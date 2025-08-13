Rực lửa vòng loại Cúp C1: Copenhagen & Benfica thắng đậm đà, Club Brugge giật vé quả cảm
Trong khi Copenhagen và Benfica dễ dàng vượt qua vòng loại thứ 3 Cúp C1, thì Club Brugge trải qua trận đấu đầy vất vả trước Salzburg.
🔥Copenhagen khiến Malmo vỡ mộng
Ở trận lượt đi vòng loại thứ 3 Cúp C1, Malmo có lợi thế sân nhà nên đã xuất sắc giành được trận hòa 0-0 trước Copenhagen. Nhưng khi sang đến trận lượt về, tình thế hoàn toàn đảo chiều.
Copenhagen quá khó bị ngăn cản
Copenhagen thi đấu thăng hoa khi ghi tới 5 bàn vào lưới Malmo. Trong khi đó, Malmo hoàn toàn tịt ngòi, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc 0-5. Kết quả này giúp Copenhagen có mặt ở vòng play-off và họ sẽ đối đầu Basel để tranh vé dự vòng bảng Cúp C1.
🎯Benfica thắng dễ dàng
Benfica thắng 2-0 ngay trên sân của Nice ở trận lượt đi vòng loại thứ 3 Cúp C1. Chính vì vậy, đội bóng Bồ Đào Nha tỏ ra vô cùng thoải mái khi bước tới trận lượt về.
Ngay trong hiệp một, Benfica đã ghi 2 bàn nhờ công của Aursnes và Schjelderup. Điều này khiến Nice xuống tinh thần hoàn toàn ở hiệp đấu thứ 2. Nice không thể rút ngắn cách biệt, trong khi Benfica chủ trương bảo toàn cách biệt.
Benfica thể hiện bản lĩnh vượt trội
Chung cuộc, Benfica thắng 2-0 ở trận này, qua đó hoàn tất chiến thắng với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Ở lượt trận sắp tới, họ chạm trán Fenerbahce.
💪Club Brugge ngược dòng đỉnh cao
Trận lượt đi chứng kiến Club Brugge thắng 1-0 Salzburg. Sang trận lượt về, Salzburg quyết tâm ngược dòng và họ mang tới khác biệt ở hiệp một khi ghi tới 2 bàn để dẫn 2-0 Club Brugge.
Benfica có màn ngược dòng quá mãn nhãn
Dẫu vậy, Salzburg lại chẳng thể giữ được lợi thế đó cho đến hết trận. Bởi sang hiệp hai, Club Brugge ghi liền 3 bàn để thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Vượt qua vòng loại thứ 3 Cúp C1, Club Brugge đối diện với Rangers ở vòng đấu kế tiếp.
|
Một số kết quả thi đấu khác tại lượt về vòng loại thứ 3 Cúp C1
Fenerbahce 5-2 Feyenoord (Tổng tỷ số: 6-4)
Pafos 2-0 Dynamo Kyiv (Tổng tỷ số: 3-0)
Viktoria Plzen 2-1 Rangers (Tổng tỷ số: 2-4)
Ferencvaros 3-0 Ludogorets (Tổng tỷ số: 3-0)
Slovan Bratislava 1-0 Kairat Almaty (Tổng tỷ số: 1-1, luân lưu: 3-4)
Sao Đỏ Belgrade 1-1 Lech Poznan (Tổng tỷ số: 4-2)
