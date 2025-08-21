Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Video bóng đá Fenerbahce - Benfica: Đội Mourinho đá hơn người vẫn bất lực (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 HLV Mourinho

(Lượt đi play-off Champions League) Cả Fenerbahce lẫn Benfica đều tỏ ra thận trọng trong trận chiến "sinh tử" để đoạt vé dự vòng bảng.

  

Do tấm vé tham dự vòng bảng Champions League sẽ thuộc về đội vượt qua 2 lượt trận play-off, vì vậy cả Fenerbahce lẫn Benfica đều nhập cuộc vô cùng thận trọng. Chính vì vậy, điểm nhấn trong suốt hiệp đấu đầu tiên chỉ là 2 tấm thẻ vàng chia đều cho 2 đội. 

Fenerbahce bị cầm hòa dù chơi hơn người từ phút 71

Fenerbahce bị cầm hòa dù chơi hơn người từ phút 71

Bước sang hiệp 2, HLV Jose Mourinho lần lượt tung Talisca, Ivanovic vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công cho Fenerbahce. Không chỉ vậy, đội chủ nhà  còn chơi hơn người từ phút 71, sau khi Florentino Luis bên phía Benfica bị truất quyền thi đấu.

Dù vậy, nỗ lực của họ không đủ để xuyên phá hàng thủ đối phương. Hòa 0-0, Fenerbahce sẽ gặp nhiều bất lợi khi tái đấu Benfica ở trận lượt về trên đất Bồ Đào Nha (2h, 28/8).

Tỷ số lượt đi: Fenerbahce 0-0 Benfica

Đội hình xuất phát:

Fenerbahce: Egribayat, Muldur, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En Nesyri

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Florentino, Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu

Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26
