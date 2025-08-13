Rực lửa vòng loại Cúp C1: Copenhagen & Benfica thắng đậm đà, Club Brugge giật vé quả cảm

🔥Copenhagen khiến Malmo vỡ mộng

Ở trận lượt đi vòng loại thứ 3 Cúp C1, Malmo có lợi thế sân nhà nên đã xuất sắc giành được trận hòa 0-0 trước Copenhagen. Nhưng khi sang đến trận lượt về, tình thế hoàn toàn đảo chiều.

Copenhagen quá khó bị ngăn cản

Copenhagen thi đấu thăng hoa khi ghi tới 5 bàn vào lưới Malmo. Trong khi đó, Malmo hoàn toàn tịt ngòi, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc 0-5. Kết quả này giúp Copenhagen có mặt ở vòng play-off và họ sẽ đối đầu Basel để tranh vé dự vòng bảng Cúp C1.

🎯Benfica thắng dễ dàng

Benfica thắng 2-0 ngay trên sân của Nice ở trận lượt đi vòng loại thứ 3 Cúp C1. Chính vì vậy, đội bóng Bồ Đào Nha tỏ ra vô cùng thoải mái khi bước tới trận lượt về.

Ngay trong hiệp một, Benfica đã ghi 2 bàn nhờ công của Aursnes và Schjelderup. Điều này khiến Nice xuống tinh thần hoàn toàn ở hiệp đấu thứ 2. Nice không thể rút ngắn cách biệt, trong khi Benfica chủ trương bảo toàn cách biệt.

Benfica thể hiện bản lĩnh vượt trội

Chung cuộc, Benfica thắng 2-0 ở trận này, qua đó hoàn tất chiến thắng với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Ở lượt trận sắp tới, họ chạm trán Fenerbahce.

💪Club Brugge ngược dòng đỉnh cao

Trận lượt đi chứng kiến Club Brugge thắng 1-0 Salzburg. Sang trận lượt về, Salzburg quyết tâm ngược dòng và họ mang tới khác biệt ở hiệp một khi ghi tới 2 bàn để dẫn 2-0 Club Brugge.

Benfica có màn ngược dòng quá mãn nhãn

Dẫu vậy, Salzburg lại chẳng thể giữ được lợi thế đó cho đến hết trận. Bởi sang hiệp hai, Club Brugge ghi liền 3 bàn để thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Vượt qua vòng loại thứ 3 Cúp C1, Club Brugge đối diện với Rangers ở vòng đấu kế tiếp.