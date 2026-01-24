Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ ĐỨC - Bundesliga 2025/2026 mới nhất
Trân trọng giới thiệu tới độc giả Bảng xếp hạng của giải Bundesliga mùa bóng 2025/2026.
Bảng xếp hạng các giải nổi bật
|TT
|Đội
|Kết quả mới nhất
|Trận
|Thắng
|Hòa
|Thua
|Bàn thắng
|Bàn thua
|Hiệu số
|Điểm
|Kết quả 5 trận gần nhất
|1
|
Bayern Munich
|
5-1
Bayern Munich
5
RB Leipzig
1
|18
|16
|2
|0
|71
|14
|+57
|50
|
Bayern Munich
5
RB Leipzig
1
Bayern Munich
3
Köln
1
Bayern Munich
8
Wolfsburg
1
Bayern Munich
4
Heidenheim
0
Bayern Munich
2
Mainz 05
2
|2
|
Borussia Dortmund
|
3-2
Borussia Dortmund
3
St. Pauli
2
|18
|11
|6
|1
|35
|17
|+18
|39
|
Borussia Dortmund
3
St. Pauli
2
Borussia Dortmund
3
Werder Bremen
0
Borussia Dortmund
3
Eintracht Frankfurt
3
Borussia Dortmund
2
Borussia M'gladbach
0
Borussia Dortmund
1
Freiburg
1
|3
|
Hoffenheim
|
1-0
Hoffenheim
1
Bayer Leverkusen
0
|17
|10
|3
|4
|35
|21
|+14
|33
|
Hoffenheim
1
Bayer Leverkusen
0
Hoffenheim
5
Borussia M'gladbach
1
Hoffenheim
0
Stuttgart
0
Hoffenheim
4
Hamburger SV
1
Hoffenheim
0
Borussia Dortmund
2
|4
|
Stuttgart
|
1-1
Stuttgart
1
Union Berlin
1
|18
|10
|3
|5
|33
|26
|+7
|33
|
Stuttgart
1
Union Berlin
1
Stuttgart
3
Eintracht Frankfurt
2
Stuttgart
4
Bayer Leverkusen
1
Stuttgart
0
Hoffenheim
0
Stuttgart
4
Werder Bremen
0
|5
|
RB Leipzig
|
1-5
RB Leipzig
1
Bayern Munich
5
|17
|10
|2
|5
|33
|24
|+9
|32
|
RB Leipzig
1
Bayern Munich
5
RB Leipzig
2
Freiburg
0
RB Leipzig
1
Bayer Leverkusen
3
RB Leipzig
1
Union Berlin
3
RB Leipzig
6
Eintracht Frankfurt
0
|6
|
Bayer Leverkusen
|
0-1
Bayer Leverkusen
0
Hoffenheim
1
|17
|9
|2
|6
|34
|25
|+9
|29
|
Bayer Leverkusen
0
Hoffenheim
1
Bayer Leverkusen
1
Stuttgart
4
Bayer Leverkusen
3
RB Leipzig
1
Bayer Leverkusen
2
Köln
0
Bayer Leverkusen
0
Augsburg
2
|7
|
Eintracht Frankfurt
|
3-3
Eintracht Frankfurt
3
Werder Bremen
3
|18
|7
|6
|5
|38
|39
|-1
|27
|
Eintracht Frankfurt
3
Werder Bremen
3
Eintracht Frankfurt
2
Stuttgart
3
Eintracht Frankfurt
3
Borussia Dortmund
3
Eintracht Frankfurt
1
Hamburger SV
1
Eintracht Frankfurt
1
Augsburg
0
|8
|
Freiburg
|
2-2
Freiburg
2
Augsburg
2
|18
|6
|6
|6
|29
|31
|-2
|24
|
Freiburg
2
Augsburg
2
Freiburg
0
RB Leipzig
2
Freiburg
2
Hamburger SV
1
Freiburg
4
Wolfsburg
3
Freiburg
1
Borussia Dortmund
1
|9
|
Union Berlin
|
1-1
Union Berlin
1
Stuttgart
1
|18
|6
|6
|6
|24
|27
|-3
|24
|
Union Berlin
1
Stuttgart
1
Union Berlin
2
Mainz 05
2
Union Berlin
1
Köln
0
Union Berlin
3
RB Leipzig
1
|10
|
Köln
|
2-1
Köln
2
Mainz 05
1
|18
|5
|5
|8
|27
|30
|-3
|20
|
Köln
2
Mainz 05
1
Köln
1
Bayern Munich
3
Köln
2
Heidenheim
2
Köln
0
Union Berlin
1
Köln
0
Bayer Leverkusen
2
|11
|
Borussia M'gladbach
|
0-0
Borussia M'gladbach
0
Hamburger SV
0
|18
|5
|5
|8
|23
|29
|-6
|20
|
Borussia M'gladbach
0
Hamburger SV
0
Borussia M'gladbach
1
Hoffenheim
5
Borussia M'gladbach
4
Augsburg
0
Borussia M'gladbach
0
Borussia Dortmund
2
Borussia M'gladbach
1
Wolfsburg
3
|12
|
Wolfsburg
|
1-1
Wolfsburg
1
Heidenheim
1
|18
|5
|4
|9
|27
|38
|-11
|19
|
Wolfsburg
1
Heidenheim
1
Wolfsburg
2
St. Pauli
1
Wolfsburg
1
Bayern Munich
8
Wolfsburg
3
Freiburg
4
Wolfsburg
3
Borussia M'gladbach
1
|13
|
Hamburger SV
|
0-0
Hamburger SV
0
St. Pauli
0
|18
|4
|6
|8
|17
|27
|-10
|18
|
Hamburger SV
0
St. Pauli
0
Hamburger SV
0
Borussia M'gladbach
0
Hamburger SV
1
Freiburg
2
Hamburger SV
1
Eintracht Frankfurt
1
Hamburger SV
1
Hoffenheim
4
|14
|
Werder Bremen
|
3-3
Werder Bremen
3
Eintracht Frankfurt
3
|17
|4
|6
|7
|21
|34
|-13
|18
|
Werder Bremen
3
Eintracht Frankfurt
3
Werder Bremen
0
Borussia Dortmund
3
Werder Bremen
0
Augsburg
0
Werder Bremen
0
Stuttgart
4
Werder Bremen
2
Hamburger SV
3
|15
|
Augsburg
|
2-2
Augsburg
2
Freiburg
2
|18
|4
|4
|10
|20
|35
|-15
|16
|
Augsburg
2
Freiburg
2
Augsburg
0
Borussia M'gladbach
4
Augsburg
0
Werder Bremen
0
Augsburg
0
Eintracht Frankfurt
1
|16
|
St. Pauli
|
0-0
St. Pauli
0
Hamburger SV
0
|18
|3
|4
|11
|16
|31
|-15
|13
|
St. Pauli
0
Hamburger SV
0
St. Pauli
2
Borussia Dortmund
3
St. Pauli
1
Wolfsburg
2
St. Pauli
0
Mainz 05
0
St. Pauli
2
Heidenheim
1
|17
|
Heidenheim
|
1-1
Heidenheim
1
Wolfsburg
1
|18
|3
|4
|11
|17
|39
|-22
|13
|
Heidenheim
1
Wolfsburg
1
Heidenheim
1
Mainz 05
2
Heidenheim
2
Köln
2
Heidenheim
0
Bayern Munich
4
Heidenheim
1
St. Pauli
2
|18
|
Mainz 05
|
1-2
Mainz 05
1
Köln
2
|18
|2
|6
|10
|18
|31
|-13
|12
|
Mainz 05
1
Köln
2
Mainz 05
2
Heidenheim
1
Mainz 05
2
Union Berlin
2
Mainz 05
0
St. Pauli
0
Mainz 05
2
Bayern Munich
2
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng 2 Bundesliga
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Đ : Điểm
Heidenheim vs RB Leipzig
HDH
RBL
Bayern Munich vs Augsburg
FCB
FCA
