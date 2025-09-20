Video bóng đá Hoffenheim - Bayern Munich: Chói sáng Harry Kane (Bundesliga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoffenheim tiếp Bayern Munich với mục tiêu chặn đứng đà chiến thắng của đội đầu bảng. Nhưng ngăn cản "Hùm xám" lúc này không phải nhiệm vụ dễ dàng.

  

HLV Vincent Kompany tung ra đội hình mạnh cho Bayern Munich, với bộ ba Harry Kane - Jackson - Luis Diaz trên hàng công. Với chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải, "Hùm xám" tự tin làm khách đến sân của Hoffenheim.

Harry Kane thi đấu ấn tượng

Harry Kane thi đấu ấn tượng

Dù vậy phải đến phút 44, Bayern Munich mới có bàn mở tỷ số. Lennart Karl thực hiện quả tạt từ tình huống phạt góc, đưa bóng tìm đúng vị trí của Harry Kane trong vòng cấm. Tiền đạo người Anh tung cú dứt điểm hiểm hóc, bóng găm thẳng vào sát cột dọc bên phải. Một pha kết thúc đẳng cấp và bàn thắng đến với Bayern.

Ngay đầu hiệp 2, Harry Kane thực hiện cú sút penalty chuẩn xác, đưa bóng chìm vào góc phải khung thành, không cho thủ môn Oliver Baumann bất kỳ cơ hội cản phá nào. Nhờ vậy, Bayern Munich gia tăng cách biệt.

Tỷ số hiệp 1: Hoffenheim 0-1 Bayern Munich

Ghi bàn

Bayern Munich: Harry Kane 44' (Lennart Karl) - 48' (penalty)

Đội hình thi đấu

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo, Toure, Avdullahu, Burger, Prass, Asllani, Damar

Bayern Munich: Neuer, Boey, Tah, Kim Min Jae, Laimer, Pavlovic, Goretzka, Karl, Jackson, Diaz, Kane

20/09/2025 22:20 PM (GMT+7)
