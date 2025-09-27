Video bóng đá Bayern Munich - Werder Bremen: Siêu trung vệ lập công, Harry Kane rực rỡ (Bundesliga)

Bayern Munich duy trì chuỗi trận toàn thắng tại Bundesliga, thống trị bảng xếp hạng giải đấu. Vào giữa tuần tới, thầy trò HLV Vincent Kompany sẽ làm khách đến sân của Pafos ở đấu trường Champions League. Vì thế, họ được chơi trận sớm nhất vòng 5, tiếp Bremen trên sân nhà.

Kane tiếp tục ghi bàn cho Bayern

Với mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh để giữ sức cho mặt trận cúp châu Âu, HLV Kompany tung ra đội hình mạnh, trong đó bộ ba Olise, Kane và Diaz đá chính. Nhưng thật bất ngờ, người đưa "Hùm xám" vượt lên lại là Jonathan Tah với pha lập công ở phút 22.

Harry Kane đánh dấu ngày thi đấu ấn tượng của mình bằng bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 45. Tiền đạo người Anh lập cú đúp ở phút 65, sau đường kiến tạo của Luis Diaz. Cuối trận, hậu vệ Laimer ấn định chiến thắng đậm đà cho "Hùm xám".

Tỷ số chung cuộc: Bayern Munich 4-0 Werder Bremen (H1: 2-0)

Ghi bàn (Kiến tạo)

Bayern Munich: Jonathan Tah 22' (Olise), Kane 45' (penalty) - 65' (Diaz), Laimer 87' (Bischof)

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer, Goretzka, Bischof, Olise, Gnabry, Diaz, Kane

Werder Bremen: Hein, Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu, Lynen, Stage, Puertas, Schmid, Mbangula, Njinmah