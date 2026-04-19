Kết quả bóng đá Tottenham - Brighton: Siêu phẩm, sai lầm & bi kịch phút bù giờ (Ngoại hạng Anh)

Tiếp đón Brighton với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Robert De Zerbi, Tottenham đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, "Gà trống" cũng trải qua nhiều phen nín thở trước sức phản kháng từ Brighton, đáng chú ý nhất phải kể đến tình huống bóng dội cột dọc khung thành đội chủ nhà ở phút 31.

Xavi Simons tỏa sáng với 1 bàn, 1 kiến tạo

Thế trận giằng co kéo dài tới phút 39, thời điểm Xavi Simons tạt bóng chuẩn xác để Pedro Porro đánh đầu mở tỷ số. Ít phút sau, chính Xavi Simons dứt điểm trúng cột dọc.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế nghiêng về Tottenham thì đúng vào phút 45+3, Mitoma - cầu thủ vào sân thay người ở phút 21 - tung cú vô lê đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho Brighton.

Bước sang hiệp 2, Tottenham tiếp tục duy trì sức ép về phía khung thành Brighton, để rồi hàng thủ đội khách đã mắc sai lầm. Phút 78, Van Hecke để mất bóng nguy hiểm ngay phần sân Brighton, tạo điều kiện cho Xavi Simons thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1.

Xavi Simons xuất sắc bao nhiêu, hàng thủ Tottenham lại tệ hại bấy nhiêu và một lần nữa khiến "Gà trống" ôm hận trong khoảng thời gian bù giờ. Phút 90+5, Van Hecke - người mắc lỗi ở bàn thua thứ 2 của Brighton - cướp bóng từ Danso và "dọn cỗ" cho Rutter ghi bàn thắng quý như vàng, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Tottenham ôm hận vì những bàn thua ở phút bù giờ của hiệp 1 và hiệp 2

Với kết quả này, Tottenham (31 điểm/33 trận) chưa thể thoát khỏi nhóm xuống hạng khi xếp thứ 18, còn HLV trưởng De Zerbi cũng không được ăn mừng chiến thắng đầu tiên cùng "Gà trống".

Chung cuộc: Tottenham 2-2 Brighton

Đội hình xuất phát:

Tottenham: Kinsky, Porro, Danso, Van de Ven, Udogie, Bissouma, Gallagher, Bentancur, Simons, Kolo Muani, Solanke

Brighton: Verbruggen, Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu, Ayari, Gross, Gomez, Hinshelwood, Minteh, Welbeck