Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Top ghi bàn BÓNG ĐÁ ĐỨC 2025-2026 mới nhất

Sự kiện: Bundesliga 2025-26

Top cầu thủ ghi bàn thắng sau vòng đấu kết thúc của giải Bundesliga 2025-2026.

TT

Cầu thủ

Đội bóng

Số bàn

1

 Harry Kane Bayern Munich 3

2

 Ilyas Ansah Union Berlin 2

3

 Jean-Matteo Bahoya Eintracht Frankfurt 2

4

 Michael Olise Bayern Munich 2

5

 Andréas Hountondji St. Pauli 1

6

 Andreas Skov Olsen Wolfsburg 1

7

 Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt 1

8

 Can Uzun Eintracht Frankfurt 1

9

 Chrislain Matsima Augsburg 1

10

 Danel Sinani St. Pauli 1

11

 Dimitris Giannoulis Augsburg 1

12

 Eric Smith St. Pauli 1

13

 Fisnik Asllani Hoffenheim 1

14

 Jarell Quansah Bayer Leverkusen 1

15

 Julian Brandt Borussia Dortmund 1

Top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh 2025/2026 mới nhất
Top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh 2025/2026 mới nhất

(Top ghi bàn) Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc của giải vô địch quốc gia Anh - NGOẠI HẠNG ANH, mùa bóng 2025-2026.

-24/08/2024 17:38 PM (GMT+7)
