Trực tiếp bóng đá Slavia Prague - Arsenal: "Pháo thủ" quyết cán mốc 10 trận thắng (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Cup C1 - Champions League 2025/26

(0h45, 5/11, vòng bảng Champions League) Arsenal hành quân đến sân của Slavia Prague với phong độ hủy diệt cùng chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp, trong khi đội chủ nhà vẫn chưa biết mùi thắng lợi ở Champions League mùa này.

  

C1 - Champions League | 0h45, 5/11 | Eden Arena

Slavia Prague
Trực tiếp bóng đá Slavia Prague - Arsenal: "Pháo thủ" quyết cán mốc 10 trận thắng (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Slavia Prague - Arsenal: "Pháo thủ" quyết cán mốc 10 trận thắng (Cúp C1) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Slavia Prague - Arsenal: "Pháo thủ" quyết cán mốc 10 trận thắng (Cúp C1) - 1
Markovic, Sadilek, Chaloupek, Zima, Vlcek, Dorley, Moses, Provod, Sanyang, Chytill, Chory
Trực tiếp bóng đá Slavia Prague - Arsenal: "Pháo thủ" quyết cán mốc 10 trận thắng (Cúp C1) - 1
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Noorgard, Rice, Saka, Eze, Troussard, Gyokeres

⚔️ Slavia Prague loay hoay ở Champions League

Slavia Prague đang duy trì phong độ tốt ở giải quốc nội với chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có hai chiến thắng đậm trước Banik Ostrava và Zlin. Hàng thủ của đội bóng CH Séc thể hiện sự chắc chắn với 3 trận giữ sạch lưới liên tiếp.

Tuy nhiên, khi bước ra Champions League, họ lại thể hiện bộ mặt khác hẳn. Sau 3 trận, Slavia vẫn chưa có chiến thắng nào (hòa 2, thua 1), chỉ ghi được 2 bàn và để thủng lưới 5 lần. Trong quá khứ, Slavia Prague cũng thường lép vế trước Arsenal khi chỉ hòa 2 và thua 2 trong 4 lần đối đầu, bao gồm thất bại 0-4 ngay trên sân nhà.

🔥 Arsenal thăng hoa toàn diện

Arsenal đang có phong độ hủy diệt

Arsenal đang có phong độ hủy diệt

Bên kia chiến tuyến, Arsenal hành quân tới Prague với phong độ hủy diệt. Đội bóng của Mikel Arteta thắng 13/15 trận mùa này, trong đó có chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp và 8 trận giữ sạch lưới.

Ở Champions League, Pháo thủ toàn thắng cả 3 trận, ghi 8 bàn mà chưa thủng lưới. Trên sân khách, Arsenal cũng đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với 5 trận gần nhất toàn thắng mà không để lọt lưới. Dù vắng nhiều trụ cột như Odegaard, Jesus hay Martinelli, đội khách vẫn được đánh giá cao nhờ sự gắn kết và kỷ luật trong lối chơi.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Hàng thủ Arsenal bất khả xâm phạm, thủ môn Raya thành khán giả nhận lương cao nhất
Hàng thủ Arsenal bất khả xâm phạm, thủ môn Raya thành khán giả nhận lương cao nhất

Hàng thủ Arsenal vững chắc đến mức dị thường khiến các đối thủ giờ đây thậm chí khó lòng tung nổi cú sút, chứ đừng nói đến ghi bàn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

-04/11/2025 16:34 PM (GMT+7)
