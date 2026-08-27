Chờ Việt Nam vô địch để chụp ảnh cưới giữa dòng người 'đi bão'

Tối muộn 26/8, hầm Kim Liên nhanh chóng náo nhiệt khi người hâm mộ mang theo cờ đỏ sao vàng đổ từ khắp các ngả đường đổ về. Giữa tiếng reo hò, tiếng còi xe và những lá cờ liên tục được giơ cao, Trương Tuấn Việt mặc vest, còn Nguyễn Thị Thúy Kiều diện váy cưới, xuất hiện giữa dòng người.

Hai người vừa đi vừa quan sát dòng xe, tìm những khoảng trống để êkíp có thể ghi hình. Bộ váy cưới khiến Kiều nổi bật giữa biển áo đỏ. Khi nhận ra cô dâu chú rể, nhiều người đi đường quay lại nhìn, giơ điện thoại, reo hò và gửi lời chúc phúc.

"Đến hầm Kim Liên, không khí còn 'cháy' hơn tôi tưởng. Mọi người thấy cô dâu chú rể thì tự nhiên reo hò, giơ cờ, cổ vũ", Vân Anh, đại diện đơn vị chụp ảnh cưới, nói.

Việt và Kiều được người dân 'đi bão' vây quanh chúc mừng. Ảnh: NVCC

Tuấn Việt, 22 tuổi, ở Hà Nội, còn Thúy Kiều, 23 tuổi, quê Vĩnh Phúc. Khoảng một tháng trước trận chung kết, cả hai thống nhất nếu Việt Nam giành chiến thắng sẽ mặc trang phục cưới và lập tức xuống đường. Họ không chuẩn bị phương án dự phòng bởi tin đội tuyển sẽ giành chức vô địch.

Với Kiều, việc khoác lên mình chiếc váy cưới trong một đêm người hâm mộ cùng hòa chung không khí bóng đá khiến bộ ảnh có ý nghĩa khác với những buổi chụp thông thường tại phim trường hay địa điểm được chuẩn bị sẵn.

"Chúng tôi muốn bộ ảnh không chỉ ghi lại ngày cưới mà còn giữ được không khí đặc biệt của đêm Việt Nam vô địch", Kiều nói.

Đại diện ekip cho biết khó nhất là vừa phải bắt được khoảnh khắc vừa đảm bảo an toàn cho cô dâu chú rể giữa dòng người và phương tiện. Ảnh: NVCC

Khi nhận được đề nghị, ekip cũng thấy ý tưởng thú vị. Theo Vân Anh, nếu Việt Nam chiến thắng, mọi người phải tranh thủ thực hiện ngay bởi không khí ăn mừng chỉ kéo dài trong vài tiếng.

Khoảng 15 người gồm nhiếp ảnh gia, các thành viên hỗ trợ ánh sáng, cô dâu chú rể cùng thiết bị được huy động. Sau trận đấu, mọi người nhanh chóng tập trung, kiểm tra trang phục, máy ảnh và phương án di chuyển rồi đến khu vực hầm Kim Liên.

"Lúc chuẩn bị thì mọi người còn nghĩ sẽ có thể chủ động chọn góc, chọn vị trí. Nhưng xuống đến nơi mới thấy dòng người đông và di chuyển liên tục", Vân Anh kể.

Nhiếp ảnh gia phải liên tục quan sát phía trước. Khi một khoảng trống xuất hiện, người trong ekip nhanh chóng đưa Việt và Kiều vào vị trí. Một người chỉnh lại trang phục, người khác hỗ trợ ánh sáng, trong khi máy ảnh được đưa lên sẵn để không bỏ lỡ khoảnh khắc.

Nhiều khung hình chỉ được thực hiện trong vài giây. Việt và Kiều vừa đứng vào vị trí, những người phía sau đã tiến lại gần. Khi dòng xe đi qua, cả ekip lại phải lùi sang một bên, chờ khoảng trống tiếp theo. Trong lúc di chuyển, êkíp liên tục phải chú ý đến tà váy và dòng phương tiện xung quanh.

"Khó nhất là vừa phải bắt được khoảnh khắc thật nhanh, vừa đảm bảo an toàn cho cô dâu chú rể giữa dòng người và phương tiện", Vân Anh nói.

Kiều mong muốn bộ ảnh không chỉ ghi lại ngày cưới mà còn giữ được không khí đặc biệt của đêm Việt Nam vô địch. Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc khiến cả nhóm bất ngờ nhất là khi Việt và Kiều đứng giữa hầm Kim Liên, xung quanh là những người đang giơ cờ và reo hò. Không có sự sắp đặt trước, nhiếp ảnh gia chỉ kịp ghi lại những gì diễn ra trước mắt.

"Chúng tôi cảm thấy rất trang trọng và tự hào. Cả hai hạnh phúc và vô cùng mãn nguyện", Việt và Kiều nói.