U22 Việt Nam rèn “vũ khí mới” quyết đấu U22 Malaysia ở SEA Games 33

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam “tiếp lửa”, yêu cầu toàn đội giữ tinh thần fair-play

Chiều ngày 7/12 tại Bangkok, không khí trong buổi tập của U22 Việt Nam trở nên sôi động và khẩn trương hơn bao giờ hết, khi ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 cùng Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh tới thăm, động viên toàn đội trước trận quyết chiến với U22 Malaysia ngày 11/12.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh động viên tuyển U22 Việt Nam

Ông Nguyễn Hồng Minh gửi lời chúc mừng U22 Việt Nam đã có màn khởi đầu thuận lợi, đồng thời đánh giá cao tinh thần quyết tâm của các cầu thủ. Ông Minh nhấn mạnh đội đang gánh trên vai niềm tin lớn lao của người hâm mộ, vì vậy toàn đội cần giữ sự tập trung tối đa để hướng tới mục tiêu dẫn đầu bảng B và xa hơn là tấm huy chương vàng SEA Games 33.

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 cũng yêu cầu các cầu thủ duy trì tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu fair-play, tôn trọng đối thủ, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam và thể thao Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik “xáo bài”, thử nghiệm mạnh tay hàng công – tuyến giữa

Trong buổi tập chiều 7/12, HLV Kim Sang Sik yêu cầu toàn đội thực hiện các động tác xử lý bóng nhanh hơn, chính xác hơn. Điểm đáng chú ý là ông xáo trộn mạnh mẽ bộ khung đội hình, cho cầu thủ chính và dự bị đổi vai để tăng tính kết nối giữa các tuyến.

HLV Kim Sang Sik và các cộng sự

U22 Việt Nam đang rèn nhiều mảng miếng tấn công trung lộ – thứ vũ khí được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ trước U22 Malaysia. Riêng khu vực trung tâm, bốn cái tên được thử nghiệm liên tục gồm Thái Sơn, Xuân Bắc, Viktor Lê, Quốc Cường. Trong đó, Thái Sơn và Viktor Lê nổi bật nhờ khả năng xoay trở, chuyển trạng thái rất nhanh.

Một chi tiết gây chú ý là HLV Kim Sang Sik đang thử nghiệm Lê Phát, vốn là tiền đạo ở vị trí biên trái, thay thế vai trò thường thấy của Văn Khang. Ở biên phải, Công Phương cũng được tăng cường khối lượng tập luyện, cho thấy khả năng được trao cơ hội nhiều hơn ở trận gặp Malaysia.

Lê Phát (trái) được thử sức ở vị trí tiền đạo trái

Khác với các tiền đạo cánh thuần tấn công như Thanh Nhàn, Văn Thuận hay Ngọc Mỹ, nhóm cầu thủ chạy cánh có thể sẽ phải đảm nhiệm thêm nhiệm vụ phòng ngự, đòi hỏi thể lực và sự kỷ luật cao. Những gương mặt quen thuộc ở vị trí này gồm Võ Anh Quân, Minh Phúc (cánh phải), Phi Hoàng (cánh trái).

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cộng tinh thần hứng khởi sau buổi tiếp lửa của lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam, U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn giàu sức chiến đấu trước U22 Malaysia, trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Những hình ảnh trong buổi tập ngày 7/12