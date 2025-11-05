Video bóng đá Napoli - Frankfurt: Hojlund, McTominay nỗ lực (Cúp C1)
(Lượt trận thứ 4) Trên sân nhà, Napoli hoàn toàn lấn lướt đại diện nước Đức và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm.
Tiếp đón Frankfurt trên sân nhà, Napoli tự tin đẩy cao đội hình dồn ép đại diện nước Đức. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, nhà vô địch Serie A tạo ra không ít tình huống đáng chú ý, với "điểm sáng" là bộ đôi Hojlund và McTominay.
Hojlund, McTominay bất lực trước hàng thủ Frankfurt
Dù vậy, dàn sao Napoli lại thiếu đi sự sắc bén để chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng, chưa kể hàng thủ Frankfurt cũng thi đấu lăn xả để bảo toàn khung thành đội nhà.
Diễn biến không có nhiều thay đổi trong hiệp 2. Napoli ra sức "bắn phá", Frankfurt phòng ngự chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công. Thế trận giằng co được duy trì tới thời điểm trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Như vậy, Napoli đành ngậm ngùi chấp nhận kết quả hòa 0-0 trên sân nhà.
Chung cuộc: Napoli 0-0 Frankfurt
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/11/2025 02:14 AM (GMT+7)