của bóng đá Thái Lan qua rồi. Đừng mơ tới World Cup nữa. Chúng ta giờ thậm chí không cạnh tranh nổi với ĐT Việt Nam rồi. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, hãy làm gì đó đi”, CĐV Teerasak Pannarai than thở.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp ĐT Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup, sau khi thua với tổng tỷ số 3-5 tại giải đấu năm 2024. Với chức vô địch trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan, trong khi “Voi chiến” phải trở về với nỗi tiếc nuối mang tên hai pha phản lưới nhà.

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Theo Tùng Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 23:07 PM (GMT+7)
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