U22 Việt Nam có hành động đẹp với sao U22 Lào gãy chân ở SEA Games

Sáng ngày 7/12, trong lúc lưu trú tại cùng khách sạn ở Bangkok, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có hành động đẹp khi sang thăm hỏi đội trưởng Phetdavanh Somsanid của U22 Lào, người bị gãy chân sau trận thua U22 Malaysia chiều 6/12 tại bảng B SEA Games 33.

Các cầu thủ U22 Việt Nam đến thăm hỏi Phetdavanh Somsanid

Ở lượt trận mở màn, U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1. Sang lượt trận thứ hai, đội bóng xứ Triệu Voi tiếp tục thất bại trước U22 Malaysia và trở thành đội đầu tiên chia tay giải. Nỗi buồn càng lớn khi đội trưởng Phetdavanh Somsanid dính chấn thương nặng, phải rời sân bằng cáng và lên xe đi cấp cứu.

Thấu hiểu hoàn cảnh của đối thủ cùng bảng, các cầu thủ U22 Việt Nam đã chủ động sang phòng sinh hoạt chung của U22 Lào để gửi lời động viên. Đặc biệt, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng tặng 300 USD nhằm chia sẻ phần nào chi phí điều trị và tiếp thêm tinh thần cho Phetdavanh.

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh chia sẻ: “Là cầu thủ, chúng tôi rất đồng cảm. Chúng tôi muốn gửi chút tình cảm để bạn ấy nhanh hồi phục”.

Khoảnh khắc các cầu thủ hai đội đứng trò chuyện, bắt tay và động viên nhau ngay trong khách sạn đã tạo nên hình ảnh đậm tính nhân văn tại SEA Games 33. Không chỉ nỗ lực trên sân cỏ, các cầu thủ trẻ Việt Nam còn lan tỏa tinh thần fair-play và sự gắn kết giữa các đội bóng trong khu vực.

Hành động đầy nghĩa tình này nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, tiếp thêm cảm hứng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước chặng đường còn sắp tới tại SEA Games 33.