Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ ĐỨC - Bundesliga 2025/2026 mới nhất

Ghi chú Dự vòng bảng Champions League Dự vòng bảng Europa League Dự vòng loại Europa Conference League Tranh suất trụ hạng Xuống hạng 2 Bundesliga Kết quả gần nhất Thắng Hòa Thua ST : Số trận T : Thắng H : Hòa B : Bại Tg : Bàn thắng Th : Bàn thua HS : Hiệu số Đ : Điểm Lịch Thi Đấu Heidenheim vs RB Leipzig HDH HDH 21:30 RBL RBL 24/01 Bayer Leverkusen vs Werder Bremen LEV LEV 21:30 SVW SVW 24/01 Bayern Munich vs Augsburg FCB FCB 21:30 FCA FCA 24/01

Ghi chú
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng 2 Bundesliga
Kết quả gần nhất
Thắng
Hòa
Thua mar-b-10 bg-orange">Dự vòng loại Europa Conference League</div> <div class="box-square d-flex align-items-center mar-b-10 bg-pink">Tranh suất trụ hạng</div> <div class="box-square d-flex align-items-center mar-b-10 bg-red">Xuống hạng 2 Bundesliga</div> </div> <!-- end_box_capt_1 --> <div class="col-190"> <header class="box-tit color-main fw-bold mar-b-10"> Kết quả gần nhất </header> <div class="box-circle d-flex align-items-center mar-b-10"> <svg class="icon-svg mar-r-10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <use xlink:href="#livescore-soccer-icon-won"></use> </svg> Thắng </div> <div class="box-circle d-flex align-items-center mar-b-10"> <svg class="icon-svg mar-r-10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <use xlink:href="#livescore-soccer-icon-draw"></use> </svg> Hòa </div> <div class="box-circle d-flex align-items-center mar-b-10"> <svg class="icon-svg mar-r-10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <use xlink:href="#livescore-soccer-icon-lost"></use> </svg> Thua </div> </div> </div> <div class="box-acronym"> <div class="row"> <div class="box-items col-3 color-main mar-b-10"> <strong>ST</strong> : Số trận </div> <div class="box-items col-3 color-main mar-b-10"> <strong>T</strong> : Thắng </div> <div class="box-items col-3 color-main mar-b-10"> <strong>H</strong> : Hòa </div> <div class="box-items col-3 color-main mar-b-10"> <strong>B</strong> : Bại </div> </div> <div class="row"> <div class="box-items col-3 color-main mar-b-10"> <strong>Tg</strong> : Bàn thắng </div> <div class="box-items col-3 color-main mar-b-10"> <strong>Th</strong> : Bàn thua </div> <div class="box-items col-3 color-main mar-b-10"> <strong>HS</strong> : Hiệu số </div> <div class="box-items col-3 color-main mar-b-10"> <strong>Đ</strong> : Điểm </div> </div> </div> </div> <div class="ls-bxh-ltd overflow-h"> <header class="box-tit text-center"> <a href="https://www.24h.com.vn/bong-da-duc/lich-thi-dau-bong-da-duc-bundesliga-c152a467108.html" class="d-block fw-bold text-uppercase color-main hover-color-24h"> Lịch Thi Đấu </a> </header> <div class="box-list overflow-h overflow-y"> <div class="box-items pos-rel"> <a href="https://www.24h.com.vn/bong-da/heidenheim-vs-rb-leipzig-c48mideqdsszp1x3vilsvty4f65nnys.html" rel="nofollow" class="link-cover" data-plus-quickview-row_match="null">Heidenheim vs RB Leipzig</a> <div class="box-1 d-flex align-items-center justify-content-between mar-b-5"> <div class="box-info d-flex align-items-center color-main"> <img src="https://cdn.24h.com.vn/upload/livescore/3-2023/hungnq/2023-08-18/101623465_1._fc_heidenheim_1846.svg_35x35.png" alt="Logo Heidenheim - HDH" class="icon-clb img-fluid img-scale-down mar-r-5 initial loaded" data-was-processed="true"> HDH </div> <time class="box-time mar-l-5 color-main fw-bold text-center">21:30</time> </div> <div class="box-2 d-flex align-items-center justify-content-between"> <div class="box-info d-flex align-items-center color-main"> <img src="https://cdn.24h.com.vn/upload/livescore/2-2021/giangbt/2021-05-25/rb-leipzig_35x35.png" alt="Logo RB Leipzig - RBL" class="icon-clb img-fluid img-scale-down mar-r-5 initial loaded" data-was-processed="true"> RBL </div> <time class="box-time mar-l-5 color-main fw-bold">24/01</time> </div> </div> <div class="box-items pos-rel"> <a href="https://www.24h.com.vn/bong-da/bayer-leverkusen-vs-werder-bremen-c48midenmzcbmzxj7mqk9rglbi7p5as.html" rel="nofollow" class="link-cover" data-plus-quickview-row_match="null">Bayer Leverkusen vs Werder Bremen</a> <div class="box-1 d-flex align-items-center justify-content-between mar-b-5"> <div class="box-info d-flex align-items-center color-main"> <img src="https://cdn.24h.com.vn/upload/livescore/2-2021/kytq1/2021-05-17/bayer-leverkusen_35x35.png" alt="Logo Bayer Leverkusen - LEV" class="icon-clb img-fluid img-scale-down mar-r-5 initial loaded" data-was-processed="true"> LEV </div> <time class="box-time mar-l-5 color-main fw-bold text-center">21:30</time> </div> <div class="box-2 d-flex align-items-center justify-content-between"> <div class="box-info d-flex align-items-center color-main"> <img src="https://cdn.24h.com.vn/upload/livescore/2-2021/kytq1/2021-05-17/werder-bremen_35x35.png" alt="Logo Werder Bremen - SVW" class="icon-clb img-fluid img-scale-down mar-r-5 initial loaded" data-was-processed="true"> SVW </div> <time class="box-time mar-l-5 color-main fw-bold">24/01</time> </div> </div> <div class="box-items pos-rel"> <a href="https://www.24h.com.vn/bong-da/bayern-munich-vs-augsburg-c48miden78ih6ec7exnpxcku3xc3das.html" rel="nofollow" class="link-cover" data-plus-quickview-row_match="null">Bayern Munich vs Augsburg</a> <div class="box-1 d-flex align-items-center justify-content-between mar-b-5"> <div class="box-info d-flex align-items-center color-main"> <img src="https://cdn.24h.com.vn/upload/livescore/2-2021/kytq1/2021-05-17/bayern-munich_35x35.png" alt="Logo Bayern Munich - FCB" class="icon-clb img-fluid img-scale-down mar-r-5 initial loaded" data-was-processed="true"> FCB </div> <time class="box-time mar-l-5 color-main fw-bold text-center">21:30</time> </div> <div class="box-2 d-flex align-items-center justify-content-between"> <div class="box-info d-flex align-items-center color-main"> <img src="https://cdn.24h.com.vn/upload/livescore/2-2021/kytq1/2021-05-17/fc-augsburg_35x35.png" alt="Logo Augsburg - FCA" class="icon-clb img-fluid img-scale-down mar-r-5 initial loaded" data-was-processed="true"> FCA </div> <time class="box-time mar-l-5 color-main fw-bold">24/01</time> </div> </div> </div> </div> <!--lich_thi_dau_1_giai--> <!-- html_schedule_competition --> </section> <!-- end_box_capt --> <header class="cate-24h-foot-box-sche-table-ring__title text-uppercase margin-bottom-15"> <h2 class="d-flex align-items-center tuht_show"> <!-- round_name --> </h2> </header> <header class="cate-24h-foot-box-sche-table-ring__title text-uppercase margin-bottom-15"> <h2 class="d-flex 