Không danh hiệu cá nhân, vì sao trụ cột này vẫn đặc biệt quan trọng với ĐT Việt Nam?

Trong trận chung kết lượt về với ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục cho thấy vì sao anh luôn là một trong những cái tên khó thay thế ở khu vực trung tâm của ĐT Việt Nam. Không phải người trực tiếp ghi bàn, cũng không được xướng tên ở lễ trao giải danh hiệu cá nhân, nhưng tiền vệ sinh năm 1998 vẫn để lại dấu ấn bằng khả năng điều tiết và tạo ra những cơ hội cho các đồng đội.

Sau trận Chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, Hoàng Đức chia sẻ: “Trong một trận đấu có rất nhiều khoảnh khắc đáng chú ý. ĐT Việt Nam đã may mắn khi Thái Lan đá hỏng quả phạt đền. Sau tình huống đó, toàn đội đã nhanh chóng xốc lại tinh thần, thi đấu nỗ lực để có được trận hòa trên sân nhà và giành chiến thắng chung cuộc.

Đức muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người hâm mộ trên cả nước, đặc biệt là những người đã có mặt tại sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển. Mong mọi người sẽ luôn đồng hành và tiếp thêm động lực cho ĐT Việt Nam trong chặng đường sắp tới".

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. (Ảnh: Quang Tiến)

Suốt hành trình tại ASEAN Cup 2026, Hoàng Đức là một trong những mắt xích quan trọng trong cách vận hành lối chơi của ĐT Việt Nam. Khi đội bóng cần kiểm soát thế trận, anh có thể giữ nhịp và tổ chức các đợt lên bóng. Khi hàng công cần một đường chuyền mở ra cơ hội, tiền vệ này cũng thường xuyên trở thành người tạo ra những tình huống có tính quyết định.

Khác với những cầu thủ có thể được đánh giá bằng số bàn thắng hay những khoảnh khắc trực tiếp định đoạt trận đấu, đóng góp của Hoàng Đức nằm ở một vai trò khó nhìn thấy hết chỉ qua các danh hiệu cá nhân. Anh xuất hiện ở khu vực trung tuyến, kết nối và giúp ĐT Việt Nam duy trì sự chủ động trong nhiều thời điểm của trận đấu.

(Ảnh: Quang Tiến)

Đáng chú ý, Hoàng Đức cũng là một trong những cầu thủ có đóng góp đáng kể về mặt kiến tạo tại giải đấu, tiền vệ mang áo số 14 có 15 đường chuyền quyết định, trong đó có nhiều kiến tạo chuyển thành bàn thắng. Những đường chuyền của anh góp phần trực tiếp tạo ra các bàn thắng, đồng thời cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền vệ này không chỉ nằm ở khả năng kiểm soát bóng.

Việc không nhận bất cứ danh hiệu cá nhân nào vì thế không đồng nghĩa với một kỳ ASEAN Cup mờ nhạt của Hoàng Đức. Trái lại, hành trình lên ngôi của ĐT Việt Nam càng cho thấy giá trị của một cầu thủ có thể không thường xuyên đứng ở trung tâm của những màn ăn mừng, nhưng luôn đóng vai trò quan trọng trong cách đội bóng vận hành.

Hoàng Đức cũng là một trong những cầu thủ có đóng góp đáng kể về mặt kiến tạo tại giải đấu. (Ảnh: FBNV)

Khi Đình Bắc được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, Xuân Son và những ngôi sao tấn công tạo dấu ấn bằng bàn thắng, Hoàng Đức khép lại ASEAN Cup 2026 theo một cách khác. Không có danh hiệu cá nhân, nhưng với những gì đã thể hiện xuyên suốt giải đấu, tiền vệ sinh năm 1998 vẫn có thể xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất của ĐT Việt Nam trên hành trình bảo vệ vô địch.