Top ghi bàn BÓNG ĐÁ ĐỨC 2025-2026 mới nhất
Top cầu thủ ghi bàn thắng sau vòng đấu kết thúc của giải Bundesliga 2025-2026.
|
TT
|
Cầu thủ
|
Đội bóng
|
Số bàn
|
1
|Harry Kane
|Bayern Munich
|3
|
2
|Ilyas Ansah
|Union Berlin
|2
|
3
|Jean-Matteo Bahoya
|Eintracht Frankfurt
|2
|
4
|Michael Olise
|Bayern Munich
|2
|
5
|Andréas Hountondji
|St. Pauli
|1
|
6
|Andreas Skov Olsen
|Wolfsburg
|1
|
7
|Ansgar Knauff
|Eintracht Frankfurt
|1
|
8
|Can Uzun
|Eintracht Frankfurt
|1
|
9
|Chrislain Matsima
|Augsburg
|1
|
10
|Danel Sinani
|St. Pauli
|1
|
11
|Dimitris Giannoulis
|Augsburg
|1
|
12
|Eric Smith
|St. Pauli
|1
|
13
|Fisnik Asllani
|Hoffenheim
|1
|
14
|Jarell Quansah
|Bayer Leverkusen
|1
|
15
|Julian Brandt
|Borussia Dortmund
|1
