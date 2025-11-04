Trực tiếp bóng đá Slavia Prague - Arsenal: "Pháo thủ" quyết cán mốc 10 trận thắng (Cúp C1)

C1 - Champions League | 0h45, 5/11 | Eden Arena Slavia Prague 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Slavia Prague vs Arsenal Arsenal Điểm Markovic Sadilek Chaloupek Zima Vlcek Dorley Moses Provod Sanyang Chytill Chory Điểm Raya Timber Saliba Gabriel Calafiori Noorgard Rice Saka Eze Troussard Gyokeres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Slavia Prague Slavia Prague Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Markovic, Sadilek, Chaloupek, Zima, Vlcek, Dorley, Moses, Provod, Sanyang, Chytill, Chory Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Noorgard, Rice, Saka, Eze, Troussard, Gyokeres

⚔️ Slavia Prague loay hoay ở Champions League

Slavia Prague đang duy trì phong độ tốt ở giải quốc nội với chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có hai chiến thắng đậm trước Banik Ostrava và Zlin. Hàng thủ của đội bóng CH Séc thể hiện sự chắc chắn với 3 trận giữ sạch lưới liên tiếp.

Tuy nhiên, khi bước ra Champions League, họ lại thể hiện bộ mặt khác hẳn. Sau 3 trận, Slavia vẫn chưa có chiến thắng nào (hòa 2, thua 1), chỉ ghi được 2 bàn và để thủng lưới 5 lần. Trong quá khứ, Slavia Prague cũng thường lép vế trước Arsenal khi chỉ hòa 2 và thua 2 trong 4 lần đối đầu, bao gồm thất bại 0-4 ngay trên sân nhà.

🔥 Arsenal thăng hoa toàn diện

Arsenal đang có phong độ hủy diệt

Bên kia chiến tuyến, Arsenal hành quân tới Prague với phong độ hủy diệt. Đội bóng của Mikel Arteta thắng 13/15 trận mùa này, trong đó có chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp và 8 trận giữ sạch lưới.

Ở Champions League, Pháo thủ toàn thắng cả 3 trận, ghi 8 bàn mà chưa thủng lưới. Trên sân khách, Arsenal cũng đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với 5 trận gần nhất toàn thắng mà không để lọt lưới. Dù vắng nhiều trụ cột như Odegaard, Jesus hay Martinelli, đội khách vẫn được đánh giá cao nhờ sự gắn kết và kỷ luật trong lối chơi.