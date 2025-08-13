Video bóng đá Fenerbahce - Feyenoord: Đội Mourinho ngược dòng mãn nhãn (Cúp C1)

Ở trận lượt đi, Feyenoord thắng Fenerbahce 2-1. Đội bóng của HLV Mourinho quyết tâm ngược dòng ở trận lượt về và họ mang đến khác biệt ngay trong hiệp một.

Phút 41, Watanabe ghi bàn mở điểm cho Feyenoord. Nhưng điều đó không làm Fenerbahce nao núng. Bởi đến phút 44, Brown lập công để gỡ hòa cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp một khép lại, Duran điền tên lên bảng điện tử, giúp Fenerbahce dẫn 2-1.

Sang hiệp hai, Fred nâng tỷ số lên 3-1 cho Fenerbahce ở phút 55. Điều này giúp tinh thần thi đấu của các học trò Mourinho lên cao hơn bao giờ hết.

Fred và Duran có ngày thi đấu đáng nhớ

Phút 83, tới lượt En-Nesyri lập công, giúp Fenerbahce có bàn thứ 4. Với Feyenoord, dù rất cố gắng nhưng họ cũng chỉ kịp ghi 1 bàn trong hiệp hai ở phút 89 khi Watanabe hoàn tất cú đúp..

Đến phút 90+6, Talisca ghi bàn để ấn định chiến thắng 5-2 dành cho Fenerbahce. Kết quả này giúp đội bóng của Mourinho vượt qua vòng loại thứ 3 Champions League với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận. Họ đoạt vé vào vòng play-off và sẽ gặp Benfica.

Tỷ số chung cuộc: Fenerbahce 5-2 Feyenoord (H1: 2-1) (Tỷ số sau 2 lượt trận: 6-4)

Ghi bàn:

Fenerbahce: Brown 44', Duran 45+2', Fred 55', En-Nesyri 83', Talisca 90+6'

Feyenoord: Watanabe 41', 89'

Đội hình xuất phát:

Fenerbahce: Egribayat, Semedo, Muldur, Skriniar, Oosterwolde, Szymanski, Fred, Amrabat, Brown, Duran, En-Nesyri

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang In-beom, Timber, Sauer, Ueda, Moussa