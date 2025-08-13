Video bóng đá Fenerbahce - Feyenoord: Đội Mourinho ngược dòng mãn nhãn (Cúp C1)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Video bóng đá Fenerbahce - Feyenoord: Đội Mourinho ngược dòng mãn nhãn (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 HLV Mourinho
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng loại thứ 3 Cúp C1) Fenerbahce có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước Feyenoord để đoạt vé đi tiếp.

  

Ở trận lượt đi, Feyenoord thắng Fenerbahce 2-1. Đội bóng của HLV Mourinho quyết tâm ngược dòng ở trận lượt về và họ mang đến khác biệt ngay trong hiệp một. 

Phút 41, Watanabe ghi bàn mở điểm cho Feyenoord. Nhưng điều đó không làm Fenerbahce nao núng. Bởi đến phút 44, Brown lập công để gỡ hòa cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp một khép lại, Duran điền tên lên bảng điện tử, giúp Fenerbahce dẫn 2-1.

Sang hiệp hai, Fred nâng tỷ số lên 3-1 cho Fenerbahce ở phút 55. Điều này giúp tinh thần thi đấu của các học trò Mourinho lên cao hơn bao giờ hết. 

Fred và Duran có ngày thi đấu đáng nhớ

Fred và Duran có ngày thi đấu đáng nhớ

Phút 83, tới lượt En-Nesyri lập công, giúp Fenerbahce có bàn thứ 4. Với Feyenoord, dù rất cố gắng nhưng họ cũng chỉ kịp ghi 1 bàn trong hiệp hai ở phút 89 khi Watanabe hoàn tất cú đúp.. 

Đến phút 90+6, Talisca ghi bàn để ấn định chiến thắng 5-2 dành cho Fenerbahce. Kết quả này giúp đội bóng của Mourinho vượt qua vòng loại thứ 3 Champions League với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận. Họ đoạt vé vào vòng play-off và sẽ gặp Benfica.

Tỷ số chung cuộc: Fenerbahce 5-2 Feyenoord (H1: 2-1) (Tỷ số sau 2 lượt trận: 6-4)

Ghi bàn: 

Fenerbahce: Brown 44', Duran 45+2', Fred 55', En-Nesyri 83', Talisca 90+6'

Feyenoord: Watanabe 41', 89'

Đội hình xuất phát: 

Fenerbahce: Egribayat, Semedo, Muldur, Skriniar, Oosterwolde, Szymanski, Fred, Amrabat, Brown, Duran, En-Nesyri

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang In-beom, Timber, Sauer, Ueda, Moussa

Video bóng đá Fenerbahce - MU: Eriksen mở điểm, bản lĩnh đội Mourinho (Europa League)
Video bóng đá Fenerbahce - MU: Eriksen mở điểm, bản lĩnh đội Mourinho (Europa League)

MU hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ, đối đầu Fenerbahce của người cũ Jose Mourinho. Trong bối cảnh phải thắng, “Quỷ đỏ” đã chơi một trận đấu nỗ lực.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/08/2025 02:22 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN