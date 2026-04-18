Video bóng đá Newcastle - Bournemouth: Rượt đuổi hấp dẫn, áp sát top đầu (Ngoại hạng Anh)

Bournemouth chơi trên sân khách nhưng họ không hề tỏ thái độ e dè. Đội bóng này dồn quân lên ép sân đối thủ ngay từ đầu trận và ghi bàn mở điểm vào phút 32. Rayan thoát đi tốc độ ở cánh phải, sau đó căng ngang thuận lợi để Tavernier đệm bóng tung lưới Newcastle.

Tavernier ăn mừng bàn mở điểm

Về phần Newcastle, cơ hội ngon ăn nhất đến với chủ nhà vào phút 43. Scott trong lúc truy cản pha treo bóng của cầu thủ Newcastle đã đưa bóng về phía khung thành đội nhà. Nhưng may cho Scott khi thủ môn Petrovic bay người xuất sắc để cản phá.

Sang hiệp hai, Newcastle dồn lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phải đợi tới phút 68, may mắn mới tới với "Chích chòe". Osula có pha thoát xuống tốc độ để đối mặt thủ môn, sau đó dứt điểm tung lưới Bournemouth. Trước đó, Evanilson trong lúc phá bóng đã trở thành người kiến tạo bất đắc dĩ cho Osula.

Tưởng chừng bàn thắng đó giúp Newcastle chơi thăng hoa, nhưng không. Họ phòng ngự lỏng lẻo vào phút 85 và để Bournemouth ghi bàn thứ 2. Tavernier thoát xuống đáy biên và treo bóng chính xác. Evanilson tiếp ứng bằng pha không chiến để kiến tạo thuận lợi cho Truffert ghi bàn.

Đây là bàn thắng cuối của trận này. Bournemouth từ đó thắng Newcastle với tỷ số 2-1 để san bằng điểm số với đội xếp thứ 7 Brentford.

Tỷ số chung cuộc: Newcastle 1-2 Bournemouth (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Newcastle: Osula 68'

Bournemouth: Tavernier 32' (Rayan), Truffert 85' (Evanilson)

Đội hình xuất phát:

Newcastle: Ramsdale, Livramento, Thiaw, Botman, Hall, Miley, Tonali, Ramsey, Barnes, Osula, Elanga

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, Rayan, Scott, Christie, Kroupi, Tavernier, Evanilson

