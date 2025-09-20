Video bóng đá Stuttgart - St. Pauli: Penalty hỏng ăn, Demirovic tỏa sáng (Bundesliga)

Sau 3 trận, St. Pauli đang bất bại với 2 thắng 1 hòa, chỉ kém đội đầu bảng Bayern Munich về mặt điểm số. Stuttgart không có phong độ ấn tượng như vậy. Đổi lại, thầy trò Sebastian Hoeness có lợi thế sân nhà và họ đã tận dụng tối đa lợi thế ấy.

Stuttgart (áo trắng) chiếm thế chủ động

Phút 25, Stuttgart có cơ hội rõ ràng để mở tỷ số nhưng Stiller lại thực hiện thất bại quả phạt đền. Không hề nao núng, Stuttgart tiếp tục tấn công và đã kịp thời có bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại nhờ pha lập công của Ermedin Demirovic ở phút 43.

Sau giờ nghỉ, Demirovic lại góp công lớn khi thực hiện đường kiến tạo cho El Khannouss gia tăng cách biệt ở phút 50. Khoảng thời gian sau đó, đội chủ nhà dốc toàn lực thi đấu hòng bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

Tỷ số chung cuộc: Stuttgart - St. Pauli (H1: 1-0)

Ghi bàn

Stuttgart: Demirovic 43' (Leweling), El Khannouss (Demirovic)

Đội hình thi đấu

Stuttgart: Nubel, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt, Andres, Stiller, Tomas, El Khannou, Leweling, Demirovic

St. Pauli: Vasilj, Wahl, Smith, Dzwigala, Saliakas, Sands, Fujita, Oppie, Sinani, Hountondji, Pereira Lage