Video bóng đá Atletico - Sociedad: 120 phút nghẹt thở (CK Cúp Nhà vua)

Atletico Madrid bước vào trận chung kết cúp Nhà vua với khí thế hừng hực. Tuy nhiên khi trận đấu mới bước qua giây thứ 14, đại diện thành Madrid đã hứng chịu cú sốc vì pha lập công mở tỷ số của Barrenetxea cho Sociedad.

Atletico và Sociedad kịch chiến

Phút 19, Lookman ghi bàn giúp thầy trò Diego Simeone tái lập thế cân bằng. Dù vậy trong hiệp đấu thăng hoa của Sociedad, họ tiếp tục hứng chịu "gáo nước lạnh" đúng vào khoảng thời gian bù giờ. Phút 45+1, Oyarzabal dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 trên chấm phạt đền.

Bước sang hiệp 2, Atletico đẩy mạnh sức ép về phía khung thành Sociedad, trong khi đại diện xứ Basque cũng không ít lần khiến thầy trò Simeone "thót tim". Rốt cục đến phút 83, Julian Alvarez sắm vai người hùng của Atletico nhờ pha lập công quý như vàng, gỡ hòa 2-2.

Tỷ số này buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại...