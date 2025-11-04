Trực tiếp bóng đá Slavia Prague - Arsenal: "Pháo thủ" quyết cán mốc 10 trận thắng (Cúp C1)
(0h45, 5/11, vòng bảng Champions League) Arsenal hành quân đến sân của Slavia Prague với phong độ hủy diệt cùng chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp, trong khi đội chủ nhà vẫn chưa biết mùi thắng lợi ở Champions League mùa này.
C1 - Champions League | 0h45, 5/11 | Eden Arena
Điểm
Markovic
Sadilek
Chaloupek
Zima
Vlcek
Dorley
Moses
Provod
Sanyang
Chytill
Chory
Điểm
Raya
Timber
Saliba
Gabriel
Calafiori
Noorgard
Rice
Saka
Eze
Troussard
Gyokeres
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚔️ Slavia Prague loay hoay ở Champions League
Slavia Prague đang duy trì phong độ tốt ở giải quốc nội với chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có hai chiến thắng đậm trước Banik Ostrava và Zlin. Hàng thủ của đội bóng CH Séc thể hiện sự chắc chắn với 3 trận giữ sạch lưới liên tiếp.
Tuy nhiên, khi bước ra Champions League, họ lại thể hiện bộ mặt khác hẳn. Sau 3 trận, Slavia vẫn chưa có chiến thắng nào (hòa 2, thua 1), chỉ ghi được 2 bàn và để thủng lưới 5 lần. Trong quá khứ, Slavia Prague cũng thường lép vế trước Arsenal khi chỉ hòa 2 và thua 2 trong 4 lần đối đầu, bao gồm thất bại 0-4 ngay trên sân nhà.
🔥 Arsenal thăng hoa toàn diện
Arsenal đang có phong độ hủy diệt
Bên kia chiến tuyến, Arsenal hành quân tới Prague với phong độ hủy diệt. Đội bóng của Mikel Arteta thắng 13/15 trận mùa này, trong đó có chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp và 8 trận giữ sạch lưới.
Ở Champions League, Pháo thủ toàn thắng cả 3 trận, ghi 8 bàn mà chưa thủng lưới. Trên sân khách, Arsenal cũng đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với 5 trận gần nhất toàn thắng mà không để lọt lưới. Dù vắng nhiều trụ cột như Odegaard, Jesus hay Martinelli, đội khách vẫn được đánh giá cao nhờ sự gắn kết và kỷ luật trong lối chơi.
Hàng thủ Arsenal vững chắc đến mức dị thường khiến các đối thủ giờ đây thậm chí khó lòng tung nổi cú sút, chứ đừng nói đến ghi bàn.
-04/11/2025 16:34 PM (GMT+7)