Kết quả bóng đá Tottenham - Brighton: Siêu phẩm, sai lầm & bi kịch phút bù giờ (Ngoại hạng Anh)

Roma vs Atalanta 19/04/26 - Trực tiếp
Logo Roma - ROM Roma
1
Logo Atalanta - ATA Atalanta
1
Chelsea vs Manchester United 19/04/26 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Logo Manchester United - MUN Manchester United
1
Lille vs Nice 19/04/26 - Trực tiếp
Logo Lille - LIL Lille
0
Logo Nice - NIC Nice
0
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Kết quả bóng đá Tottenham - Brighton: Siêu phẩm, sai lầm & bi kịch phút bù giờ (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Brighton FC Tottenham

(Vòng 33) 4 bàn, trong đó có những siêu phẩm và sai lầm đáng trách đã tạo nên trận cầu kịch tính trên sân Tottenham Hospur.

   

Tiếp đón Brighton với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Robert De Zerbi, Tottenham đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, "Gà trống" cũng trải qua nhiều phen nín thở trước sức phản kháng từ Brighton, đáng chú ý nhất phải kể đến tình huống bóng dội cột dọc khung thành đội chủ nhà ở phút 31.

Xavi Simons tỏa sáng với 1 bàn, 1 kiến tạo

Xavi Simons tỏa sáng với 1 bàn, 1 kiến tạo

Thế trận giằng co kéo dài tới phút 39, thời điểm Xavi Simons tạt bóng chuẩn xác để Pedro Porro đánh đầu  mở tỷ số. Ít phút sau, chính Xavi Simons dứt điểm trúng cột dọc.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế nghiêng về Tottenham thì đúng vào phút 45+3, Mitoma - cầu thủ vào sân thay người ở phút 21 - tung cú vô lê đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho Brighton.

Bước sang hiệp 2, Tottenham tiếp tục duy trì sức ép về phía khung thành Brighton, để rồi hàng thủ đội khách đã mắc sai lầm. Phút 78, Van Hecke để mất bóng nguy hiểm ngay phần sân Brighton, tạo điều kiện cho Xavi Simons thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1.

Xavi Simons xuất sắc bao nhiêu, hàng thủ Tottenham lại tệ hại bấy nhiêu và một lần nữa khiến "Gà trống" ôm hận trong khoảng thời gian bù giờ. Phút 90+5, Van Hecke - người mắc lỗi ở bàn thua thứ 2 của Brighton - cướp bóng từ Danso và "dọn cỗ" cho Rutter ghi bàn thắng quý như vàng, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Tottenham ôm hận vì những&nbsp;bàn thua ở phút bù giờ của hiệp 1 và hiệp 2

Tottenham ôm hận vì những bàn thua ở phút bù giờ của hiệp 1 và hiệp 2

Với kết quả này, Tottenham (31 điểm/33 trận) chưa thể thoát khỏi nhóm xuống hạng khi xếp thứ 18, còn HLV trưởng De Zerbi cũng không được ăn mừng chiến thắng đầu tiên cùng "Gà trống".

Chung cuộc: Tottenham 2-2 Brighton

Đội hình xuất phát:

Tottenham: Kinsky, Porro, Danso, Van de Ven, Udogie, Bissouma, Gallagher, Bentancur, Simons, Kolo Muani, Solanke

Brighton: Verbruggen, Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu, Ayari, Gross, Gomez, Hinshelwood, Minteh, Welbeck

(Vòng 33) Cổ động viên Tottenham chết lặng vì bàn thua ở phút 90+5.

(Vòng 33) Cổ động viên Tottenham chết lặng vì bàn thua ở phút 90+5.

Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/04/2026 01:13 AM (GMT+7)
