Video bóng đá Newcastle - PSV: Trừng phạt sai lầm, đoạt vé play-off (Cúp C1)

Newcastle nhập cuộc đầy quyết liệt và trừng phạt sai lầm đầu tiên trong chuỗi những lỗi đắt giá của PSV đang đạt phong độ cao. Thủ môn Kovar phá bóng lỗi, đưa bóng đúng vào chân Bruno Guimaraes. Đội trưởng Newcastle lập tức chọc khe cho người đồng hương Joelinton, trước khi cầu thủ này căng ngang để Wissa không bị kèm cặp nhẹ nhàng lốp bóng qua đầu cựu thủ môn MU, mở tỷ số trận đấu.

Newcastle chính thức giành vé play-off Champions League

Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Champions League, Wissa tiếp tục để lại dấu ấn với vai trò kiến tạo, giúp Newcastle nhân đôi cách biệt khi tiếp tục tận dụng sai lầm khác của PSV trong hiệp một. Hậu vệ Gasiorowski xử lý bước một quá vụng về phía khung thành nhà, tạo điều kiện để Wissa băng vào cướp bóng rồi căng ngang cho Gordon. Trong tình huống thủ môn Kovar đã rơi vào thế “không người”, Gordon dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Với bàn thắng này, Gordon cân bằng kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer, khi trở thành cầu thủ Newcastle thứ hai ghi 6 bàn trong một mùa giải Champions League.

Sau giờ nghỉ, Newcastle có bàn thắng thứ ba. Harvey Barnes tận dụng pha đánh đầu phá bóng yếu ớt của đội trưởng PSV Schouten, khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của Gasiorowski rồi dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm.

Chiến thắng đậm cũng để lại tổn thất cho Newcastle, khi Guimaraes phải rời sân vì chấn thương cổ chân. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Eddie Howe vẫn vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Với suất play-off đã trong tay, Newcastle thậm chí vẫn còn cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng knock-out nếu tạo nên kết quả lịch sử trước nhà đương kim vô địch PSG trên đất Pháp ở lượt trận cuối vòng vào giữa tuần tới. Trong khi đó, PSV rơi xuống vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng.

Tỷ số chung cuộc: Newcastle 3-0 PSV (Hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Newcastle: Wissa (8', Joelinton), Gordon (30', Wissa), Barnes (65')

Đội hình xuất phát

Newcastle: Pope, Trippier, Botman, Thiaw, Lewis Hall, Joelinton, Tonali, Guimaraes, Barnes, Gordon, Wissa.

PSV: Kovar, Salah Eddine, Gasiorowski, Schouten, Wanner, Mauro Jr, Perisic, Veerman, Sildillia, Dennis Man, Guus Til