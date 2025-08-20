Video bóng đá Rangers - Club Brugge: Choáng váng 3 bàn 17 phút (Cúp C1)

Rangers sớm “biếu” không bàn mở tỷ số khi Nasser Djiga và John Souttar lúng túng trong pha xử lý bóng dài, tạo điều kiện để Romeo Vermant băng xuống và dứt điểm tinh tế qua đầu thủ môn Jack Butland.

Club Brugge nhấn chìm Rangers

Chỉ ít phút sau, Club Brugge nhân đôi cách biệt khi Jorne Spileers thoải mái dứt điểm cận thành từ quả phạt góc của Christos Tzolis. Sức ép tiếp tục được đại diện Bỉ duy trì và đến phút 20, Brandon Mechele tung cú vô lê ngoài vòng cấm, bóng đi chìm vào góc khung thành nâng tỷ số lên 3-0. Tất cả diễn ra chóng vánh chỉ trong 20 phút.

Rangers có cơ hội rút ngắn ở cuối hiệp một, nhưng cú cứa lòng của Djeidi Gassama đưa bóng đi sát sạt cột dọc trong gang tấc.

Ngay đầu hiệp hai, Rangers tìm được bàn thắng rút ngắn nhờ pha băng cắt dứt điểm cận thành của Danilo sau đường căng ngang của Jayden Meghoma.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 80 khi Gassama đưa bóng vào lưới Club Brugge, nhưng VAR xác định có lỗi trong pha bóng trước đó và bàn thắng không được công nhận.

Với lợi thế 2 bàn ngay trên sân khách, Club Brugge xem như đã cầm chắc tấm vé tham dự vòng bảng Champions League 2025/26.

Tỷ số chung cuộc: Rangers 1-3 Club Brugge (Hiệp 1: 0-3)

Ghi bàn (kiến tạo)

Rangers: Danilo (50', Meghoma)

Club Brugge: Vermant (3', Tzolis), Spileers (7', Tzolis), Mechele (20')

Đội hình xuất phát

Rangers: Butland; Aarons, Djiga, Souttar, Meghoma; Diomande, Rothwell, Raskin; Antman, Danilo, Gassama

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Mechele, Spileers, Joaquin Seys; Carlos Forbs, Onyedika; Stankovic, Vanaken, Tzolis; Vermant