Điều kiện cần để U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 33

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33 U22 Việt Nam SEA Games 33

(NLĐO) - Những kịch bản có thể xảy ra ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá namm SEA Games 33 và cơ hội để U22 Việt Nam lọt vào bán kết giải đấu

Sau 2 lượt đấu toàn thua ở bảng B, U22 Lào hết cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, U22 Việt Nam và U22 Malaysia cạnh tranh nhau ngôi vị nhất bảng cùng tấm vé trực tiếp lọt vào bán kết. Dù có cùng điểm số với Malaysia song đoàn quân HLV Kim Sang-sik tạm xếp thứ 2 vì kém hơn chỉ số phụ.

U22 Malaysia (trái) tạm dẫn đầu bảng B sau trận thắng đậm U22 Lào

U22 Malaysia (trái) tạm dẫn đầu bảng B sau trận thắng đậm U22 Lào

Ở lượt đấu cuối, Việt Nam và Malaysia sẽ trực tiếp chạm trán để phân định thứ hạng chung cuộc. Thầy trò ông Kim cần phải thắng lượt đấu vào ngày 11-12 mới giành ngôi nhất bảng chung cuộc. Trong trường hợp hai đội hòa nhau, U22 Việt Nam sẽ đứng nhì bảng và trông chờ kết quả chung cuộc của vòng bảng mới biết cơ hội tiến sâu vào giải đấu.

Hiện tại, U22 Việt Nam là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +1. U22 Timor Leste cũng có 3 điểm cùng hiệu số -3 sau khi bất ngờ đả bại U22 Singapore hôm 6-12 nhưng đã thi đấu đủ hai trận. Trong khi đó, U22 Indonesia đứng nhì bảng C nhưng chưa thi đấu.

U22 Việt Nam cần toàn thắng ở vòng bảng để lọt vào bán kết với vị thế đội nhất bảng B

U22 Việt Nam cần toàn thắng ở vòng bảng để lọt vào bán kết với vị thế đội nhất bảng B

Với thực lực hiện tại, U22 Singapore khó giành chiến thắng trước U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối bảng A. Nhưng để điều kiện lọt vào bán kết, đội bóng đảo quốc sư tử cần thắng đội chủ nhà với tỉ số cách biệt 3 bàn, đồng thời trông chờ U22 Việt Nam thua U22 Malaysia và đội nhì bảng C có thành tích kém hơn.

Ở bảng C, U22 Indonesia là ứng viên lọt vào bán kết với vị thế nhất bảng. Thời điểm hiện tại, U22 Philippines đang có lợi thế lớn khi giành 3 điểm trong màn so tài U22 Myanmar. Ở hai lượt đấu còn lại của bảng này, nếu Philippines có kết quả hòa với Indonesia thì đội nhì bảng chung cuộc sẽ "rộng cửa" giành tấm vé vào bán kết.

Vì vậy, để nắm thế chủ động, quyền tự quyết vào bán kết, U22 Việt Nam cần phải thắng U22 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B diễn ra lúc 16 giờ ngày 11-12 (VTV, FPT Play, HTV).

Theo Tường Phước

Nguồn: [Link nguồn]

-07/12/2025 11:28 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Bóng đá SEA Games 33
