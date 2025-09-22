Video bóng đá Dortmund - Wolfsburg: Siêu phẩm định đoạt, bám đuổi Bayern (Bundesliga)

Sau tiếng còi khai cuộc, Dortmund đẩy cao đội hình tấn công và sớm được hưởng niềm vui. Phút 20, Adeyemi đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, trước khi tung cú sút xa đẳng cấp tung lưới Wolfsburg, mở tỷ số trận đấu.

Dortmund thắng tối thiểu

Bàn thắng cũng giúp đội chủ nhà hưng phấn hơn. Trong khi đó, Wolfsburg cũng nỗ lực tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý về phía khung thành Dortmund, chỉ tiếc rằng hàng công lại quá vô duyên. Theo thống kê, "Bầy sói" tung ra tổng cộng 9 cú dứt điểm trong trận này nhưng không lần nào trúng đích.

Bước sang hiệp 2, cả Dortmund lẫn Wolfsburg đều không thể một lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Thắng tối thiểu, Dortmund duy trì ngôi nhì bảng Bundesliga với 10 điểm/4 trận, kém đội đầu bảng Bayern Munich 2 điểm.

Chung cuộc: Dortmund 1-0 Wolfsburg

Ghi bàn:

Adeyemi 20' (Ryerson)

Đội hình xuất phát:

Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Anton, Bensebaini, Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Beier, Guirassy

Wolfsburg: Grabara, Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle, Arnold, Vini Souza, Olsen, Majer, Wimmer, Amoura