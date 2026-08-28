Nóng nhất thể thao sáng 28/8: Novak Djokovic hưởng lợi lớn nhờ vị trí hạt giống số 4

Novak Djokovic hưởng lợi lớn nhờ vị trí hạt giống số 4

Novak Djokovic sẽ bước vào US Open với tư cách hạt giống số 4, vị trí được đánh giá rất quan trọng trong nỗ lực chinh phục thêm một danh hiệu Grand Slam ở tuổi 39. Sau khi Jannik Sinner rút lui và Arthur Fils đánh bại Flavio Cobolli tại Cincinnati, Djokovic vươn lên nhóm 4 hạt giống hàng đầu.

Djokovic vẫn đang nỗ lực thi đấu ở tuổi 39

Điều này giúp anh tránh ba tay vợt có thứ hạng cao nhất còn lại cho tới vòng bán kết, nơi Djokovic có thể chạm trán Carlos Alcaraz hoặc Alexander Zverev. Theo Ryan Harrison, cựu tay vợt Mỹ từng tập luyện cùng Djokovic, đây là lợi thế đáng kể đối với một tay vợt kỳ cựu.

Ryan Harrison cho rằng vị trí ngoài nhóm 4 hạt giống sẽ khiến hành trình của Djokovic tại US Open khó khăn hơn đáng kể. Nếu đứng từ hạt giống số 5 đến số 8, Djokovic có thể rơi cùng nhánh với một trong những tay vợt hàng đầu và phải đối đầu với đối thủ mạnh ngay từ tứ kết.

Stan Wawrinka vui mừng khi được trao suất đặc cách dự US Open

Stan Wawrinka sẽ trở lại Flushing Meadows trong mùa giải cuối cùng của sự nghiệp sau khi được trao suất đặc cách tham dự US Open. Trước đó, nhà vô địch năm 2016 không có tên trong danh sách ưu tiên và tưởng như phải bỏ lỡ giải đấu.

Hiện đứng thứ 127 ATP, Wawrinka không đủ điều kiện vào thẳng vòng đấu chính gồm 128 tay vợt. Việc ban tổ chức thay đổi quyết định nhận được sự hưởng ứng lớn, đặc biệt khi tay vợt người Thụy Sĩ chuẩn bị kỷ niệm 10 năm chiến thắng trước Novak Djokovic tại New York. Đây là một trong ba danh hiệu Grand Slam của Wawrinka.

Tyson Fury thừa nhận xem nhẹ Francis Ngannou

Tyson Fury thừa nhận anh đã không tập luyện nghiêm túc và đánh giá thấp Francis Ngannou trước màn so tài hồi tháng 10/2023. Trong trận đấu chuyển sang quyền Anh chuyên nghiệp, Fury từng suýt nhận thất bại cay đắng khi bị Ngannou, người mới lần đầu thi đấu boxing chuyên nghiệp, đánh ngã ở hiệp 3. Võ sĩ Anh sau đó đứng dậy và giành chiến thắng bằng quyết định chia rẽ sau 10 hiệp, kết quả gây nhiều tranh cãi. Nhìn lại, Fury cho rằng quá trình chuẩn bị cho cuộc đối đầu giống một trận đấu biểu diễn hơn là một màn tranh tài thực sự. Chính thái độ chủ quan ấy khiến anh phải trả giá.

Kimi Antonelli và Lando Norris bất đồng quan điểm

Kimi Antonelli, tài năng trẻ của Mercedes và đang dẫn đầu bảng xếp hạng tay đua F1, không đồng quan điểm với Lando Norris bên phía McLaren. Sau khi về nhì tại chặng đua Hà Lan, Antonelli cho rằng Mercedes không còn sở hữu chiếc xe nhanh nhất F1.

Tuy nhiên, Norris lập tức bác bỏ nhận định này sau khi giành chiến thắng tại Zandvoort. Thành tích của Norris nối tiếp màn đăng quang đầu tiên trong mùa giải ở Hungary, cho thấy cán cân sức mạnh đang thay đổi. Mercedes từng thắng cả 6 chặng đầu mùa, nhưng chỉ giành 2 chiến thắng trong 6 chặng gần nhất.