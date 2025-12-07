U22 Việt Nam rèn “vũ khí mới” quyết đấu U22 Malaysia ở SEA Games 33

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs West Ham United 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
0
Logo West Ham United - WHU West Ham United
0
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

U22 Việt Nam rèn “vũ khí mới” quyết đấu U22 Malaysia ở SEA Games 33

Sự kiện: U22 Việt Nam Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33

Thầy trò HLV Kim Sang Sik tích cực chuẩn bị cho trận đấu quyết định với U22 Malaysia, tranh vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 (16h ngày 11/12).

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam “tiếp lửa”, yêu cầu toàn đội giữ tinh thần fair-play

Chiều ngày 7/12 tại Bangkok, không khí trong buổi tập của U22 Việt Nam trở nên sôi động và khẩn trương hơn bao giờ hết, khi ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 cùng Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh tới thăm, động viên toàn đội trước trận quyết chiến với U22 Malaysia ngày 11/12.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh động viên tuyển U22 Việt Nam

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh động viên tuyển U22 Việt Nam

Ông Nguyễn Hồng Minh gửi lời chúc mừng U22 Việt Nam đã có màn khởi đầu thuận lợi, đồng thời đánh giá cao tinh thần quyết tâm của các cầu thủ. Ông Minh nhấn mạnh đội đang gánh trên vai niềm tin lớn lao của người hâm mộ, vì vậy toàn đội cần giữ sự tập trung tối đa để hướng tới mục tiêu dẫn đầu bảng B và xa hơn là tấm huy chương vàng SEA Games 33.

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 cũng yêu cầu các cầu thủ duy trì tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu fair-play, tôn trọng đối thủ, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam và thể thao Việt Nam.

U22 Việt Nam rèn “vũ khí mới” quyết đấu U22 Malaysia ở SEA Games 33 - 2

HLV Kim Sang Sik “xáo bài”, thử nghiệm mạnh tay hàng công – tuyến giữa

Trong buổi tập chiều 7/12, HLV Kim Sang Sik yêu cầu toàn đội thực hiện các động tác xử lý bóng nhanh hơn, chính xác hơn. Điểm đáng chú ý là ông xáo trộn mạnh mẽ bộ khung đội hình, cho cầu thủ chính và dự bị đổi vai để tăng tính kết nối giữa các tuyến.

HLV Kim Sang Sik và các cộng sự

HLV Kim Sang Sik và các cộng sự

U22 Việt Nam đang rèn nhiều mảng miếng tấn công trung lộ – thứ vũ khí được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ trước U22 Malaysia. Riêng khu vực trung tâm, bốn cái tên được thử nghiệm liên tục gồm Thái Sơn, Xuân Bắc, Viktor Lê, Quốc Cường. Trong đó, Thái Sơn và Viktor Lê nổi bật nhờ khả năng xoay trở, chuyển trạng thái rất nhanh.

Một chi tiết gây chú ý là HLV Kim Sang Sik đang thử nghiệm Lê Phát, vốn là tiền đạo ở vị trí biên trái, thay thế vai trò thường thấy của Văn Khang. Ở biên phải, Công Phương cũng được tăng cường khối lượng tập luyện, cho thấy khả năng được trao cơ hội nhiều hơn ở trận gặp Malaysia.

Lê Phát (trái) được thử sức ở vị trí tiền đạo trái

Lê Phát (trái) được thử sức ở vị trí tiền đạo trái

Khác với các tiền đạo cánh thuần tấn công như Thanh Nhàn, Văn Thuận hay Ngọc Mỹ, nhóm cầu thủ chạy cánh có thể sẽ phải đảm nhiệm thêm nhiệm vụ phòng ngự, đòi hỏi thể lực và sự kỷ luật cao. Những gương mặt quen thuộc ở vị trí này gồm Võ Anh Quân, Minh Phúc (cánh phải), Phi Hoàng (cánh trái).

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cộng tinh thần hứng khởi sau buổi tiếp lửa của lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam, U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn giàu sức chiến đấu trước U22 Malaysia, trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Những hình ảnh trong buổi tập ngày 7/12

U22 Việt Nam rèn “vũ khí mới” quyết đấu U22 Malaysia ở SEA Games 33 - 5

U22 Việt Nam rèn “vũ khí mới” quyết đấu U22 Malaysia ở SEA Games 33 - 6

U22 Việt Nam rèn “vũ khí mới” quyết đấu U22 Malaysia ở SEA Games 33 - 7

U22 Việt Nam rèn “vũ khí mới” quyết đấu U22 Malaysia ở SEA Games 33 - 8

U22 Việt Nam rèn “vũ khí mới” quyết đấu U22 Malaysia ở SEA Games 33 - 9

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
U22 Việt Nam bất lợi tỷ số trước Malaysia, trung vệ Nhật Minh vẫn tự tin vì một lý do
U22 Việt Nam bất lợi tỷ số trước Malaysia, trung vệ Nhật Minh vẫn tự tin vì một lý do

Trung vệ Nhật Minh cho biết dù U22 Việt Nam gặp bất lợi trước trận gặp U22 Malaysia, nhưng anh và các đồng đội hay thắng đối thủ này trong thời gian...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/12/2025 18:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U22 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN