Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ ĐỨC - Bundesliga 2025/2026 mới nhất

Sự kiện: Bundesliga 2025-26

Trân trọng giới thiệu tới độc giả Bảng xếp hạng của giải Bundesliga mùa bóng 2025/2026.

TT Đội Kết quả mới nhất Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm Kết quả 5 trận gần nhất
1
Logo Bayern Munich Bayern Munich
5-1
Bayern Munich
5
RB Leipzig
1
18 16 2 0 71 14 +57 50
Bayern Munich
5
RB Leipzig
1
Bayern Munich
3
Köln
1
Bayern Munich
8
Wolfsburg
1
Bayern Munich
4
Heidenheim
0
Bayern Munich
2
Mainz 05
2
2
Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund
3-2
Borussia Dortmund
3
St. Pauli
2
18 11 6 1 35 17 +18 39
Borussia Dortmund
3
St. Pauli
2
Borussia Dortmund
3
Werder Bremen
0
Borussia Dortmund
3
Eintracht Frankfurt
3
Borussia Dortmund
2
Borussia M'gladbach
0
Borussia Dortmund
1
Freiburg
1
3
Logo Hoffenheim Hoffenheim
1-0
Hoffenheim
1
Bayer Leverkusen
0
17 10 3 4 35 21 +14 33
Hoffenheim
1
Bayer Leverkusen
0
Hoffenheim
5
Borussia M'gladbach
1
Hoffenheim
0
Stuttgart
0
Hoffenheim
4
Hamburger SV
1
Hoffenheim
0
Borussia Dortmund
2
4
Logo Stuttgart Stuttgart
1-1
Stuttgart
1
Union Berlin
1
18 10 3 5 33 26 +7 33
Stuttgart
1
Union Berlin
1
Stuttgart
3
Eintracht Frankfurt
2
Stuttgart
4
Bayer Leverkusen
1
Stuttgart
0
Hoffenheim
0
Stuttgart
4
Werder Bremen
0
5
Logo RB Leipzig RB Leipzig
1-5
RB Leipzig
1
Bayern Munich
5
17 10 2 5 33 24 +9 32
RB Leipzig
1
Bayern Munich
5
RB Leipzig
2
Freiburg
0
RB Leipzig
1
Bayer Leverkusen
3
RB Leipzig
1
Union Berlin
3
RB Leipzig
6
Eintracht Frankfurt
0
6
Logo Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
0-1
Bayer Leverkusen
0
Hoffenheim
1
17 9 2 6 34 25 +9 29
Bayer Leverkusen
0
Hoffenheim
1
Bayer Leverkusen
1
Stuttgart
4
Bayer Leverkusen
3
RB Leipzig
1
Bayer Leverkusen
2
Köln
0
Bayer Leverkusen
0
Augsburg
2
7
Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
3-3
Eintracht Frankfurt
3
Werder Bremen
3
18 7 6 5 38 39 -1 27
Eintracht Frankfurt
3
Werder Bremen
3
Eintracht Frankfurt
2
Stuttgart
3
Eintracht Frankfurt
3
Borussia Dortmund
3
Eintracht Frankfurt
1
Hamburger SV
1
Eintracht Frankfurt
1
Augsburg
0
8
Logo Freiburg Freiburg
2-2
Freiburg
2
Augsburg
2
18 6 6 6 29 31 -2 24
Freiburg
2
Augsburg
2
Freiburg
0
RB Leipzig
2
Freiburg
2
Hamburger SV
1
Freiburg
4
Wolfsburg
3
Freiburg
1
Borussia Dortmund
1
9
Logo Union Berlin Union Berlin
1-1
Union Berlin
1
Stuttgart
1
18 6 6 6 24 27 -3 24
Union Berlin
1
Stuttgart
1
Union Berlin
1
Augsburg
1
Union Berlin
2
Mainz 05
2
Union Berlin
1
Köln
0
Union Berlin
3
RB Leipzig
1
10
Logo Köln Köln
2-1
Köln
2
Mainz 05
1
18 5 5 8 27 30 -3 20
Köln
2
Mainz 05
1
Köln
1
Bayern Munich
3
Köln
2
Heidenheim
2
Köln
0
Union Berlin
1
Köln
0
Bayer Leverkusen
2
11
Logo Borussia M&#39;gladbach Borussia M'gladbach
0-0
Borussia M'gladbach
0
Hamburger SV
0
18 5 5 8 23 29 -6 20
Borussia M'gladbach
0
Hamburger SV
0
Borussia M'gladbach
1
Hoffenheim
5
Borussia M'gladbach
4
Augsburg
0
Borussia M'gladbach
0
Borussia Dortmund
2
Borussia M'gladbach
1
Wolfsburg
3
12
Logo Wolfsburg Wolfsburg
1-1
Wolfsburg
1
Heidenheim
1
18 5 4 9 27 38 -11 19
Wolfsburg
1
Heidenheim
1
Wolfsburg
2
St. Pauli
1
Wolfsburg
1
Bayern Munich
8
Wolfsburg
3
Freiburg
4
Wolfsburg
3
Borussia M'gladbach
1
13
Logo Hamburger SV Hamburger SV
0-0
Hamburger SV
0
St. Pauli
0
18 4 6 8 17 27 -10 18
Hamburger SV
0
St. Pauli
0
Hamburger SV
0
Borussia M'gladbach
0
Hamburger SV
1
Freiburg
2
Hamburger SV
1
Eintracht Frankfurt
1
Hamburger SV
1
Hoffenheim
4
14
Logo Werder Bremen Werder Bremen
3-3
Werder Bremen
3
Eintracht Frankfurt
3
17 4 6 7 21 34 -13 18
Werder Bremen
3
Eintracht Frankfurt
3
Werder Bremen
0
Borussia Dortmund
3
Werder Bremen
0
Augsburg
0
Werder Bremen
0
Stuttgart
4
Werder Bremen
2
Hamburger SV
3
15
Logo Augsburg Augsburg
2-2
Augsburg
2
Freiburg
2
18 4 4 10 20 35 -15 16
Augsburg
2
Freiburg
2
Augsburg
1
Union Berlin
1
Augsburg
0
Borussia M'gladbach
4
Augsburg
0
Werder Bremen
0
Augsburg
0
Eintracht Frankfurt
1
16
Logo St. Pauli St. Pauli
0-0
St. Pauli
0
Hamburger SV
0
18 3 4 11 16 31 -15 13
St. Pauli
0
Hamburger SV
0
St. Pauli
2
Borussia Dortmund
3
St. Pauli
1
Wolfsburg
2
St. Pauli
0
Mainz 05
0
St. Pauli
2
Heidenheim
1
17
Logo Heidenheim Heidenheim
1-1
Heidenheim
1
Wolfsburg
1
18 3 4 11 17 39 -22 13
Heidenheim
1
Wolfsburg
1
Heidenheim
1
Mainz 05
2
Heidenheim
2
Köln
2
Heidenheim
0
Bayern Munich
4
Heidenheim
1
St. Pauli
2
18
Logo Mainz 05 Mainz 05
1-2
Mainz 05
1
Köln
2
18 2 6 10 18 31 -13 12
Mainz 05
1
Köln
2
Mainz 05
2
Heidenheim
1
Mainz 05
2
Union Berlin
2
Mainz 05
0
St. Pauli
0
Mainz 05
2
Bayern Munich
2
-24/01/2026 15:15 PM (GMT+7)

Tin liên quan
Bundesliga 2025-26
